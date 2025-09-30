Řekli, že volit nepůjdou. Už to neplatí

Češi za pár dní rozhodnou o tom, kteří z kandidátů politických stran se na příští čtyři roky stanou poslanci. Část voličů je odhodlána volit dnešní opozici, část lidí chce volit některou z dnešních vládních stran a část voličů k volbám vůbec jít nechce. Do této třetí skupiny často patří i voliči, kteří před čtyřmi lety odevzdali hlas některé z koaličních stran vlády Petra Fialy, ale následně se cítili výkonem premiéra a jeho ministrů zklamaní.
Mezi nevoliče se v jednu chvíli zařadil i známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, ale v průběhu času změnil názor. Oznámil, že volit půjde. Tábor nevoličů se tak snížil o jednoho.
„Došlo mi, že jsem se zachoval nezodpovědně. Dostavím se v plné zbroji,“ uvedl Pohlreich v podcastu Lepší už to nebude.
Ještě v létě v podcastu Čestmíra Strakatého přitom prohlašoval, že se k volbám nechystá.
Tehdy se na Pohlreicha obrátil i stávající ministr zemědělství a jedna z tváří koalice SPOLU Marek Výborný.
„Nenechte za sebe rozhodovat druhé. To, že někdo nepůjde k volbám, a je to samozřejmě jeho právo, fakticky znamená, že možná nepřímo podpoří takové subjekty, které by nikdy nevolil ani ve zlém snu,“ nechal se slyšet člen vlády v pořadu Impulsy Honzy Benešovského.
Mgr. Marek Výborný
Ale tím to neskončilo.
Také podcaster a publicista a moderátor Michal Půr oznámil, že změnil názor a k volbám nakonec půjde. Důvod je prý jednoduchý.
„Volit půjdu. Netuším koho, ale pokud existuje šance zastavit komunisty, je třeba tak učinit,“ zdůraznil na sociální síti X.
autor: Miloš Polák