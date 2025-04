První věc, kterou ANO ve vládě udělá? Schillerová nečekala na kampaň a odhalila

Poslankyně a někdejší ministryně financí Alena Schillerová předestřela klíčové priority hnutí ANO ve vysílání internetové XTV. Zpovídal ji moderátor Luboš Xaver Veselý. Zajímal se například o to, v jakém časovém horizontu by podle Schillerové mohl vzniknout vyrovnaný rozpočet nebo jak hodlá ANO přimět podnikatele, aby nevyužívali švarcsystém, a také co politici chtějí udělat pro to, aby ho vůbec nebylo zapotřebí.

„Pokud získáme důvěru, sestavíme vládu a budeme u moci, pak – ptáte-li se mě na resort financí – věřím, že jedním z prvních kroků by byl návrat k zavedení EET a ke všem krokům, které podpoří výkon ekonomiky, ale to už samozřejmě není jen resort ministerstva financí, to už přesahuje dál,“ odpověděla Alena Schillerová, poslankyně a někdejší ministryně financí, na otázku, co hnutí ANO udělá po svém vítězství ve volbách v oblasti veřejných financí.

Vůbec nevíme, jaký je reálný schodek

„Chystáme balíček zákonů, které bychom – pokud by naše vláda začala fungovat – chtěli neprodleně poslat do Poslanecké sněmovny, abychom neztráceli drahocenný čas a zákony se začaly prosazovat. Co se mě týče, podílím se na tvorbě volebního programu, který zatím nezveřejňujeme, dopilováváme ho, ale jednou z jeho klíčových věcí bude návrat k boji s šedou ekonomikou,“ řekla Schillerová a dodala, že co se týká vyrovnaného rozpočtu, je naprosto pragmatická a říká otevřeně, že pokud bude ANO vládnout, těžko může do konce volebního období dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, když už je na rok 2025 schválen schodek 241 miliard korun.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 70% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 4312 lidí

Daně se prý nebudou zvyšovat

Hnutí ANO, pokud bude vládnout, musí podle jejích slov začít dávat do pořádku veřejné finance. „Abychom věděli, jak na tom stát je, zaměřit se na řádný výběr daní, jako jsme to dělali, když jsme vládli. Tak aby ty daně platili všichni a nemusely se zvyšovat, protože my je zvyšovat nechceme, taky jsme nikdy žádnou daň nezvýšili, kromě spotřební daně na alkohol a tabák, a chceme podporovat ekonomiku tak, aby rostlo HDP a z toho by se nám generovaly příjmy. Na všechny tyto věci tato vláda rezignovala,“ tvrdí politička.

ANO podle ní také chystá samostatný program na rozvoj bydlení a stavební zákon, který v současné době je v hrozném stavu. „Představíme to v horké fázi kampaně,“ tvrdí Schillerová.

Miliardy v šedé ekonomice

Opoziční poslankyně tvrdí, že v šedé ekonomice České republiky má být podle nezávislých expertů až deset procent HDP. „Když si představíte, že jedno procento HDP je nyní asi 85 miliard a z toho pětina jsou příjmy rozpočtu, tak to vůbec není málo. Nikdy se to nedokáže vyřešit tak, aby nebyla vůbec žádná šedá ekonomika, ale musí se to omezovat,“ řekla exministryně.

Zrušením EET česká ekonomika prý přišla o dvě až tři procenta HDP. „To vůbec nejsou zanedbatelné částky. Vezměte si, jak tato vláda napříč celou společností všem zvýšila daně, aby získala mnohem menší peníze. Chlubila se, jak všechno vyřeší, ale nevyřešila nic. Nechala tu jenom hospodářský marasmus a veřejné finance vůbec nejsou v takovém stavu, jaký naslibovala. A ještě zvýšila všem daně, zpomalila valorizaci důchodů,“ uvedla Schillerová.

Švarcsystém se lidem nevyplatí

Na přetřes přišla také problematika tzv. švarcsystému. Schillerová ho označila za jeden z produktů šedé ekonomiky. „Nemyslím si, že je to dobrá věc. Když někdo pracuje na švarcsystém, má to pro něj určité horší výhody. Úplně nejhorší je, když někdo pracuje a peníze dostává tak zvaně na ruku. To se třeba ukázalo za covidu. Když se vyplácely podpory, tak ten, kdo nebyl schopen doložit svůj příjem, nedostal nic, lidé potom samozřejmě nedosáhnou na důchody, nedosáhnou na hypotéku, to jsou špatné věci,“ řekla politička a připomněla, že v ekonomice je vše vzájemně provázané. „Není to jen o tom, že stát vydělá, ale i člověk nakonec vydělá,“ zdůraznila Schillerová.

Vysvětlila také, jak se ANO chce s tímto projevem šedé ekonomiky vypořádat. „Když jsme v roce 2016 zavedli EET – dnes jsou IT technologie někde jinde – tak jsme to po třech letech vyhodnotili a v té době první obor, kde jsme to zaváděli, byla gastronomie. Průměrná mzda v gastronomii byla 12 tisíc korun. A ve zbytku ekonomiky byla přes 20 tisíc, možná 22. To je přece propastný rozdíl. Po zavedení EET najednou začala průměrná mzda v gastronomii růst, což samozřejmě byl také jeden z důsledků. EET nastavilo určitá pravidla a projevilo se to i v těchto aspektech. A hlavně o tom mluvím s podnikateli – mám pracovní skupinu, kde jsou zástupci podnikatelů. Scházím se s nimi, jednám s nimi o určitých benefitech, které bychom chtěli v souvislosti s EET zavést. Zatím úplně prozrazovat nebudu,“ řekla politička.

Setkává se prý s obrovskou podporou, protože podnikatelé chtějí mít svůj podnik v pořádku. Chtějí vědět, kolik vydělávají, jaké mají výdaje. Pokud ale někdo podniká bez nastavení pravidel, je v šedé ekonomice. Proto také spousta podniků chce pouze hotovost. „Jsou takové i v Praze, v centru. Neberou karty. Neříkám, že každý se pohybuje v šedé ekonomice, ale minimálně je to podivné,“ zdůraznila Schillerová.

Psali jsme: Schillerová (ANO): Patron šedé ekonomiky Zbyněk Stanjura zůstal osamocen Stanjura (ODS): Jestli někde funguje švarcsystém, tak je to ve vrcholovém sportu Babiš a Marksová prý zakročí proti švarcsystému Paroubek: Nový zákon každý třetí den aneb Proč přežívá švarcsystém