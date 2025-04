„Oni si myslí, že zbrojením se dají vyhrát volby.“ Klaus o přepisování dějin a Ukrajině

Václav Klaus veřejnosti představil svou novou knihu, ve které se zamýšlí nejen nad údělem první Československé republiky, naším vývojem před, v průběhu a po druhé světové válce, ale značný prostor dostává i současný konflikt na Ukrajině. Exprezident odmítá soudit prezidenta Beneše, který podle něho dělal to, co v daný moment považoval za správné a rozumné. Kniha, kterou vydává nakladatelství Olympia, se však věnuje i současnosti a důsledkům ukrajinské války.

Exprezidentova kniha Od Beneše po Ukrajinu je podle výkonného ředitele Institutu Václava Klause Jiřího Weigla důležitým příspěvkem do současných nejen politických diskusí, neboť už prakticky vymřela generace těch, kteří se bojů proti nacistickému Německu z českých řad podíleli a jejich hlas chybí.

„Současné generace evidentně postrádají životní prožitek přímých účastníků bojů, jejich zkušenost i to, co ve skutečnosti druhá světová válka Evropě, celému lidstvu i naší zemi přinesla. Nejenže slyšíme i z úst docela oficiálních pohledy na tuto historii, které se velmi podstatně míjejí s tím, co se ve skutečnosti odehrávalo. Přepisování dějin vůbec není nějaká zakázaná disciplína, ale odehrává se přímo před našima očima. Vidíme i to, že válka jako taková je pro mainstreamové politiky věc přijatelná, myslitelná. Předpokládají, že zbrojení je něco, s čím se dají vyhrávat volby. To je nebezpečné a znepokojující,“ uvedl doktor Weigl.

Podle vlastníka nakladatelství Olympia Lukáše Hinterbuchnera kniha prozatím unikla cenzuře. Sám se podle svých slov s tímto neblahým fenoménem v nakladatelské praxi setkává.

„Po loňské koupi nakladatelství jsem se rozhodl posílit vydávání knih s politickými tématy. Velmi mě těší, že Olympia do politiky přináší témata. Tato kniha je věcná, nikoho nenálepkuje, nikoho neosočuje a není tím, čím politika podle mého názoru poslední dobou je,“ uvedl Hinterbuchner a ocenil profesionální a rychlou spolupráci s Institutem Václava Klause.

Díky rychlosti jednání o vydání knihy podle jeho slov možná unikla pokusům o cenzuru. „Budete se divit, ale i v současné době se v rámci politických témat s fenoménem cenzury bohužel setkávám. Přeji knize, aby čtenáře vzdělávala a přinesla jim nezaujatý pohled na historická témata,“ dodal majitel Olympie Lukáš Hinterbuchner.

Vůči pokusům o přepisování dějin druhé světové války se ve svém projevu vymezil i autor knihy, bývalý prezident Václav Klaus. Podle jeho slov se naplnila obava, kterou diskutoval už počátkem roku se svými spolupracovníky v IVK, tedy že bude docházet ke snaze o falešnou interpretaci některých událostí souvisejících s válkou a osvobozením.

„Je to zásadní téma a nemýlili jsme se, protože dle našich očekávaní došlo ke zneužití tohoto výročí a k přepisování dějin. Najednou pozoruji, že jsem asi žil v jiné zemi, než ve které jsem měl čest a šanci žít. Přiznávám, že jsme na počátku roku netušili, že naše úžasná europoslankyně paní Nerudová řekne ten svůj památný výrok a tato knížka je de facto polemikou s tímto pohledem,“ uvedl Václav Klaus v narážce na prohlášení Danuše Nerudové, že naši zemi osvobodili Američané a nikoli Rudá armáda. Přitom armády Sovětského svazu měly v osvobození naší země rozhodující podíl.

Významná část knihy je podle exprezidenta věnována i současnosti, konkrétně válce na Ukrajině a jejím politickým souvislostem. „Dokonce se ukázalo, že jde o nejdelší kapitolu. Věnuji se tam praktickým důsledkům této války nejen pro Ukrajinu, nejen pro Rusko, ale pro Evropu jako celek. Zejména pro střední a východní Evropu a zvláště pro nás. Co se odehrálo s ukrajinskou válkou je obrovské poškození naší země,“ konstatoval Klaus.

„V knize píšu větu, že tato válka Evropu před našima očima mění a mění ji k horšímu. To je moje naprosto zásadní teze. Za nejhorší považuji to, že se v dnešní době válka stává normálností, že je to normální metoda řešení sporů mezi jednotlivými státy. To by ještě před pár lety vůbec nepadalo v úvahu a je to v naprostém rozporu s poučením, které nám dala druhá světová válka,“ řekl Václav Klaus s dovětkem, že poučit se může pouze jednotlivec, nikoli celé státy nebo národy jako celky. „Nebudeme-li své poučení prosazovat dnes a denně, pak žádné poučení neexistuje. Doufám, že se Trumpovi gordický uzel na Ukrajině podaří rozseknout, narušit nebo rozvázat,“ doplnil bývalý prezident republiky.