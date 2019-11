Propuštěný Dalík: Zlá slova o Topolánkovi. A expremiér se čerstvě vyjádřil

Expremiér Mirek Topolánek pro MF Dnes na Dalíkovu svobodu reagoval velmi krátce. „A proč?“ napsal v textové zprávě. Více už nekomentoval. Server NeviditelnýPes.cz píše, že Topolánek vyjádřil nad Dalíkovým propuštěním své potěšení.

Oba muži byli spojenci, následně po soudním líčení ohledně zakázky na obrněné transportéry Pandur, kdy byl Dalík obviněn z toho, že si řekl o půlmiliardový úplatek, se jejich cesty rozešly. Dalík tuto verzi popíral, říkal, že mělo jít o provizi. Soudy mu však nevěřily a Dalík zamířil do vězení právě kvůli podvodu. Nákup pandurů v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, v níž Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.

A roli v tom měl sehrát i Topolánek. Sice Dalíka hájil, u soudu však svému příteli neprospěl. „Všichni, co se mnou dělali, tak vědí, že jsem velmi těžko ovlivnitelný, přestože média psala opak. Mohlo to vyvolat dojem, že Markův vliv je větší, než skutečně byl,“ řekl Topolánek podle MF Dnes v květnu 2016. A právě toto Dalíka rozezlilo. Než nastoupil do vězení, uvedl, že jej expremiér zklamal.

„Věděl jsem celou dobu, že Mirek Topolánek je absolutní alibista, egoista a oportunista. Na druhou stranu jsem věřil v to dobro v něm, protože on je opravdu uvnitř dobrý člověk. Nakonec převážily ty první tři vlastnosti a on se takto nehezky zachoval i k jiným lidem. Mně by stačilo, kdyby jenom řekl pravdu,“ uvedl tehdy Dalík. Topolánek se bránil, že mu nemohl pomoci.

Dalíkovy cesty nyní povedou asi do ciziny. „Odstěhuju se z České republiky. Mám tu nějakou firmu, kterou budu mít dál, která mi vydělává peníze, ale žít tu nebudu. Myslím, že se ke mně naše země nezachovala dobře, ani lidé v této zemi. Nelíbí se mi česká mentalita,“ poznamenal Dalík v roce 2017 pro server Seznam Zprávy. Rozhovor tehdy poskytl krátce před tím, než nastoupil do vězení. Podle všeho vlastní dům ve Francii.

