Ředitel ČT popudil Wollnera a další. Jedním přirovnáním

Sedmnáctičlenná Rada ČT udělila Součkovi výtku za nestandardní přiznávání odstupného, znepřístupňování smluv i za komunikaci, která poškozuje dobré jméno ČT. Souček si pak zchladil žáhu tím, že kolegům zaslal e-mail, jehož obsah zveřejnil Deník N : „Dnešní jednání Rady byl předem připravený proces s Miladou Horákovou.“ Deníku N Souček následně potvrdil, že svým kolegům v ČT po jednání Rady řekl, že na funkci nerezignuje.

Další z řady Milad Horákových

Komik Luděk Staněk na síti X napsal: „Jan Souček je další z řady Milad Horákových. Jinak podepisuju. Takhle sami sebe označujou jen šmejdi bez vkusu. A dokonce ani to, že je z Brna, není v tomhle případě omluva.“

Jeho vnímání světa není úplně v pořádku

„Když se někdo přirovná k Miladě Horákové, není zřejmě jeho vnímání světa úplně v pořádku. Pokud se k ní přirovná ředitel televize, který má za sebou jen špinavosti, podrazy a katastrofální výsledky, prokazuje totální ztrátu soudnosti a měl by být co nejrychleji odvolán,“ uvedl na svém facebookovém profilu dřívější šéf Reportérů ČT Marek Wollner.

Omluvte se potomkům!

„Pane řediteli, Vaše slova přirovnávající jednání rady ČT, která Vám udělila výtku, k procesu s Miladou Horákovou jsou sprostá nehoráznost! Buď neznáte dějiny, nebo jste hlupák. V každém případě byste se za to měl omluvit všem slušným lidem, a především potomkům M. Horákové!“ žádá neúprosně Alena Drsná na síti X.

Týpci, co si berou do úst Husa, Havla, Horákovou nebo Kryla

„Jakmile si někdo bere do úst Husa, Havla, Horákovou nebo Kryla a přirovnává se k nim, můžete vzít jed na to, že jde o týpka, nad kterým by si dotyční odplivli do hodně velké dálky,“ přidala se Olga Pavlasová.

Další uživatelka sítě X se do Součka pustila zhurta: „Jste dobytek, pane Součku, že jste během roku ČT zřídil a jste za to po právu kritizován, neznamená, že si do huby budete brát Miladu Horákovou. Dobytek…“

