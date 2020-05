Prší a venku se setmělo, tato noc nebyla krátká. Šlachtovo politické angažmá budí ze snů. Jde o vysoké politiky. Modré, oranžové, rudé

Posledních několik týdnů se celkem živě spekuluje o tom, že by někdejší ředitel ÚOOZ Robert Šlachta mohl vstoupit do politiky. Server iDnes.cz přišel s informací, že by se jeho hnutí mohlo objevit už v krajských volbách na podzim letošního roku. Samotný Šlachta dosud nic konkrétního nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. ParlamentníListy.cz ovšem měly možnost listovat jak jeho knihou, tak hovořit s lidmi, kteří byli Šlachtovi blízko v Brně. Třetím zdrojem byl pár poslanců, s nimiž jsme debatovali o volbě do Rady ČT. Téma takzvaně policejní strany přitom nadnesli právě tito zástupci dolní komory Parlamentu.

„Všechno zvažuji, nějakým způsobem o tom přemýšlím a uvidím, co bude dál. Nevylučuji to, ale není to lehké rozhodnutí,“ uvedl Šlachta, jenž odešel od policie před čtyřmi lety, a to na protest proti reorganizaci. Proslavil se v roce 2013 zásahem na Úřadu vlády, který vedl k pádu kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS).

„Nějaké nabídky z politiky byly, ale zatím bych nechtěl jmenovat. Rozhodně nepřišla nabídka z ANO. Ti, kdyby se mnou chtěli dělat námluvy, tak bych je vyhnal bičánkem. S Babišem nebudu mít nic, leda snad že bych se vyhraňoval proti němu a proti jeho systému vládnutí,“ nechal se slyšet Šlachta před pár dny pro týdeník Echo.

To byly informace, které lze považovat za známé.

ParlamentníListy.cz však měly možnost hovořit s jedním vysokým příslušníkem nespecifikovaného sboru, který s Robertem Šlachtou sloužil. „Nemohu jmenovat konkrétní kauzy, to pochopíte, ale kdybyste se mě zeptali, kdo v některejch věcech jel, tak vám můžu odpovědět, že se na politický barvy sralo. To znamená, že jestli kradli modrý, asistovali jim oranžoví. Jestliže kradli společně, byl tam další od rudejch. Proplejtání byznysu do politiky tydlencty mantinely obrousilo, takže se jelo ve velkým, v městskejch firmách, zakázkách a vratkách,“ sdělil tento důležitý zdroj pro PL. Trval také na přesném znění svých slov. „Neopravujte písmena, já takle mluvím,“ přidal. „A jestli si myslim, že do politiky Robert půjde? Tak to nevím, ale možný to je. Aspoň by mohl mluvit nahlas!“ uzavřel.

Bylo to dílo náhody, ale tam, kde ve středu ráno skončil dotyčný příslušník bezpečnostního sboru, navázal jeden zástupce ODS, s nímž jsme hovořili o volbě do Rady ČT.

„Nevím, jestli to tak je, neznám důkladně příslušný zákon, ale nemyslím si, že by mohl mluvit o tom, co vyšetřovali, co myslíte?“ zeptal se redaktora spíše řečnicky. „Ale teda kdyby měl mluvit třeba o tom, co slyšeli v odposleších, asi by se Sněmovna dost děsila, no ne?“ zjišťoval dále. Druhým zástupcem dolní komory Parlamentu byl člen opozice. Jemu by případné volební angažmá plukovníka Šlachty nevadilo.

„Ať jde do krajských voleb, vždyť ty kraje mají miliardové rozpočty. Třeba v Brně, a to nepochopím, je paní Malá (poslankyně ANO, radní Jihomoravského kraje pověřena zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti majetku a komunikací s vládou a centrálními orgány, pozn. red.), která vždycky obejde všechny lidi, domluví se, co se odhlasuje, podpoří, pak se na chvíli posadí a jede do prdele nebo za Vokřálem,“ dodal další náš zdroj.

Když se v červnu 2016 loučil s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), asi ani on nevěřil, že by se o několik let později jeho příjmení objevilo na indexu Národní knihovny. A přece. V oběhu je nyní kniha „Šlachta – Třicet let pod přísahou“.

Že nejde o červenou knihovnu, dosvědčuje seznam jmen, o nichž se v titulu exšéfa ÚOOZ a novináře Josefa Klímy hovoří: Andrej Babiš, Milan Chovanec, Bohuslav Sobotka a jeho pomocník v podobě právníka Radka Pokorného, Ivan Langer, Petr Nečas, Daniel Beneš, Roman Janoušek, Miroslav Kalousek, Jan Kubice, Zuzka Rujbrová, Martin Červíček, Mirek Topolánek, Ivo Rittig, Ivo Ištvan, Lenka Bradáčová a mnozí další. A jak Robert Šlachta například vzpomíná na dnes už legendární zásah související mimo jiné s Janou Nagyovou...?

Jak vidno, kniha má nevídaný úspěch. Téměř nikde není k sehnání. I proto se ParlamentníListy.cz rozhodly přinést další ukázky. Je z nich patrné, jak někdejší elitní policista přistupoval k vyšetřování.

Dnes už legendární tisková konference z roku 2013

Jako první zmiňme kauzu někdejšího ředitele městské policie v Praze Vladimíra Kotrouše. Ten byl zadržen s úplatkem a následně odsouzen na 5,5 roku odnětí svobody.

„Ten nový způsob nastavení útvaru spočíval v tom, že předtím by nám stačilo sebrat s prachama Kotrouše. Jenže já se chtěl v těchto kauzách dostávat o patro výš. K těm magistrátním úředníkům a možná ještě k někomu výš. Nevěděli jsme, kolik má tahle kauza pater. A to se nepodařilo. Měli jsme sice podezření na dva tři úředníky, ale peníze je neusvědčily, protože se jich pravděpodobně nedotkli. A Kotrouš nikdy neprozradil, komu je nesl. Ale jednu věc ta kauza splnila. Postupně odnaučila mé podřízené bát se velkých zvířat. I tady jsem slýchal: ‚Ježišmarjá, ředitel městské policie! Ten se zná s kdekým! To odneseme!‘ Ale najednou viděli, že nás nikdo nevyhazuje, netlačí ke zdi. Že ani takový funkcionář není nedotknutelný.“

Za zmínku stojí také Šlachtův odchod z funkce. O ten se výrazně postaral někdejší ministr vnitra ČSSD Milan Chovanec.

„Hned další den, 10. 6. 2016, už v 5:45 mi Laube volal, kdy mu přinesu žádost o uvolnění ze služebního poměru. Někdy kolem deváté jsem už byl u něj s žádostí, on měl nachystanou personalistku a za dvanáct minut bylo hotovo. Já jsem vyšel před Policejní prezidium, tam na mě čekali novináři. Tak jsem jim sdělil, jak rychle jsem skončil, a jel jsem domů. Po cestě jsem přemýšlel o tom, jak rychle skončila moje kariéra a proč zrovna u takového člověka, jako je Laube. Po těch letech se se mnou ani nikdo z vedení nerozloučil. Ale na druhou stranu od takových lidí, jako byl Chovanec, Tuhý a Laube, bych si ničeho nevážil, ani toho poděkování. Tak to vlastně dopadlo tak, jak mělo.“

Pět variant budoucího angažmá Roberta Šlachty očima PL:

