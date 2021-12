Rakušan půjde mezi policisty. O co jde? Povinné vakcíny

Hosty nedělních Otázek Václava Moravce byli předseda STAN a nový ministr vnitra Vít Rakušan a nový předseda ČSSD Michal Šmarda. Ten upozornil, že prezident Miloš Zeman rozumí pevným postojům a expremiér Babiš je nedržel úplně pokaždé. Ale pokud jde o vládu, možná měl Babiš pravdu, že by mu Šmarda kabinet rozvrátil. Rakušan vysvětloval, jak to bylo se schůzkami s policejním prezidentem Švejdarem a s dalšími důležitými lidmi. Vysvětloval také, jak to bude s povinným očkováním policistů a hasičů.

reklama

Moravec hned v úvodu pořadu připomněl, že Šmarda se měl ještě ve vládě Andreje Babiše (ANO) stát ministrem kultury, jenže Zeman tehdy oznámil, že Šmardu nejmenuje a Babiš se zachoval zcela opačně než současný premiér Petr Fiala (ODS) v případě Jana Lipavského (Piráti) a ustoupil. Místo Šmardy se pak ministrem kultury stal další sociální demokrat Lubomír Zaorálek.

Šmarda připustil, že pro něj bylo překvapením, že Lipavský se na rozdíl od něj členem vlády stal. „Trochu překvapení to bylo,“ připustil, že se podařilo tu situaci ukončit, že máme novou vládu, i když já k ní mám celou řadu výhrad, na to určitě ještě dojde,“ řekl Šmarda.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Premiér Babiš tehdy, někdy v tom srpnu, na který jste vzpomínal, řekl, že mě ve vládě nechce, protože bych mu ji rozvrátil zevnitř. A já si myslím, že to z jeho pohledu bylo velmi realistické vyhodnocení té situace tehdy,“ pokračoval Šmarda.

Na příkladu Jana Lipavského se podle předsedy ČSSD ukázalo, že Miloš Zeman respektuje silné politické protihráče, kteří dovedou trvat na svém názoru. „Kdo zná Miloše Zemana dlouho, a já ho znám roky, ví, že Miloš Zeman si váží pevných postojů,“ pokračoval Šmarda.

Až čas podle něj ukáže, jestli si prezident na Fialovi ještě něco vymohl.

Rakušan prozradil, že vláda Petra Fialy nehodlá do budoucna s prezidentem Zemanem válčit, i když očekává, že k jistým sporům s prezidentem nepochybně dojde. Např. o rozpočet. Další střet může přijít o ředitele BIS. Tím je momentálně plukovník Michal Koudelka, který vede tajnou službu dočasně, a bude na vládě Petra Fialy, zda Koudelkovi poskytne plnohodnotný pětiletý mandát, nebo do čela BIS vybere někoho jiného. „S panem prezidentem Zemanem se personálně nekšeftovalo. Žádné takové kšefty neprobíhaly,“ řekl v této souvislosti Rakušan. „Já jsem dlouhodobě říkal, a myslím, že je to o mně známo, že Michal Koudelka tu svou práci, jak ji vykonával, rozhodně nevykonával špatně,“ dodal ještě.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 16% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7856 lidí

Šmarda na vládu apeloval, aby o řediteli BIS rozhodla rychle, a ocenil by, kdyby Koudelka pokračoval. „Pokud by nebyl Michal Koudelka jmenován, muselo by to být velmi dobře zdůvodněno,“ konstatoval Šmarda.

Když dostal znovu slovo Rakušan, upozornil, že důležitým krokem nové vlády bude jmenování kontrolního orgánu, který má na činnost tajných služeb dohlížet.

Od obou pánů také zaznělo, že příslušné orgány napříč resorty musejí čelit hybridním hrozbám.

„My se nepohneme, dokud se neshodneme na tom, že ty hybridní hrozby skutečně existují a že proti nim musíme bojovat společně. Dokud se na tom neshodneme všichni, fakticky v tom boji budeme prohrávat. To bude velký úkol. Já zatím nemám důvod v tomto panu Rakušanovi nedůvěřovat, mohl by v tom sehrát pozitivní roli, ale je na nich, co ukážou,“ upozornil Šmarda.

Rakušan řekl pár slov ke schůzce s policejním prezidentem Janem Švejdarem, ale nejen s ním.

„Já bych tyhle mytizované schůzky chtěl trochu uvést na pravou míru. Všechny proběhly v Poslanecké sněmovně, kde lidé procházejí vrátnicí, u mě v kanceláři. Chtěl jsem se sejít se všemi důležitými lidmi ještě před tím, než nastoupím do úřadu. Byl to ředitel České pošty, byl to ředitel hasičského záchranného sboru, byl to ředitel Policie ČR, byl to Marek Šimandl (z Úřadu pro zahraniční styky a informace) a bylo to několik důležitých úředníků v náměstkovských pozicích na Ministerstvu vnitra, kde jsme se bavili o přípravě rozpočtu na příští rok. Se všemi aktéry těchto schůzek platila dohoda, že je nebudeme nijak komentovat. Jen ze schůzky s Janem Švejdarem unikly v nějaké podobě informace. Ne ode mě,“ zdůraznil Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Česká pošta podle Rakušana není v nejlepším stavu. „Ale teď nechci před Vánocemi nikoho děsit. Balíky dojdou,“ pravil Rakušan.

Teď prý považuje schůzku se Švejdarem za nešťastnou, když se po ní dělo něco jiného než po schůzkách s ostatními aktéry.

Na schůzce mu prý vytkl nešťastný tweet o povinném očkování policistů a jisté výhrady měl i k tomu, že se některé věci musejí v policii změnit. „Ale já jsem nevyvíjel tlak: musíte skončit ke 3. lednu,“ zdůraznil Rakušan. „Mě prostě mrzí, že se tady vytváří dojem, že jsem pana Švejdara tlačil ke zdi. Já bych moc poprosil, a to i tady u vaší obrazovky, abychom tuto situaci zklidnili. Já očekávám, že se pan policejní prezident se mnou po návratu do práce sejde a o všem si promluvíme,“ zaznělo od Rakušana.

Moravec by prý rád věděl, jak se to má s reformou policie, o které se dlouho mluví, ale Rakušan jako dlouholetý poslanec neměl k dispozici o této reformě podrobnosti, a až je bude mít, k této reformě se vyjádří.

Šmarda vyjádřil jisté pochopení pro to, že se policejní prezident Švejdar rozhodl odejít z postu policejního prezidenta, neboť asi cítil, že s Vítem Rakušanem jako ministrem vnitra spolupracovat nemůže. „A já očekávám, že kdyby na něj Vít Rakušan vyvíjel nátlak, tak by to prezident Švejdar řekl. Nic takového neřekl, takže já předpokládám, že schůzka proběhla korektně,“ řekl Šmarda. Není potřeba ani ho vynášet do nebes, ani po něm šlapat. Je to zbytečné,“ uvedl ještě Šmarda.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Upozornil také na to, že v Česku nepanuje shoda na opatřeních přijímaných v boji s covidem, neexistuje shoda na tom, jak postupovat. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 15281 lidí

„V ČR neexistuje shoda na tom, jak postupovat s opatřeními proti covidu. Zavádí se nouzový stav, ruší se nouzový stav. Chvíli rozhoduje krizový štáb, za chvíli se vypíná krizový štáb a přicházejí nějaké nové alternativní způsoby řízení těchto krizových situací. Opozice z legrace vysílá do krizového štábu Šmuclery a podobné lidi, kteří potom tvrdí, že veškerá opatření jsou zbytečná. Premiér každou chvíli vyhlašuje, že jsme best in covid, aby vzápětí zjistil, že to není pravda. Tohle všechno jsou důvody, že tu nepanuje atmosféra důvěry,“ upozornil Šmarda.

Z jehopohledu je načase se dívat dopředu, vláda by měla jakékoli přijaté opatření důkladně zdůvodnit a lidé by na druhou stranu měli vzít v potaz, že když už vláda nějaké opatření vydá, tak je třeba ho dodržovat.

Rakušana žádal, aby nebral peníze policistům, aby se neopakovala situace z časů předchozích pravicových vlád, kdy policisté někdy neměli ani dost peněz na benzín.

Když se znovu dostal ke slovu Rakušan, dal Šmardovi za pravdu v tom, že stát má svá opatření vysvětlovat a lidé by na druhé straně měli uznat, že stát ví, co dělá, když taková opatření přijímá.

Nová vláda prý otázku prodlužování nouzového stavu probírala s hejtmany, kterých se tento právní rámec velmi týká a ti prý vládě sdělili, že pro jeho pokračování nevidí žádný věcný důvod. Vláda tady podle Rakušana musí ukázat, že důvěřuje lidem, že se budou chovat rozumně.

Šmarda vyjádřil názor, že země se opravdu nachází v těžké situaci a vláda včetně ministra zdravotnictví Vlastimila Válka by ji měla řešit. „Lidé se začínají chovat ke zdravotníkům agresivně, ti jsou na pokraji sil a ta situace je velmi vážná. Méně příkladů z fotbalu a více normální lidské komunikace,“ žádal Šmarda na dálku ministra Válka.

„Tato vláda měla osm let na to, aby se to naučila. Bylo by chybou, aby se to učila až teď. Chápu, že je nespravedlivé, když nová vláda nemá 100 dní hájení, ale tato země si to nemůže dovolit,“ pokračoval Šmarda.

Rakušan začal vysvětlovat, že se změní už to, že spolu pravidelně budou mluvit ministr vnitra a ministr zdravotnictví. To se za vlády Andreje Babiše (ANO) nedělo. Místo toho Babiš zřídil vládní radu pro zdravotní rizika. Ta podle Rakušana zanikne, aby bylo jasné, že o covidových opatřeních budou promlouvat jen a pouze dva ministři – ministr vnitra a ministr zdravotnictví.

„Tak já jestli jsem to správně pochopil, tak se všechno vrací do stavu, v jakém to bylo na začátku a kdy to také fungovalo, což znamená, že se to vrací do správy krizového štábu,“ ocenil Rakušanovu snahu Šmarda. „Je to správně a byl nejvyšší čas,“ dodal ještě.

Došlo i na povinné očkování policistů a hasičů. Rakušan oznámil, že ho v principu považuje za dobré, ale bude chtít slyšet od policistů, proč očkování proti covidu odmítají, pokud patří mezi lidi, kteří odmítají očkování. Stejně tak si prý není jist tím, jestli je nutné povinně očkovat i dobrovolné hasiče, protože u těch hrozí, že by opravdu od hasičů mohli odejít a u hasičských zásahů chybět.

Nakonec došlo i na otázku zvýšení platů policistů, Rakušan doufá, že se podaří navýšit platy policistů o tisíc korun, ale v tuto chvíli nemůže nic slíbit, protože ho prý čeká debata s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). „Ale bylo by to hezké,“ pravil Rakušan.

Rakušan a Šmarda se poté shodli, že navyšovat platy policistů půjde i v plánovaném rozpočtovém provizoriu. Dnes již bývalá ministryně financí za ANO Alena Schillerová přitom tvrdila, že to v rozpočtovém provizoriu nebude možné.

„Paní Schillerová to domotala,“ smál se Šmarda dnešní šéfce poslaneckého klubu hnutí ANO.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rakušan nakonec zmínil deagrofertizaci státu, tedy nutnost postarat se např. o to, aby na životní prostředí přestali dohlížet lidé spojení s Agrofertem, jako byl exministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Konec policejního prezidenta je jen začátek. Kufry před Rakušanem prý balí i další elita sboru Ministr Rakušan: Dary pro STAN pocházejí od firem s dohledatelnou vlastnickou strukturou Kvůli Babišovi? Švejdar padl na Rakušanovo přání. Další informace Tunel, kterým jsou uměle obíráni občané ČR. Kubkovo vydírání. Proč otočil? ptá se Vyoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama