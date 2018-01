Program vlády má „většinovou podporu“ tripartity, řekl Babiš po jednání na tiskové konferenci

Programové prohlášení vlády má podle premiéra Andreje Babiše (ANO) „většinovou podporu“ tripartity. Řekl to na tiskové konferenci po dnešním prvním povolebním jednání zástupců vlády s odboráři a zaměstnavateli. Odbory a podnikatelé podporu vládnímu dokumentu přímo nevyjádřili. Chválí řadu bodů, předložili ale i své výhrady. Babiš dodal, že připomínky se do textu zapracovávají. Výsledná verze by měla být hotova v sobotu večer.

Tripartita projednávala návrh vládního programu ještě před hlasováním Sněmovny o důvěře kabinetu, které připadá na 10. ledna. Babišova vláda v dolní komoře politickou podporu vyjednanou nemá.

„Naše programové prohlášení, které jsme předložili a které bude přes víkend dopracováno, má většinovou podporu (tripartity). Doufejme, že toto bude vnímat i naše politická scéna a naše programové prohlášení přivítá pozitivně,“ řekl Babiš. Na jednání tripartity prý nezaznamenal, „že by tam ta podpora nebyla“.

Odbory a zaměstnavatelé ale výslovně dokumentu menšinové vlády svou podporu nevyjádřili. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák spíše vypočítávali pozitiva i výhrady, které odboráři a zaměstnavatelé mají.

„Je to ‚politdokument‘. Pro nás jsou rozhodující věcná témata,“ řekl šéf svazu průmyslu.

Podle Středuly se zaměstnavatelé a odboráři zabývají hlavně obsahem textu bez ohledu na to, zda vláda má důvěru, nebo nemá. „Od toho je Poslanecká sněmovna. Ta vyjadřuje podporu. My jsme se vyjádřili ke konkrétním bodům prohlášení. Vítáme, že řada věcí jde pozitivním směrem, k negativním bodům jsme se vyjádřili,“ řekl Středula. Ani podle něj na jednání nezaznělo, že by navrhovaný dokument někdo odmítl. „Jestli se z toho dá říct, že ho (programové prohlášení) podporujeme, tak i tak se to dá interpretovat,“ dodal odborový předák.

Odbory kladně hodnotí třeba záměr upravit penze a minimální mzdu, vadí jim mimo jiné slibované snižování odvodů a rychlé vydávání pracovních povolení cizincům. Zaměstnavatelé vítají slib dobudovat jaderné elektrárenské bloky, podle nich by vláda měla ale také rozhodnout třeba o termínu přijetí eura.

autor: sla