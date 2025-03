Přišel čas. Jsme na křižovatce. Veleba čeká od občanů řešení

V poslední době, od počátku roku 2025, situace v EU houstne. Děje se tak v souvislosti s Ruskem, Ukrajinou a výraznou změnou, kdy v pozici prezidenta Spojených států vystřídal stařičkého a bezbarvého Bidena sice ne mladý, nicméně dynamický a nezvykle rychlý Donald Trump. Vše urychluje pokračující válka na Ukrajině, ke které americký prezident hodil dramatickou výhybku s cílem ji ukončit a s ruským Vladimirem Putinem se domluvit. To je zásadně nová situace, na kterou EU neumí reagovat, v níž zvláště vyniká náš premiér Petr Fiala. Rád bych přispěl svou troškou do mlýna a v dnešním čtrnáctideníku, totiž Pohledu selským rozumem, mně dovolte moje stručné postřehy a názory do diskuse. Nuže, zde jsou.



Premiér, který je od svého nástupu ve válce…



Česká republika nemá odpovídající politiky, kteří hájí a prosazují zájmy českých občanů a zájmy České republiky. Premiér Petr Fiala, který je od svého nástupu 9. listopadu 2021 ve válce, se stará spíš než o vedení hospodářství ČR, kterému ovšem nerozumí, o komentování a udržování válečné psychózy války na Ukrajině. Té rozumí i hospodský povaleč, natož premiér země, kde si ti nejstarší lidé válku ještě pamatují a ti další ji znají z vyprávění svých rodičů či čtení historické literatury. Je zvláštní, že k diskusi státníků, kterou jako reakci na nezájem prezidenta Trumpa o spojení sil na pomoc Ukrajině, svolal do Paříže prezident Macron, náš Fiala pozván nebyl! Čili můj první závěr, že EU se ocitla sama bez podpory ekonomické a jaderné mocnosti USA a v rámci osamocené a bezradné EU se na zcela okrajovou pozici dostal také premiér Fiala se svou suitou. Tomu odpovídá i pozice prezidenta. Nic na tom nemění následný summit, který svolal britský premiér Starmer 2. března do Londýna. Velká Británie 31. ledna 2020 z EU vystoupila. Nejnovější Fialův postoj, který tam zaujal, je, že nechce, aby politika západních demokracií odpovídala vizím Ruska. Svatá prostoto, Evropa bude naplňovat vize Ruska! To spíš Fiala si vytváří nové denní téma, až budou média zaplňována titulky z komunikace Trump–Putin.



Fiala se svojí ekipou vrtichvostů…



Evropská unie, její politické špičky hrají mediální politiku udržování a šíření strachu z Putina a války spojené s debatou o vstupu Ukrajiny do vojenského uskupení NATO. I když to je reakce na Trumpa, který pustil EU k vodě, tak samozřejmě to je něco jiného, než neznámý Fiala se svojí ekipou vrtichvostů. A nebezpečné to je z obou stran. Za prvé na takové vývody musí Rusko reagovat, respektive připravovat tiše odpovídající reakci. A za druhé, EU zdaleka není jednotná, takovou politikou se diskvalifikuje, a pokud v ní bude pokračovat, tak se rozpadne. Viz postoj Viktora Orbána, Roberta Fica, premiérky Itálie Meloniové, kancléře Rakouska Herberta Kickla. Evropa tedy svým politickým vlivem oslabuje, což vyhovuje samozřejmě přímo Rusku a nepřímo Spojeným státům, ale i Číně. Evropská unie, dříve s podporou USA a jednotná zkrátka svoji pozici a vliv ztratila a prostým navyšováním peněz na obranu, které členské země nakonec nemají, ho zpět nezíská. Spíš naopak. Dospěl jsem k názoru, a určitě nejsem sám, že jsme se ocitli na dějinné křižovatce a že se musíme rozhodnout velmi rychle, jak budeme reagovat. A k dobré reakci nemáme v čele země odpovídající politiky – jeden pochlebuje světu, zejména EU, druhý na Hradě inteligentně kličkuje.



Migranti v ČR, Německo a co říká Musk o NATO?



Pojďme dál, aby řešení bylo ještě obtížnější, máme tu skutečně obří problém enormního množství cizinců, čili migrantů, žijících v České republice. Poslední přesné číslo říká, že jich je 1,094 milionu, tedy jedna desetina populace a převažují občané Ukrajiny. Nejsem v žádném případě xenofob, na to jsem byl příliš dlouho v pozici prezidenta AK ČR a senátora (celkem téměř 15 roků) a cestoval po světě. Na Ukrajině jsem byl třikrát. Ale dám-li toto do souvislosti s protiimigrační politikou Německa a uzavřením jejich hranic s tím, že ostatní západní země budou zřejmě následovat, tak skutečně těžko odhadnout, kam až se dnešní otevřené konflikty na našem území, a neschopnost dnešních politiků je řešit, budou stupňovat. Znovu opakuji, nejsem xenofob, ale mimo zemědělského vzdělání a celoživotní zemědělské praxe mám i společenské vzdělání, na brněnské filozofické fakultě vystudovanou dálkově sociologii, takže dovedu poznat a klasifikovat nálady lidí a odhadnout další vývoj. Odborně to je „zúčastněný výzkum“ a jeho výsledky jsou opravdu neradostné a je třeba navršujícím se problémem rychle zabývat a řešit ho. Jenom mluvit nestačí. Přišel, tak jako v Německu, čas řešení. A to mohou přinést jenom noví politici, kteří vzejdou z nových parlamentních voleb. Čím dříve, tedy mimořádných voleb, tím lépe – podobně jako v Německu.



A jestli si někdo myslí, že to je populismus a laciná kritika, tak ho ubezpečuji, že nikoliv. Před necelými dvěma dny, přesně v neděli v 13.55 hod. se na NEWS objevila následující zpráva: „Miliardář Elon Musk se na své síti X vyslovil pro vystoupení z NATO, USA by podle něj Evropě neměly platit její obranu, píše Bloomberg.“ Tak takto se vyslovil hlavní poradce prezidenta Trumpa, respektive šéf poradního úřadu pro efektivitu státní správy, nejbohatší muž planety.



Sledujme všichni opravdu pečlivě, co se děje na naší i zahraniční politické scéně. Bude se totiž lámat chleba, ocitli jsme se na dějinné křižovatce.



Jan Veleba



exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

