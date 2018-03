Psal to držitel Sorosovy ceny! Dohra článku, který popisuje údajné zákulisí ČSSD

Deník následně vypočítává, kolikrát Hašek zalhal v přímém přenosu po volbách v roce 2013. Tehdy šlo o to, že Hašek tvrdil, že nenavštívil schůzku v Lánech, kde spolu s prezidentem Zemanem kuli pikle, jak svrhnout tehdejší vedení sociální demokracie. Nyní pak Hašek tvrdí, jak píše MF Dnes, že se do politiky vrátit nechce.

I tak je ale jedním z klíčových mužů strany, neboť vyjednává o budoucí vládní koalici s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jak uvádějí zdroje MF Dnes, reálně vede celý vyjednávací tým místopředsedy ČSSD Jiřího Zimolu, s nímž založil platformu Zachraňme ČSSD. Druhý tým má pod palcem Jan Hamáček, nový předseda strany.

MF Dnes pak dále uvádí i to, že Hašek využívá zázemí kontroverzní bezpečnostní agentury Trade Fides, jež inkasuje od dob exministra obrany Jaroslava Tvrdíka miliardy korun od rezortu obrany za hlídání muničních skladů.

Na svém facebookovém profilu však Hašek ubezpečuje, že prioritou je pro něj nyní práce v advokacii, advokátní zkoušky a rodina. Nikoliv návrat do politiky. Platformu Zachraňme ČSSD vnímá jako koníček. „Pomoc ČSSD, protože jí to dlužím a fakt nechci jít sociální demokracii na pohřeb,“ tvrdí Hašek.

Kvůli článku v MF Dnes se pak Hašek rozlítil ještě víc a přidal na Facebook svůj komentář.

„Před časem mi řekl jeden novinář z MfD, že se po mně údajně stýská Lukáši Valáškovi, dnes jsem pochopil proč. Tento držitel ceny Sorosovy nadace za články o mne se zdůvodněním ‚za trvalé atakování politika‘ se musel se svým redakčním kolegou Vojtěchem Srnkou nudit, nemít Haška. A tak jako kočička s pejskem vařili dort, Valášek a Srnka uplácali příběh o mé údajné ‚druhé míze‘. Vzniklo něco, po čem se dá pouze zvracet, neodpustím si jadrnný český výraz-sračka,“ píše Hašek a obhajuje například své lži po lánské schůzce.

„Úplným nesmyslem jsou údajné dva týmy v ČSSD jednající o vládě – Hamáčkův a Zimolův. Jednání vedou Jan Hamáček a Jiří Zimola – stačí se podívat na fotografie v novinách, televizní záběry ze všech schůzek – nejsem ani na jedné, protože se politických jednání neúčastním. Takže opět rána vedle. Na závěr perlička – ani pan Valášek ani pan Srnka mne v posledních týdnech nekontaktovali, nepoložili mi mailem ani sms jedinou otázku a já je celkem chápu – slepená konstrukce by se mohla zhroutit... Abych dokreslil absurdnost jejich dnešních bajek – opravdu si myslíte, že by jimi vykreslený belzebub Hašek dnes chyběl v Praze, kde poběží zásadní a možná klíčové jednání o menšinové koalici ANO a ČSSD? A vidíte, jsem v Brně a chystám se s rodinou na Velikonoce,“ popsal Hašek.

„Takže se na závěr musím zeptat – kdo se (zase) bojí Haška??? A s ním třeba Platformy Zachraňme ČSSD? O tom je podle mne celá dnešní Valáškova a Srnkova sračka...“ poznamenal Hašek závěrem.

Na Facebooku pak zareagoval i novinář Vojtěch Srnka, který poskytl SMS konverzaci jeho kolegy s Haškem. Hašek se však brání, že mu zprávy nedošly.

Celý příspěvek Michala Haška:

Před časem mi řekl jeden novinář z MfD,že se po mně údajně stýská Lukáši Valáškovi,dnes jsem pochopil proč. Tento držitel ceny Sorosovy nadace za články o mne se zdůvodněním “za trvalé atakování politika” se musel se svým redakčním kolegou Vojtěchem Srnkou nudit, nemít Haška. A tak jako kočička s pejskem vařili dort, Valášek a Srnka uplácali příběh o mé údajné “druhé míze”. Vzniklo něco, po čem se dá pouze zvracet, neodpustím si jadrnný český výraz-sračka.

Jednoduchá fakta - před 5 lety u Drtinové jsem držel slovo mezi 5 chlapy... a zatloukal o večeři s panem prezidentem,chyba za kterou jsem tvrdě zaplatil. Právnickou fakultu jsem vystudoval v 5 letem řádném denním studiu v Brně v letech 1994-1999(titul Mgr.) a rigorozni zkoušku mám v roce 2010 ze Slovenska(titul JUDr.),nejsem žádná rychlokvaška s právnickým vzděláním za pár měsíců. Předvolební kauzu “mluvčí” z roku 2016 vyšetřovala rok NCOZ a případ odložila po prověření více než 30 zakázek Jmk,protože zjistila,že dotyčná agentura práce kraji poskytovala a nebyl porušen zákon. V Advokátní kanceláři Jansta,Kostka pracuji jako koncipient a zřídil jsem pobočku v Brně-v budově, kde sídlí několik jiných advokátů a firem,která je v centru Brna,s vlastním parkováním(zvláště Brňáci ví,jaké je hledat parking ve středu města) a která nabízela volné prostory k pronájmu. Pana Romana Těžkého znám několik let,byl poradcem Jmk v bezpečnostních otázkách a je bývalým policistou stejně jako například nynější hejtman Jmk Bohumil Šimek(dříve můj šéf sekretariátu hejtmana) nebo ředitel Krajského úřadu Jmk Roman Heinz(dříve můj šéf kontrolního a právního odboru). Pan Těžký však nikdy nebyl ani není mým asistentem,jak cucá z prstu duo Valášek,Srnka. Pana Libora Hledíka z Trade Fides znám několik let společensky ještě z dob,kdy jsem byl hejtmanem, nepojí nás žádný tajemný ani netajemný byznys a jako odborný expert na zemědělství a venkov se nevěnuji věcem obrany,protože se držím toho, o čem něco vím . Pojďme dál- úplným nesmyslem jsou údajné dva týmy v ČSSD jednající o vládě - Hamáčkův a Zimolův - jednání vedou Jan Hamáček a Jiří Zimola - stačí se podívat na fotografie v novinách,televizní záběry ze všech schůzek - nejsem ani na jedné,protože se politických jednání neúčastním. Takže opět rána vedle . Na závěr perlička - ani pan Valášek ani pan Srnka mne v posledních týdnech nekontaktovali,nepoložili mi mailem ani sms jedinou otázku a já je celkem chápu - slepená konstrukce by se mohla zhroutit... Abych dokreslil absurdnost jejich dnešních bajek- opravdu si myslíte,že by jimi vykreslený Belzebub Hašek dnes chyběl v Praze,kde poběží zásadní a možná klíčové jednání o menšinové koalici ANO a ČSSD? A vidíte, jsem v Brně a chystám se s rodinou na Velikonoce takže se na závěr musím zeptat - kdo se (zase) bojí Haška??? a s ním třeba Platformy Zachraňme ČSSD? O tom je podle mne celá dnešní Valáškova a Srnkova sračka...

autor: vef