Tlak na pád Součka. Stonjeková se obává, kdo a co se může vrátit do ČT

Dění okolo České televize v poslední době houstne a spekuluje se o odvolání současného generálního ředitele Jana Součka Radou ČT. Se Součkem je nespokojených více radních, například Vlastimil Ježek, který by ho chtěl odvolat do poloviny června, aby měl nový ředitel čas se ujmout funkce ještě před volbami. „Jména říkat nebudu, to po mně nechtějte,“ uvedl Ježek pro Aktuálně.cz, když byl tázán, o kom přemýšlí jako o nástupci. Radní Součkovi dali také jen desetiprocentní odměnu.

Sám Souček tvrdí, že byl vydírán. „Vzdoruji řadu týdnů neúspěšným pokusům o vydírání – dostal bych bonus a nebudu odvolán, pokud propustím Václava Moravce a nebudu vymáhat škodu po členech rady, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali Dozorčí komisi,“ uvedl na sociální síti. Radního Ježka obviňuje, že chce na jeho místo protlačit bývalého generálního ředitele, Petra Dvořáka.

„Načasování není náhodné: Po roce a půl práce, stovkách hodin a úspěšném boji o novelu mediálního zákona čeká vše na poslední podpis. Po něm už by bylo výrazně složitější mě obviňovat z neúspěchu,“ tvrdí.

Dnes zjevně začíná ostrá fáze útoku na mě – bez veřejně známých motivací, zato s jasně rozdanými rolemi. Je fascinující, jak rychle se šíří jistota tam, kde chybí fakta.



V reakci na tento příspěvek vyzval radní Luboš Xaver Veselý Součka, aby prozradil, kdo ho vydíral. „Takže milý Honzo Součku, kdybys náhodou viděl tento stream, vyzývám tě, abys přestal šermovat slovíčky a abys okamžitě šel na policii a tam řekl, kdo tě vydíral. A vzhledem k tomu, že jsi tu celou věc začal hystericky řešit v médiích, měl bys to říct i veřejně: Vydíral mě ten a ten, tak a tak,“ vyzval ho, s dovětkem, že pokud vydírán nebyl, tak se má omluvit. Následně zveřejnil detaily ze schůzky s generálním ředitelem.

„Mně se toto celé nelíbí. Myslím si, že tím hlavně poškozuješ celou Českou televizi. A jestli si myslíš, že ti tohle pomůže udržet se ve funkci generálního ředitele, nevím, nevím. Nejde o to si hrát s postem generálního ředitele,“ uvedl Xaver. Také se ostře vyjádřil proti myšlence generálního ředitele, že koncesionářský poplatek se platí za možnost sledovat ČT, nikoliv za její sledování. To nazval „drzostí stříkající do nebe“. Od května se tyto poplatky budou zvyšovat, prezident podepsal novelu zákona z pera vládní koalice. Opozice tento návrh dlouhodobě kritizuje, jednak kvůli navýšení poplatků, ale také proto, že bude de facto „daní z internetu“.

Proti Součkovi je namířena také petice významných osobností, za kterou stojí spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle nich Souček ČT destabilizoval, snížil její důvěru a protestují proti němu i zaměstnanci. „Jan Souček vyvíjí nepřípustný nátlak na respektované redaktory, ruší úspěšné a kvalitní pořady, vyhrožuje ukončením celých programových okruhů bez souhlasu Rady ČT a mnoha dalšími kroky poškozuje dobré jméno televize,“ stěžují si petenti, kteří Radu ČT vyzývají, aby Součka odvolala.

Ani to, že ČT bude mít vyšší rozpočet, petenty neuklidňuje. „Aby však veřejnost byla ochotna nést vyšší náklady na financování své televize, musí mít důvěru v profesionální a nezávislé vedení této instituce. Jan Souček tuto důvěru zcela pošlapal. Z uvedených důvodů vás vyzýváme k jeho odvolání,“ říkají. Vadí jim zrušení pořadu 168 hodin, Fokusu Václava Moravce a dalších. A také to, že Souček slíbil některé tyto pořady obnovit, pokud bude schválen zákon o vyšších koncesionářských poplatcích, což již bylo oznámeno.

Pod peticí jsou podepsáni známí nespokojenci, nepříklad novinář Tomáš Etzler, písničkář Jaroslav Hutka, zakladatel spolku Milion chvilek Mikuláš Minář, bývalý radní ČT Zdeněk Šarapatka, kněz Tomáš Halík nebo bývalý ředitel ostravského studia ČT, Miroslav Karas. Celkem je pod peticí podepsáno zatím něco přes 5 600 podpisů.

Termín, kdy se o Součkově odvolání rozhodne, se přitom kvapem blíží. Jak uvedl radní ČT Pavel Matocha, 6. května se bude konat mimořádné jednání Rady ČT, právě kvůli Součkovým „výkonům“. A Xaver Veselý není jediný radní, kterého Jan Souček zklamal. „Doufám, že Součka v úterý pošleme do Brna. A nemyslím tím brněnské studio ČT, které předtím řídil,“ sdělil ParlamentnímListům.cz další z členů Rady ČT, jehož dřívější důvěru generální ředitel ztratil.

Pro ParlamentníListy.cz okomentovala petici za odvolání Jana Součka komentátorka Karolína Stonjeková: „Volby se blíží, a tak je na scéně znovu i Milion chvilek – tentokrát se svou peticí za odvolání Jana Součka. Vlastně nic neočekávaného. A neočekávaní nejsou ani petenti, kteří se pod petici zvěčnili, jako například stavitel dvojdomků Pithart nebo písničkář Hutka. Jakkoli jsou některé kroky ředitele Součka dosti problematické, faktem je, že nějaký potůček svěží vody pod jeho vedením do stoky zvané Česká televize přece jen přitekl. A nelze se zbavit dojmu, že právě to je to hlavní, co chvilkám a spol. vadí.“

„Pokud by se měl generální ředitel ČT měnit, tak jedině za někoho, kdo místo potůčku začne do tůně České televize stříkat čerstvou vodu vodním dělem. Rozhodně ne nikoho, kdo bude znovu zavádět dvořákovské manýry,“ doplnila.

