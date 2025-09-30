Řekli, že volit nepůjdou. Už to neplatí

30.09.2025 12:55 | Monitoring

Změnil jsem názor! Jdu do toho. Zdá se, že dva slavní a deklarovaní nevoliči, kteří uvažovali o tom, že k volbám vůbec nepůjdou, se nakonec zachovají jinak.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Češi za pár dní rozhodnou o tom, kteří z kandidátů politických stran se na příští čtyři roky stanou poslanci. Část voličů je odhodlána volit dnešní opozici, část lidí chce volit některou z dnešních vládních stran a část voličů k volbám vůbec jít nechce. Do této třetí skupiny často patří i voliči, kteří před čtyřmi lety odevzdali hlas některé z koaličních stran vlády Petra Fialy, ale následně se cítili výkonem premiéra a jeho ministrů zklamaní.

Mezi nevoliče se v jednu chvíli zařadil i známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, ale v průběhu času změnil názor. Oznámil, že volit půjde. Tábor nevoličů se tak snížil o jednoho.

„Došlo mi, že jsem se zachoval nezodpovědně. Dostavím se v plné zbroji,“ uvedl Pohlreich  v podcastu Lepší už to nebude.

Ještě v létě v podcastu Čestmíra Strakatého přitom prohlašoval, že se k volbám nechystá.

Tehdy se na Pohlreicha obrátil i stávající ministr zemědělství a jedna z tváří koalice SPOLU Marek Výborný.

„Nenechte za sebe rozhodovat druhé. To, že někdo nepůjde k volbám, a je to samozřejmě jeho právo, fakticky znamená, že možná nepřímo podpoří takové subjekty, které by nikdy nevolil ani ve zlém snu,“ nechal se slyšet člen vlády v pořadu Impulsy Honzy Benešovského.

Ale tím to neskončilo.

Také podcaster a publicista a moderátor Michal Půr oznámil, že změnil názor a k volbám nakonec půjde. Důvod je prý jednoduchý.

„Volit půjdu. Netuším koho, ale pokud existuje šance zastavit komunisty, je třeba tak učinit,“ zdůraznil na sociální síti X.

 

autor: Miloš Polák

