Rána do zad Fialovi. Z EU. Seděl, trpěl a teď je ještě hůř

Dle agentury Reuters německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že si Evropská unie už nemůže dovolit, aby jednotliví členové měli právo veta, pokud si chce zachovat vedoucí postavení v určování globální politiky. V článku vydaném v německém listu Frankfurter Allgemeine Zeitung pak tvrdí, že válka na Ukrajině vyžaduje v EU jednotu a konec „sobeckého blokování“ evropských rozhodnutí jednotlivými státy.

„Jednoduše si už nemůžeme dovolit národní veta, například v zahraniční politice, pokud chceme, aby náš hlas byl slyšet ve světě soupeřících mocností,“ uvedl Scholz a dodal, že neustálá nejednotnost a disent mezi členskými státy nás oslabují. „Nejdůležitější reakcí Evropy na změny tak musí být jednota. Musíme ji nepochybně udržet a musíme ji prohloubit,“ myslí si německý sociálnědemokratický kancléř.

Za jeho slova se v Česku postavil například poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. „Nelze než souhlasit. Jen si nejsem jistý, jestli si ty důsledky uvědomují všichni,“ okomentoval kancléřova slova.

Scholz: “Pokud si chce EU udržet vedoucí úlohu ve světové politice, nemůže si dovolit nechat jednotlivým členským státům právo veta při rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice”.



Nelze než souhlasit. Jen si nejsem jistý, jestli si ty důsledky uvědomují všichni?? — Marek Ženíšek (@zenisek_m) July 17, 2022

Dalším, již dlouholetým bojovníkem za zrušení práva veta je bývalý premiér Belgie a nyní europoslanec Guy Verhofstadt, který do roku 2019 vedl frakci ALDE, která se později přeměnila na frakci Renew (v ní je členem i hnutí ANO). Verhofstadtovi leží již nějakou dobu v žaludku maďarský premiér Viktor Orbán, kterému chce zastavit dotace, a také polská PiS, kterou kritizuje za údajné nedostatky v udržování vlády práva. Zrušení práva veta by jakékoliv unijní trestání Polska a Maďarska nepochybně usnadnilo.

Byl to právě Verhofstadt, který zkritizoval Petra Fialu za jeho proslov, ve kterém zmínil Václava Havla. Zmínil, že Fiala řekl, že reforma Evropské unie a dohod o jejím fungování je běh na dlouhou trať. Namítl, že pokud je to běh na dlouhou trať, tak se musí začít brzy. „Jak určitě víte, předsedkyně europarlamentu spustila článek 48, poslala vám dopis, a můj požadavek a požadavek celého europarlamentu je, abyste reagoval rychle a bez okolků na tento požadavek. Není to rozsáhlý požadavek. Ukončete jednomyslnost a národní právo veta v Evropské radě. Protože válka na Ukrajině ukazuje, že to je teď problém Evropské unie,“ prohlásil v europarlamentu.

„Potřebovali jsme tři měsíce na to, abychom zavedli embargo na ropu,“ stěžoval si Verhofstadt a jako důvod označil právo veta. A posteskl si také, že není shoda ani na minimálním zdanění, protože Maďarsko prý vydírá a vetuje. Ze stejného důvodu stojí i legislativa o migraci. Na konci své řeči pak Verhofstadt kritizoval Fialu a ministra Beka, že hrají hry a vyzval je, aby se podle slov Václava Havla řídili, ne o nich jen mluvili (jméno bývalého prezidenta vyslovil jako Váklav).

Don’t play games… The @Europarl_EN has triggered Art 48 for targeted and urgent treaty change. The European Council has to act smoothly and swiftly.



We need a more workable EU now - drop national vetoes ! pic.twitter.com/2O3j4CCKsj — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) July 6, 2022

Reakce byly různé. Za slova belgického europoslance se postavil kupříkladu novinář Respektu Marek Švehla s tvrzením: „Naprosto logická argumentace Verhofstadta: pokud se chceme ubránit fašizujícímu Rusku, nemůžou mít lidi jako Orbán možnost vetovat protiruské sankce.“

A přidali se další. „Rádoby vznešený a přitom vyprázdněný fráze a klišé, to je pro mě hlavní znak Fialy. Jsem rád, že snad aspoň v Evropě mu to tak lehce nebude procházet,“ radoval se architekt a člen platformy Reset Jakub Nakládal. „Má samozřejmě pravdu, pokud má EU fungovat, nesmí do toho pořád někdo házet vidle,“ přidala se „pomocná vědecká síla“ Milan Masařík.

Další aktivista z platformy Reset a zároveň redaktor deníku Referendum Radek Kubala pak dokonce Verhofstadta označil za evropskou pravici a vysmíval se tomu, jaký má Fiala obrázek v Česku.

Naprosto logická argumentace Verhofstadta: pokud se chceme ubránit fašizujícímu Rusku, nemůžou mít lidi jako Orbán možnost vetovat protiruské sankce. https://t.co/RgykhCSG7S — Marek Svehla (@mareksvehla) July 7, 2022

Rádoby vznešený a přitom vyprázdněný fráze a klišé, to je pro mě hlavní znak Fialy. Jsem rád, že snad aspoň v Evropě mu to tak lehce nebude procházet. "Dont play games like yesterday, minister. Dont only use the words of Havel. Act as Vaclav Havel." https://t.co/RK4rKKYLHX — Jakub Nakládal (@J_Nakladal) July 6, 2022

Má samozřejmě pravdu, pokud má EU fungovat, nesmí do toho pořád někdo házet vidle.

"Don't only use the words of Havel, act as Václav Havel." https://t.co/Y2BWcadULX — Milan Masařík (@masarikMUC) July 7, 2022

Česká pravice: Fiala je bůh, tak čistý, tak krásný, tak inteligentní, tak hezký.



Evropská pravice: https://t.co/RPZ4GOZ70D — Radek Kubala (@RadKubala) July 7, 2022

„Národní veta v realitě posledních měsíců slouží jenom jako vydírací páka, viz třeba hlasování o minimální dani, kde Polsko vetovalo jenom aby dostalo svoje miliardy i přes bití právního státu. Verhofstadt to vystihl. Odpověď byla, že si máme hodně povídat a Havel něco dříve řekl,“ rýpl si pirát David František Wagner.

A odborář Václav Drozd pak položil zvídavou otázku: „Na jednu stranu jsem rád, že Fiala dostává bídu, ale říkám si – dovolil by si Verhofstadt takhle mluvit a školit někoho ze ‚západu‘?“

Národní veta v realitě posledních měsíců slouží jenom jako vydírací páka, viz třeba hlasování o minimální dani, kde Polsko vetovalo jenom aby dostalo svoje miliardy i přes bití právního státu.

Verhofstadt to vystihl. Odpověď byla, že si máme hodně povídat a Havel něco dříve řekl. https://t.co/6qAkIC0oE5 — David F Wagner (@pirat_dfw) July 6, 2022

Na jednu stranu jsem rád, že Fiala dostává bídu, ale říkám si - dovolil by si Verhofstadt takhle mluvit a školit někoho ze "západu"? https://t.co/mxvIxr254Q — Václav Drozd (@Vasek_Drozd) July 7, 2022

Kritika se ozvala dokonce i ze Slovenska, od poradce europoslance Milana Uhríka Mariána Ďuriše. Podle něho Verhofstadt odhodil zábrany. „Současný český premiér přišel do Bruselu s tím, že chce v dlouhodobém horizontu připravit vlastní zemi o právo veta zrušením jednomyslnosti při některých hlasováních v Evropské unii. Předpokládal, že dostane pochvalu od byrokratů, kteří chtějí malé státy připravit o možnost veta, např. u tématu povinných kvót,“ uvádí poradce.

A dodává, že opak se stal pravdou a Verhofstadt Fialu sepsul i za to, že přišel po kolenou. „Krátce a bez respektu: Přikyvuj nám a co chceme vykonej rychle a plynule,“ popsal Verhofstadtovy požadavky. „Neurazil jen českého premiéra, ale i český národ. Zástupce svých občanů s trochou sebeúcty by odešel,“ míní Ďuriš, podle kterého by demokraticky zvolený lídr měl jednat asertivněji a suverénněji.

Na ty, kdo by Českou suverenitu obětovali, pak upozorňuje Společnost pro obranu svobody projevu. Rezoluce již v europarlamentu prošla. Hlasovali pro ni všichni zástupci Pirátů v europarlamentu, z TOP 09 Jiří Pospíšil a Luděk Niedermayer, od lidovců Michaela Šojdrová a také poslankyně Maxová, která odešla z ANO.

„Federalisté v EP to myslí vážně a budou se snažit zbavit členské země práva veta, abychom např. nemohli bránit svobodu projevu. Svědčí o tom i tento nehorázný útok europoslance Verhofstadta na premiéra Fialu a ministra Beka,“ opřela se společnost o tento incident.

Proti byli jen Vondra, Zahradil, Vrecionová, Tošenovský (ODS) a Blaško (SPD). Zdrželi se Charanzová, Dlabajová, Hlaváček, Knotek, Kovařík (ANO), Zdechovský (KDU-ČSL) a Konečná (KSČM). Kdo by bez skrupulí zbavil ČR zbytků suverenity, aby se musela podřídit unijní většině? 2/3 pic.twitter.com/rgJWQal3sn — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) July 9, 2022

Federalisté v EP to myslí vážně a budou se snažit zbavit členské země práva veta, abychom např. nemohli bránit svobodu projevu. Svědčí o tom i tento nehorázný útok europoslance Verhofstadta na premiéra Fialu a ministra Beka. Můžete vidět i ve videu.https://t.co/sJLuWOjB4w — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) July 9, 2022

