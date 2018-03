Putinovi skřeti! Škrkavky. Veselovský, biskup a další dál „jedou“ debatu o ČT. Lidé ji jdou bránit. A kolují legrační fotky z loňského Českého lva

Od chvíle, kdy se prezident Miloš Zeman vyjádřil při své inauguraci nelichotivě o České televizi, ozývají se další a další slova. A to nejen zastánců, kteří veřejnoprávnímu médiu fandí, tak i těch, kteří mají jiný názor.

Zastánci České televize byli velmi hlasitě slyšet především při předávání cen Český lev, kdy vznikla i petice Pět vět právě na obranu veřejnoprávního média. Ozvali se však i kritici, kteří se pozastavili nad tím, zda politiky při předávání filmových cen nebylo příliš.

„Vytrvalé útoky pana prezidenta a dalších představitelů na ČT zasévají ve společnosti nedůvěru, podezřívání a falešnou víru v neprokázané činy. Rozeštvávat a podsouvat nepravdy pracovníkům médií – to velmi oslabuje už tak ‚kulhavou‘ demokracii. Nedejme se manipulovat,“ vyzval biskup Václav Malý na svém facebookovém profilu.

„Česká televize mi po dnešku připadá jako kočka, co ze stolu shodí vázu a otočí se na Vás s výrazem: ‚Co je? Máš nějaký problém?‘“ okomentoval pak veřejnoprávní televizi a dění v ní právník Tomáš Tyl. Reagoval tak na pořad 90' České televize, jenž byl vysílán v pondělí večer.

V pořadu mimo jiné padla otázka týkající se platů moderátorů – „BBC v roce 2017 platy zveřejnila“. Výměnou za to politici mají moratorium na jakékoliv zásahy do legislativy, která se BBC týká. „Myslíte si, že je to řešení životaschopné v České republice?“ zeptal se moderátor. „Nejsem si jistý, že česká společnost je na takovouhle situaci připravená. Jedno je právo na transparentnost, a druhé právo je na ochranu osobnosti,“ odvětil Dvořák.

Podle šéfredaktora serveru Forum24.cz Pavla Šafra je konflikt o Českou televizi konfliktem o to, zda má Česká republika zůstat demokratickou zemí. Kromě komentáře na serveru Forum24.cz se také rozepsal na svém twitteru.

„Konflikt o Českou televizi je konfliktem o to, zda má Česká republika zůstat demokratickou zemí, anebo zda se naše svoboda definitivně zhroutí a staneme se znovu zrůdnou provincií Ruska. Putinovi skřeti tu řádí opravdu pekelně a strašně. A jde do tuhého,“ poznamenal doslova Šafr na Twitteru. Na serveru Forum24.cz pak zkonstatoval, že útok na demokracii vstoupil do nové fáze, neboť v boji o Českou televizi jde o naši svobodu. Původní text ZDE.

V jiném z komentářů pak Šafr zpochybnil ty, kteří se do České televize obouvají. Původní text ZDE.

Svůj komentář přidal i bývalý poslanec Miroslav Macek (ODS). „Česká televize z principu nikomu nefandí, neboť ani právnická osoba, budova, ani technické vybavení toho nejsou schopny. Jde vždy o zcela konkrétní redaktory, kteří svoje politické smýšlení a osobní sympatie a antipatie neumějí udržet na uzdě. Pak ovšem opravdu nemají ve veřejnoprávním mediu co dělat, neboť je to hrubě neprofesionální,“ napsal na svém webu Viditelný-Macek.cz.

Následně pak ještě dodal: „Vox populi o přenosu z udílení Českých lvů: Škrkavky se vehementně bránily odčervení.“

Původní text ZDE.

Již zítra se pak uskuteční na pražském Václavském náměstí demonstrace na obranu České televize. Pořádá ji skupina AUVA.

Svůj názor na udílení cen Český lev pak zmínil i moderátor dvtv.cz Martin Veselovský, jenž v minulosti působil právě v České televizi. „Jestli něco nepomohlo obhajobě veřejnoprávních médií a demokracie, tak to byly do sebe zahleděné, povýšené a jiný pohled neakceptující srdceryvné výkřiky herců a filmařů v sobotu na Českých lvech. Čistá ukázka podlehnutí pocitu vlastní důležitosti,“ poznamenal Veselovský.

Server Blesk.cz pak v souvislosti s předáváním Českého lva také připomněl extempore, která se odehrála loňský rok, kdy byly některé celebrity zachyceny pod vlivem alkoholu. Někteří se dokonce zřídili tak, že nebyli schopni chodit.

Původní text ZDE.

O rok dříve se pak dokonce psalo i o tom, jak filmaři v jednom z barů ponechali své dvě sošky. Server Blesk.cz informoval ZDE.

