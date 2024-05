Profesor z Harvardu u Lipovské: Jak mocné finanční skupiny prodávají svou ideologii

reklama

Za týden se konají parlamentní volby v Evropské unii. Jedním z velkých témat je takzvaný Green Deal, tedy dekarbonizace ekonomiky, která je spojena zejména s automobilovým průmyslem, ale i s dalšími částmi průmyslu.

Některé politické frakce v Evropském parlamentu, které byly jeho velkými zastánci, si na to nyní začínají dávat veliký pozor.

Do jaké míry jsou podle Komlose politiky Green Dealu skutečně určeny k ochraně životního prostředí a k ochraně blahobytu? „Země je v ohrožení, to musíte obyvatelstvu vysvětlit. Že globální oteplování je obrovská hrozba pro lidstvo, pro jeho přežití. Pokud můžeme chránit životní prostředí účinnějším způsobem, prokázali bychom tím velkou službu budoucím generacím. To je způsob, jakým by politici měli prodat myšlenku zelené dohody,“ uvedl ekonom v rozhovoru.

„Je důležité, aby vláda při přijímání zelené dohody myslela i na blaho lidí,“ pokračoval John Komlos.

Dnes podle Komlose ovlivňují obchodní zájmy ideje: „Ve Spojených státech je velký problém, že obchodní zájmy jsou tak mocné, že mohou prodávat svou ideologii takovým způsobem, protože si platí think-tanky, ovlivňují myšlenky do té míry, že jednotlivec již nepozná svůj nejlepší zájem.

Demokracie nemůže fungovat, když existuje tolik mocných lidí, kteří mohou ovlivňovat politiku a politiky, ale také ideje a ideologii. Do tohoto místa se dostaly Spojené státy, je to nesmírně obtížné,“ dodal profesor z Harvardu.

Pro Spojené státy a EU je také důležité téma migrace. Před týdnem byl v Evropské unii přijat migrační pakt. Říká, že uprchlíci by se měli rozdělit buď mezi země EU, nebo mají země zaplatit pokutu asi 24 tisíc dolarů za člověka.

„Většina evropských obyvatel si chce zachovat svou kulturu, nechtějí mít lidi zvenčí jiné kultury. Nejsem pro neomezenou imigraci. Svět by měl udělat spíše mnohem více na pomoc nerozvinutým částem světa,“ řekl svůj názor, že by šlo o etický a důstojnější způsob, jak zachovat vlastní kulturu a pomoci světu.

„Česká republika má právo zůstat česká. Je to hezké, že máme všechny ty různé jazyky, různé kultury, různou hudbu, literaturu a tak dále. Můžeme to obhájit bez poškození zbytku světa,“ míní.

Věnoval se také blížícím se americkým prezidentským volbám. Komlos se řadí mezi známé kritiky Donalda Trumpa. Z průzkumu veřejného mínění podle voličů není však Bidenova ekonomika považována za příliš úspěšnou. „Oficiální statistiky hovoří o průměrech, ty jsou docela dobré. Ale na dně je spousta lidí, na dně rozdělení, jejichž relativní příjem klesl, žijí od výplaty k výplatě a vedou velmi nejistý život. V tom důsledku nepodporují současnou vládu,“ upozornil ekonom.

Navzdory slabinám Bidena jej bude i tak v prezidentských volbách volit. „Trump je nesmírně nebezpečný pro samotnou myšlenku demokracie. Dokonalou demokracii nemáme, jsme od ní hodně daleko, důležití lidé mají větší slovo než průměrný volič. Nicméně Trump je autoritář a zničil by mnoho vládních institucí, právě o to mu jde, proto ho podporují, jeho příznivci chtějí zničit tyto instituce,“ doplnil profesor Harvardovy univerzity John Komlos.

