Rebel Vondrák chce ANO posunout doprava. Fotka Babiše se Skálou ho vyděsila

Vzhledem k tomu, jakým způsobem se Vondrák proti svému stranickému šéfovi vymezil, byl vyzván k odhadu, jak dlouho si myslí, že v hnutí ANO setrvá. „Všechno závisí na tom, jak se bude situace v ANO vyvíjet. Já jsem se nikdy netajil tím, že bych hovořil o většině, která za námi stojí. Ta menšina je možná ještě menší, než jsem předpokládal původně. Ale považoval jsem za důležité prostě říct, jak se věci mají. Takže očekávám, že se to bude diskutovat,“ uvedl.

Že v prezidentských volbách podpořil Babišova soupeře, nevnímá jako „zradu“, jak říká šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. „Na stole je spíš otázka vyhodnotit volby a říci, abychom se vyhnuli takovým vyhroceným kampaním. Já to nevnímám jako zradu. Já to vnímám tak, že jsem sdělil pravdu,“ sdělil místopředseda hnutí ANO.

Podle svých slov si dokáže představit, že by Andrej Babiš v čele hnutí už nebyl, mělo by tak větší koaliční potenciál: „Pokud Andrej Babiš zůstane předsedou hnutí, hnutí má velkou šanci uspět v příštích parlamentních volbách. Pokud nebude Andrej Babiš předseda hnutí, tak si myslím, že výsledek bude výrazně horší. Ale můj odhad je, že hnutí ANO pak má velkou šanci získat koaliční potenciál.

Pro mě to je představitelné. Ale je to skutečně o tom, zda jsou tam ještě lidé, kteří vnímají, že bychom se mohli stát standardní stranou. Hnutí ANO bude muset přežít i bez Andreje Babiše, jinak zanikne,“ pokračoval Vondrák s tím, že v hnutí ANO je celá řada schopných politiků a do budoucna by byl možný i úspěch v parlamentních volbách.

Naznačil, že se mu nelíbí, co vše je Andrej Babiš pro hlasy voličů schopný udělat: „Přiznám se, že když jsem viděl fotografie s Josefem Skálou, tak mě trošku vyděsilo, kam až můžeme ve snaze získat hlasy s politikou zajít,“ zmínil fotografii Babiše s kandidátem KSČM na prezidenta Josefem Skálou.

Následně Vondrák uvedl, že věří, že se kritikům uvnitř hnutí může podařit pootočit kormidlem hnutí ANO. „Myslím si, že je tady jakási šance, a proto chci a apeluji na to, abychom si k tomu znovu sedli. Já si nemyslím, že Andrej Babiš je člověk, který by nebyl schopen změnit svůj názor. Možná teď vypadám jako úplně naivní, ale vždy se vyplatilo motivovat lidi k tomu, aby změnili to, co nefungovalo.

Andrej Babiš říká, že nezná pravicovějšího politika, než je Alena Schillerová. A ta poslední rok nedělá nic jiného, než že se z ní stává úplně typický levicový politik, takže já už teda skutečně nevím, zdali Alena Schillerová a Karel Havlíček jsou středopravicoví. Ale já prostě nevidím reálnou politiku, která by byla středopravicová. To je něco, co tady bude chybět. A to je velká šance pro ANO,“ dodal Vondrák.

