Putin padne, pokud do dvou dnů neporazí wagnerovce! Ruský expremiér se ozval

Ruský prezident Vladimir Putin označil vzpouru Wagnerovy skupiny za zradu a pokus rozvrátit Rusko zevnitř. Šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin mu odpověděl. Vzdát se nehodlá na přání prezidenta ani ruské tajné služby. „Prezident se hluboce mýlil, pokud jde o zradu vlasti. Bojovali jsme a bojujeme a nikdo se nevzdá na žádost prezidenta, FSB nebo kohokoli jiného,“ řekl ve zvukové zprávě Prigožin.

?? Prigozhin replied to Putin

"The president was deeply mistaken about the betrayal of the motherland. We are all patriots of our homeland. We have fought and are fighting, and no one is going to surrender at the request of the president, the FSB, or anyone like that," said head… https://t.co/lHHmyBaDD1 pic.twitter.com/CI3QWxQpvB — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Šéf wagnerovců v sobotu oznámil, že jeho vojáci překročili hranice na různých místech a vstupují do města Rostov na Donu. Vedle Rostova ovládají jednotky Wagnerovy skupiny rovněž město Voroněž, které se nachází přibližně 500 kilometrů od Moskvy. Na internetu se objevilo video natočené poblíž Voroněže, které zachycuje výbuch ropného skladu. První videa hořícího skladu se začala objevovat v sobotu v poledne.

An oil depot near #Voronezh is on fire, according to local media outlets. pic.twitter.com/itgHw2c5zc — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Guvernér ruské Voroněžské oblasti Alexandr Guves v sobotu na Telegramu uvedl, že záchranné složky se snaží uhasit hořící palivovou nádrž v ropném skladu. Na místě mělo pracovat více než 100 hasičů a 30 technických jednotek.

Nezávislé médium Ukraine Front Lines, informující o dění na Ukrajině i v Rusku, informovalo o ruském leteckém útoku na kolonu vozidel Wagnerovy skupiny na dálnici M-4 ve Voroněžské oblasti, kde byl zachycen na několika videích včetně videa uzavřené dálnice.

Happening now: russian aviation strikes on the M-4 highway, along which Wagner PMC fighters are moving to Moscow.#RussiaIsCollapsing — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 24, 2023

Russian air strike on Wagner column on the M-4 highway in Voronezh region. pic.twitter.com/FJVSUMzEbD — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Stejné médium sdílelo i video bojovníka Wagnerovy skupiny, který říká, že „ruská armáda neklade žádný odpor, jdeme rovnou na Moskvu“.

"The russian army doesn’t make any resistance and we are going straight to Moscow!" - say #WagnerPMC pic.twitter.com/cBN5mvGpxE — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 24, 2023

Podle ruských médií byla však u hranic Moskvy zřízena vojenská kontrolní stanoviště s obrněnými transportéry.

Military checkpoints with APCs were set up at the entrance to #Moscow, according to local media outlets. pic.twitter.com/4B4FIyGdnf — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Britský server Sky News zveřejnil video, na kterém situaci v Rusku hodnotí bývalý premiér Ruské federace Michail Kasjanov. Ve funkci byl v letech 2000-2004, později se ale přidal ke kritikům prezidenta Putina. Putin podle něj musí zničit Wagnerovu skupinu, a to se dle něj musí stát během jednoho nebo dvou dnů. „Pokud se tak nestane, začátek kolapsu Putinova režimu by se rozjel poměrně rychle,“ prohlásil bývalý ruský premiér.

"Mr Putin himself curated this problem."

Former Russian prime minister Mikhail Kasyanov says if Putin is unable to bring down the Wagner group, the 'beginning of the collapse of the regime will develop very rapidly'.



Latest: https://t.co/X3flQUBL0r



?? Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/H9mgAT59YI — Sky News (@SkyNews) June 24, 2023

O vojenské vzpouře mluví i čečenský vůdce Ramzan Kadyrov. Ve svém prohlášení na Telegramu podpořil prezidenta Vladimira Putina. „Plně podporuji každé slovo Vladimira Vladimiroviče Putina,“ prohlásil Kadyrov.

Upozornil na důležitost stability, soudržnosti státu a bezpečnosti občanů a vyzývá tím bojovníky a vlastence, aby se nenechali vyprovokovat a aby dali přednost bezpečnosti a soudružnosti ruské společnosti. Aktivity Jevgenije Prigožina označuje za vlastizrádné. Čečenské jednotky jsou dle jeho slov již na cestě do potřebných zón. „Povstání musí být potlačeno, a pokud k tomu bude třeba přijmout tvrdá opatření, jsme připraveni,“ napsal závěrem Kadyrov.

Psali jsme: Putin oblékl černý oblek a kravatu. Prigožin nejmenován, přesto dostal hrozivý vzkaz Lipavský odhodil diplomatické rukavičky. Toto vypustil směrem k Rusku Vydejte Prigožina, vyzvalo wagnerovce Rusko. Za ozbrojenou vzpouru mu hrozí dvacet let „Koukám jako blázen. Šílenství! Prigožin nemá šanci,“ padlo v ČR ke „vzpouře“ v Rusku

