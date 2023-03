Rajchl dal vládě čas do Velikonoc. A vyzval Fialu

reklama

„Mlčte. To je vzkaz od naší vlády,“ zahájil závěrečný projev demonstrace Jindřich Rajchl.

„Nebudeme!“ protestovalo Václavské náměstí.

„On to není vzkaz, on je to rozkaz. Vyhráli volby a myslí si, že mohou čtyři roky beztrestně plundrovat tuto zemi. Přestože porušili všechny předvolební sliby, přestože zavírají oči před otevřenou propagací nacismu v srdci této země. Přestože ohýbají zákony, jak se jim to hodí. Přestože sahají do vašich kapes, kdykoliv se jim to zlíbí. Vy ale mlčte, říkají,“ pokračoval Rajchl.

„Každý, kdo si dovolí protestovat, je okamžitě označen za proruského švába a za antisystémového člověka. Takže mlčte, nebo budete dehonestováni a označeni za trolly a možná ztratíte i vaše zaměstnání, možná vám to rozbije i vaše vztahy. Takže mlčte. Ale já už se nenechám nikým a ničím zastrašit. Je mi jedno, jaké mi dají nálepky a jak mě budou urážet. Já už se jich nebojím, já jsem hrdý občan České republiky. Já už mlčet nebudu, co vy?“ dodal Rajchl.

„Máme dost toho, cítit se jako cizinci ve své vlastní zemi. Už toho všeho máme dost. Víte, mnozí moji přátelé za mnou chodí a ptají se mě, proč to všechno dělám. Já jim odpovídám, že to dělám kvůli svým třem dcerám, abych se jim mohl podívat do očí a říct, že jsem dělal vše, co je v mých silách, aby nezahynuly ty nejdůležitější hodnoty v naší zemi. Už nesmíme dopustit, aby nám vládla loutková vláda ovládaná mainstreamovými médii. Už nesmíme dopustit, aby byly beztrestně pronášeny výhrůžky od nějakého protekčního fracka z Řeporyjí!“ sdělil dále Rajchl.

Pavel Novotný, od kterého se po nejnovější sprosťárně distancuje i jeho vlastní strana, si vysloužil pokřik „Hovado, hovado“.

„Pan Fiala nám v neděli řekl, že demonstrují jenom slabí lidé. Že ti silní vyjednávají. Tak já se ptám: Kde jste, pane Fialo, my jsme na to připraveni. Jste zbabělec, který raději sedí v televizním studiu a vyměňuje si fráze se spřáteleným moderátorem,“ vzkázal premiérovi.

Vyzval Petra Fialu, aby se dokázal postavit svým voličům z očí do očí a řekl jim, co jste schopen pro ně udělat. „My jsme k tomu jednání připraveni, mohu jít zítra do studia k Václavu Moravcovi a reprezentovat tam váš hlas. Tak se nebojte a jednou nás tam pozvěte," sdělil dále Rajchl.

Dneškem podle něj skončila doba pokorných žádostí.

Základem další aktivity hnutí, které naplnilo Václavské náměstí, mají být požadavky formulované při vzniku hnutí Česko proti bídě. Pro splnění požadavků, které formuloval v únoru, dal Rajchl vládě čas do Velikonoc. Druhou možností je podání demise. Pokud se tak nestane, je připravena na 16. dubna další demonstrace.

„16. dubna se tu uvidíme znova a budeme pokračovat v nátlakových akcích,“ popsal další kroky lídr hnutí. Zmínil i možnost blokády vládních budov.

„Pokud ani to nebude stačit, tak přejdeme k vyhlášení stávek v celé naší zemi, která může vyústit i ve stávku generální. Tahle země nepatří politikům, patří vám, občanům České republiky, a já jsem rád, že jste dnes přišli, abyste si ji vzali zpět. Za to vám slibuji, že společně s našimi přáteli uděláme vše, co je v našich silách, aby tahle vláda Petra Fialy skončila," dodal Rajchl.

Poděkoval lidem, že přijeli. „Český lev konečně povstal, vzlétly moravská i slezská orlice a řekly, že nenechají hyeny rozkrádat jejich vlastní zem," podotkl Rajchl a zopakoval, že se bude pokračovat tak dlouho v nátlakových akcích, „dokud vláda národní bídy neskončí“. "Ať žije naše vlast, ať žije Česká republika!" zakončil Rajchl a pozval na pódium všechny ke zpěvu státní hymny.

Mluvil i o sérii stávek, včetně stávky generální.

