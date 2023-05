Přitáhnul k obrazovkám miliony, vyhodili ho. Teď vrací úder

reklama

Americký konzervativní televizní moderátor a politický komentátor Tucker Carlson dává jasně najevo, že by se rád postavil na vlastní nohy a vydal se trochu jinou cestou než jeho dosud domovská televize Fox, která s ním v dubnu 2023 ukončila spolupráci, což je svého druhu senzace na americké mediální scéně. Carlson na twitteru oznámil, že může navázat spolupráci s miliardářem Elonem Muskem, vlastníkem Twitteru.

„Ahoj, zdraví vás Tucker Carlson. Určitě jste často slyšeli, jak lidé říkají, že média jsou plná lží. Ale většinou to není pravda. Většina toho, co slyšíte ve své televizi nebo čtete ve svých New York Times je v literárním smyslu pravda,“ uvedl Carlson.

Anketa Máme být kromě západních spojenců vděční za osvobození od nacismu i Rudé armádě? Máme 97% Nemáme 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13582 lidí

„Na nejzákladnější úrovni jsou zprávy, které konzumujete, lží. Je to lež nejskrytější a nejzákeřnější. Fakta byla záměrně zamlčena. S ohledem na příslušnou proporcionalitu a perspektivu je s vámi manipulováno,“ pokrčoval Carlson.

Nabídl svým divákům jeden konkrétní příklad.

Pokud se někde dočtete, že byl občan nespravedlivě zadržen za ozbrojenou loupež, může to podle Carlsona znamenat, že to na něj někdo hodil. Ještě neproběhl soud a nedá se k tomu říct nic moc bližšího. Ale pokud vám média zamlčí, že byl za ozbrojenou loupež stíhán již šestkrát před tím, řekli vám publicisté úplnou pravdu? To je otázka, kterou si Carlson klade. A hned si odpověděl, že bez této informace v podstatě média jen matou veřejnost. A podle Carlsona to dělají dnes a denně.

Carlson na videu na twitteru prohlásil, že se proti tomu dá bránit tím, že budete v médiích popisovat příběh jako celek. Jenže když to budete dělat právě takto, z novin vás dříve či později vyhodí. Podle Carlsona tohle není jen potenciální možnost. Je přesvědčen, že je stoprocentně jisté, že budete vyhozeni. A v takovýchto mantinelech pobývající společnost, společnost, která si nemůže být jista tím, že vidí v mediích pravdu, není svobodná. Tak to vidí Tucker Carlson.

A hned udělal reklamu Twitteru Elona Muska. Twitter je podle něj jedinou celosvětovou platformou, kde se ještě dá mluvit svobodně.

„Twitter je již dlouho místem, kde se rodí a rozvíjí celonárodní konverzace. Twitter není stranický web. Diskutovat tu může úplně každý,“ poznamenal Carlson.

Obratem slíbil, že na twitteru brzy odstartuje novou show, kterou lidé budou moct sledovat. Základním kritériem tady bude svoboda projevu, protože pokud někdo ztratí právo svobodně mluvit, není ve skutečnosti svobodný. „Uvidíme se brzy,“ rozloučil se mnohoslibně Carlson.

Tuckerovo oznámení nedalo spát publicistovi Michalu Půrovi.

„Chtěl jsem jít spát, ale ohlášená Tuckerova show na twitteru si přece jen zaslouží pár poznámek. 1. Elon zjevně velmi ví dobře to, co říkám (a mnozí další) dlouhodobě. Sociální sítě už nejsou sociální sítě, ale de facto média. Snažila se to schovávat, nepřiznávat. Z regulatorních důvodů. Elon toho chce ovšem využít,“ napsal k oznámení Tuckera Carlsona.

Elon Musk se podle Půra snaží vybudovat pře sociální síť nejsilnější médium světa, které zavaří tradičním médiím.

„Médiím chybí dlouhodobě v zásadě dvě věci. Technologie a dosahy (proto v Česku boduje seznam). Obojí má svoje důvody, ale to je na delší debatu. Nicméně twitter má oboje a nepotřebuje k tomu ani tolik zaměstnanců. Platforem existuje celá řada (i v Česku), ale v zásadě jim chybí dosah, a pokud tam jste, bojujete s marketingem. Tady vám ho naservírují na stříbrném podnose. Je to Substack, Patreon, Herohero, Gazetisto a spol. na zatraceně velké dávce steroidů,“ napsal Půr.

Své prohlášení uzavřel prohlášením, že se blíží mediální revoluce. A položil si otázku.

„Je to revoluce a obrovský problém pro tradiční média. Další z mnoha. Čím budou konkurovat?“

Psali jsme: Černá žena jako král Richard III. V USA přetočili Shakespeara BBC: Důkazy, že Nord Stream mohlo odpálit Rusko Jste dezinformátor, vzkázal Seznam matematikovi. A teď ho prosí o názor Ne auto, ne bunda. Už i snubní prsten vadí. Přišla odveta Seznamu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama