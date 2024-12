Rakušan se chystá zpátky na venkov. Nechce ho nechat „populistům“

Rakušan se výjezdy mezi lidi žijící na periferních oblastech snaží upřít pozornost na vylidňování venkova, které je důsledkem pomalého rozvoje regionů, zvlášť periferních oblastí včetně takzvaných vnitřních periferií, jež má každý kraj v Česku. A na nedostatek služeb, nedostatek příležitostí, nedostatek pozornosti.

„Vidíme zcela zjevně, že tam, kde se lidem nedaří, kde se jim nežije dobře, vzniká živná půda pro jednoduchá a rychlá řešení populistů a extremistů. Lidé v regionech mají někdy pocit, že na ně vláda ‚tam v Praze‘ zapomněla. A ten pocit může být do jisté míry oprávněný. Výsledkem jsou pak neslavné volební výsledky vládních stran v regionech, nás nevyjímaje,“ uvádí Rakušan ve svém komentáři na webu Seznam Medium.

Tomuto trendu chtějí Starostové zabránit. „My, Starostové, si to uvědomujeme a vyklidit prostor na venkově populistům nehodláme. Problémy venkova známe a věříme, že známe i řešení. Skutečná, dlouhodobá, udržitelná řešení, ne překotné zkratky třeba v podobě rušení obcí nebo krajů,“ uvádí Rakušan.

„Kdybychom nechali venkov populistům, nedopadne to pro lidi dobře. My chceme práci stavět na zkušenostech z obcí a hledat skutečná řešení, která nebudou jen ‚naoko‘, ale doopravdy. A budou trvalá. Pokud máte čas, přečtete si, co konkrétně by podle mě mohlo zkvalitnit život mimo velká města,“ dodal Rakušan ve svém instagramovém příspěvku.

„Některá z těch řešení jsme nastínili na tiskové konferenci, která následovala po mém ‚starostování‘ v obci Vysočina.“ Zmínil například nutnost budovat páteřní dálnice a železnice – potřebu udržet financování krajských silnic, udržet srovnatelnou kvalitu v nabídce vzdělání, pokrýt celou zemi vysokorychlostním internetem, aby některé oblasti nezůstaly stranou, pokud jde o výhody a příležitosti digitální doby. Dál se chce zabývat také tím, zda jsou parametry RUD nastaveny spravedlivě a zda – třeba v důsledku demografické změny – není potřeba je upravit.

„A protože nevěříme na řešení regionálních problémů od ‚centrálního‘ stolu, vyrážím právě do těch oblastí, které výše zmíněnými problémy trpí. My, Starostové, se s lidmi o jejich problémech a potřebách bavíme odjakživa. Chci jen připomenout, že tenhle dobrý zvyk jsme neodložili se vstupem do vládních pater politiky,“ dodává Rakušan.

„V prosinci zamířím debatovat se starosty a občany do Horní Suché v Moravskoslezském kraji, v Kokašicích nebo v Dolní Poustevně ve Šluknovském výběžku.“

