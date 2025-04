Raketu do baráku! Šichtařová terčem drsných útoků za slova o Ukrajincích v Česku

Vystoupení ekonomky Markéty Šichtařové v DVTV vyvolalo silné emoce, zejména kvůli jejím kontroverzním výrokům na adresu ukrajinských uprchlíků a migrační politiky. Krátce po zveřejnění rozhovoru se na síti X začala šířit úryvková videa s jejím vystoupením, která okamžitě rozproudila vášnivou diskusi.

Nesouhlas, který rozhovor vyvolal, se rychle proměnil v čirý odpor – bez zábran a jakýchkoli filtrů. Zejména ze strany diváků DVTV, lidí s opačnými názory, zaznívaly vůči ekonomoce ostré výpady.

Jedním z prvních, kdo sdílel pasáže rozhovoru, byl uživatel, který k videu připsal výbušný komentář, cituji: „Chtěl bych jen říct, že Šichtařová je neskutečně odporná špína.“

Šichtařová zpochybňuje pojetí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Napětí v rozhovoru vzrostlo hned při otázce moderátora DVTV Martina Veselovského, zda bychom měli pomáhat ukrajinským uprchlíkům, kteří utekli před válkou. Moderátor zmínil i čerstvá data Českého statistického úřadu, podle nichž tito lidé v Česku ekonomicky více přinášejí, než kolik veřejné finance do jejich podpory investují.

Na to Markéta Šichtařová odpověděla: „Pojďme si definovat, co znamená ta pomoc. Za mě pomoc je, že jim dovolíme žít na našem území, že jim neposkytneme nějaké sociální dávky, ale umožníme jim tu pracovat. Jestliže mají na výběr, že buď půjdou na frontu, anebo půjdou pracovat k nám, tak v tu chvíli...,“ pokračovala Šichtařová, než ji moderátor přerušil s poznámkou, že si možná nerozuměli. Zdůraznil, že mluvil primárně o lidech, kteří skutečně uprchli před válkou – tedy zejména o matkách s dětmi během prvního a druhého roku konfliktu.

Na jeho slova Šichtařová navázala: „Ano, a já bych těm lidem dovolila tady u nás žít a pracovat, což ovšem neznamená poskytovat jim byty zadarmo a poskytovat jim sociální dávky,“ zopakovala ekonomka.

Moderátor Martin Veselý v rozhovoru připomněl, že se baví především o matkách s dětmi, které utekly před válkou – a mnohé z nich podle něj objektivně nemohly pracovat. Na to Markéta Šichtařová reagovala důrazně: „Já mám sedm dětí a mohu pracovat. Myslím, že i matka s jedním dítětem, která sem uteče z Ukrajiny, u nás celkem jistě může pracovat,“ odpověděla.

Na další dotaz Veselovského, co když dotyčné ženy neumějí žádný cizí jazyk, ekonomka argumentovala s tím, že i když neumí žádný cizí jazyk, tak celkem jistě mohou například pomáhat v domově důchodců, kde je obrovská poptávka po lidech ze sociálních služeb. „Já v tom prostě nevidím problém. Pokud někdo chce pracovat, tak může pracovat i s jazykovým hendikepem,“ dodala. Muži podle jejích slov zase můžou pracovat na českých stavbách ve stavebnictví, kde jsou na to zadaptovaní, že jsou schopni mluvit s lidmi s cizím jazykem, jsou tam na to zvyklí. „Nevidím důvod, proč bychom těm lidem měli dávat sociální dávky, například speciální bydlení,“ poznamenala ekonomka Šichtařová.

V tu chvíli se moderátor zeptal, zda Šichtařová osobně někdy utíkala před válkou se svými sedmi dětmi – aby věděla, jaké to je, být v cizí zemi bez jakéhokoliv zázemí, úspor a jistoty. „Já jsem neutíkala před válkou. Já jsem jenom řekla, že je možné s dětmi pracovat,“ zopakovala. Moderátor však nadále zpochybňoval její výrok poukazem na jazykové a existenční překážky: „Bez znalosti jazyka, bez bydlení?“ tázal se. Šichtařová ale trvala na svém: „Ano. Já si myslím, že každý by se měl o sebe postarat sám. I v cizí zemi, když to nedokáže, tak sem nemá chodit,“ dodala rezolutně.

Kolika lidem skutečně spadla raketa na barák?

Rozhovor nabral ještě napjatější tón, když Markéta Šichtařová relativizovala důvody, proč lidé z Ukrajiny prchají do České republiky. Moderátor Martin Veselovský působil v tu chvíli zaraženě a očividně se marně snažil porozumět logice jejích výroků. Jeho zdržení v reakci Šichtařová okamžitě zaplnila vlastní úvahou: „Vy přece jdete do cizí země proto, že máte pocit, že to bude pro vás lepší než země, ze které pocházíte.“

Na to Veselovský reagoval s jasným důrazem: „Protože vám na barák spadla raketa?“ Šichtařová k tomu vzápětí dodala: „No a kolik sem uteklo lidí, že jim skutečně spadla na barák raketa?“ Veselovský připomněl situaci na východě Ukrajiny: „Třeba ti, kteří se sem dostali z východu Ukrajiny – těm, mám pocit, že ta raketa na barák spadla. Nebo měli oprávněné podezření, že se to okamžitě stane.“ Šichtařová ale svou tezi rozvinula jiným směrem: „A co ti lidé, kteří přišli třeba ze západu Ukrajiny? Já jsem s takovými mluvila, s mnohými. A ti lidé sem přišli s tím, že tu vlastně hledali nějakou lepší práci, lépe placenou než u sebe doma.“

„A nebylo to třeba proto, že si při každém poslání dětí do školy říkali: co když to zrovna sem přiletí?“ reagoval Veselovský dalším dotazem. Ekonomka trvala na své zkušenosti: „To si nemyslím, protože to byly ženy v produktivním věku, byly to mladé, vystudované lékařky. A ucházely se o práci tady, protože se domnívaly, že ta práce tady bude lépe placená než na Ukrajině. A když zjistily, že ta lépe placená práce se nenabízí, tak se vrátily zpátky na Ukrajinu. Takže sem přišly v podstatě pouze za lepším. A hledaly tu sociální dávky. A já bych jim ty sociální dávky prostě nenabízela,“ zdůraznila ekonomka.

Své stanovisko zobecnila i na další případy migrace: „Stejně jako lidem z dalších zemí, kteří k nám přicházejí – ať už je to Afrika, Asie, jakákoli jiná země. Pro mě je řešením dovolit jim tu žít, pokud se integrují, pokud získají možnost překročit hranice.“

Rozhovor v DVTV pokračoval konkrétní otázkou na reálné podmínky, v jakých by podle Šichtařové mohla žít typická uprchlice – například matka s malým dítětem z válkou zasaženého Charkova. „Typově – matce s malým dítětem z Charkova – byste dovolila pracovat. A bydlela by kde?“ zajímal se dále Veselovský. „Přece tam, kde by si našla podnájem. Já si myslím, že pokud měla svůj podnájem třeba v Charkově, tak jistě ty stejné peníze, které měla našetřené na podnájem v Charkově, může použít i tady,“ odpověděla Markéta Šichtařová.

Tato slova opět viditelně zaskočila moderátora Veselovského, který se se zhluboka nadechoval a pozastavil nad představou, že by uprchlíci automaticky disponovali úsporami: „Opravdu si myslíte, že všichni mají našetřené peníze?“ řekl váhavě. Na to Šichtařová reagovala s logikou sobě vlastní: „Pokud ne, tak nemohli platit svůj nájem ani v Charkově, že? I tady můžete mít práci. Takže i tady si můžete pořídit podnájem.“

Veselovský v šoku: „Přisuzujete lidem zázračné schopnosti, odmítáte pomoc státu uprchlíkům.“

Moderátor nevycházel z údivu, když Šichtařová zlehčovala bariéry, které uprchlíci při příchodu do České republiky zažívají. Zakoktával se, kroutil hlavou a viditelně hledal slova. Nakonec popsal vlastní zkušenost z jara 2022: „Já se moc omlouvám, ale jako… vidím sebe, jak stojím na nádraží v březnu 2022. Vystupuje tam dáma se třema dětmi, která přijela z Kyjeva, kterou jsme na chvíli ubytovali. A ta neměla páru, kam by šla. Uměla jenom ukrajinsky, trochu rusky – a prostě neměla ubytování, neměla nic. Já tomu nerozumím. Jak si to vlastně představujete – jako bez té explicitní pomoci, že by tohle fungovalo?“ tázal se ekonomky.

„Já jsem přece řekla, že každý měl možnost pomoci sám. Představte si, že moje společnost také ubytovala,“ uvedla, že sama uprchlíkům aktivně pomoc v krizi neváhala nabídnout. „Překvapuje mě, že přisuzujete lidem – nejenom ženám – lidem s malými dětmi, kteří jsou vykořeněni, kteří utíkají doslova před mnohdy bojovými operacemi… přisuzujete jim zázračnou schopnost v cizí zemi, bez znalosti jazyka, najít okamžitě bydlení a práci,“ pozastavoval se Veselovský. „Od toho je tu ta pomoc těch jednotlivců, kteří velmi nadšeně pomáhali – zejména na začátku války – poskytovali ubytování. Ale státu se tohle nemá týkat. Protože peněz veřejných poplatníků se tohle nemá dotknout,“ zmínila Šichtařová opětovně svůj postoj.

„Paní Šichtařová by potřebovala raketu do baráku.“ Reakce veřejnosti byly nenávistné

Na sociálních sítích se strhla vlna tvrdé kritiky, která v mnoha případech překročila hranici slušné debaty a přešla do osobních útoků. Kritici se nezdráhali použít vůči Markétě Šichtařové výrazy plné nenávisti, posměchu a až šokujícího cynismu.

Jedním z těch nejkrutějších komentářů byl příspěvek uživatelky vystupující pod jménem Lucie Amálka, která napsala: „Tohle je strašný. Paní Šichtařová by potřebovala real life raketa v baráku test. Takový cynismus a absolutní absence základní lidské empatie, to se hned tak nevidí. Lidi tohoto typu v politice nebo veřejných funkcích jsou společenské neštěstí,“ napsala na adresu Markéty Šichtařové.

Diskuse sklouzla k osobním útokům. Kritici vytahovali i její rozchod s Pikorou

Komentáře ale nezůstaly pouze u nesouhlasu s výroky Markéty Šichtařové. Mnozí uživatelé na síti X přitvrdili a přešli k otevřeným osobním útokům. Některé příspěvky dokonce vytahovaly i její osobní minulost – zejména rozchod s manželem a ekonomem Vladimírem Pikorou.

Například uživatel vystupující jako Laureát v kombinaci s veřejným vystupováním Šichtařové neváhal použít narážky na její osobní situaci – jako by její soukromí mělo sloužit k jejímu zesměšnění nebo diskreditaci. „Šichtařová se dlouhou dobu chovala tak, že skutečně provokovala hada bosou nohou. Tak ji Pikora občas seřezal, může si za to tak trochu sama,“ nebral si servítky uživatel vystupující jako Laureát, který na pomoc ukrajinským uprchlíkům sdílel opačný pohled.

Šichtařová se dlouhou dobu chovala tak, že skutečně provokovala hada bosou nohou.



Tak ji Pikora občas seřezal, může si za to tak trochu sama. pic.twitter.com/yW2CJTbGPp — Laureát (@zazasluhy) April 10, 2025

Podle dostupných informací se Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora rozešli v roce 2022. Sama Šichtařová později veřejně uvedla, že během jejich vztahu měla zažít domácí násilí. Pikora tato obvinění tehdy popřel a označil je za pomluvu v souvislosti s jejím veřejným vystupováním. Přestože spolu již nežijí, k oficiálnímu rozvodu podle všeho zatím nedošlo.

