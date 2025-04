„Tady nemám být já, ale Georgescu.“ Překvapení v Rumunsku. Favorit odešel středem

Rumuni v květnu vyrazí k opakovaným prezidentským volbám. Volby původně měly proběhnout v prosinci 2024, ale rumunský ústavní soud volby na základě informací tajných služeb zrušil. Tajné služby totiž přišly s informací, že Calin Georgescu, nezávislý kandidát, který vystupoval především na sociální síti TikTok, v prvním kole zrušených prezidentských voleb vyhrál i díky podpoře cizí moci.

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 88% Neobávám se 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 1327 lidí

Na jeho místo nastoupil spoluzakladatel a předseda rumunské konzervativní pravicové strany Alianta pentru Unirea Românilor, jež je součástí evropské frakce Evropští konzervativci a reformisté, George Simion.

A ten napochodoval na televizní prezidentskou debatu, vyrukoval s výbušným prohlášením, a nakonec odkráčel středem. Za svými voliči.

Na sociální síti X zaznělo, že Simion udělal snad ten nejlepší krok, jaký mohl. Simion totiž na debatu dorazil s kyticí květin, které předal své protikandidátce, nikoli poprvé konstatoval, že zrušení původních prezidentských voleb bylo nezákonné a že nevidí důvod, proč by na této televizní debatě měl trávit nějaký čas. Raději prý bude hovořit přímo se svými spoluobčany. A odkráčel ze studia.

Debata poté pokračovala bez něj a ostatní kandidáti se v diskusi nijak nešetřili a když Simion nebyl přítomen ostřelovali se slovními granáty navzájem.

Simion skutečně vyrazil mezi voliče, a to i mezi venkovské voliče, čímž je prý v Rumunsku dobře známý a nejeden volič oceňuje, že Simion raději vyrazil za ním, než aby diskutoval s ostatními kandidáty v televizním studiu.

???? George Simion pulled off the strategically best stunt yet in this electoral campaign.



The first presidential debate of the electoral phase took place today on live TV.



Simion arrived with flowers, reiterated the illegality of canceling the original elections and that… pic.twitter.com/EUyB8EQkve