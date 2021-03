Rektor Zima ani po koroně názor nezměnil: Jsme pokusní králíci party matematiků. Očkování, to je krásný byznys

Premiér Andrej Babiš (ANO) požaduje ponechat striktní omezení alespoň do Velikonoc. Pak vláda navrhne rozvolnění, říká ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle opozice nemá vláda jasný plán, a nechce proto podporovat další nouzový stav. Koronavirovou situaci komentoval v pořadu Interview ČT24 rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který prozradil, jak se dívá na nemoc poté, co ji sám ve vážném stavu prodělal. Své názory na koronavirus vesměs nezměnil. Nevyloučil politické ambice a připojil i vzkaz pro prezidenta, který tlačil na posouzení vakcíny Sputnik V.

reklama

Úvodem profesor promluvil o své zkušenosti s nemocí covid-19. „Průběh byl velmi vážný. Příznaky byly nejdříve jako u chřipky, pak přišly dýchací potíže, byl jsem hospitalizován se zápalem plic. Pak přišla závažná těžká plicní embolie, která přišla náhle, následoval pobyt na JIP,“ sdělil Zima s tím, že byl několik dní také v umělém spánku. Dnes už je měsíc doma, dýchací obtíže však přetrvávají.

Reagoval zpětně na svá slova ze srpna loňského roku, kdy říkal, že plošné nošení roušek je věc přehnaná a plošně nepomáhá. „Co jsem říkal v létě, bylo období klidu. Pak jsem v září říkal, že chyba nastala, že se lidé vracejí z dovolené a děti do škol, to byl zdroj přenosu, rouška a respirátor ale virus nezabije, pouze sníží přenos. Plošné roušky nic neřeší,“ míní lékař a biochemik.

Od vlády mu v boji proti koronaviru stále chybí, že některá opatření nejsou analyzována na podkladě dat. „Je to spíše takové jakési rozhodování bez analýzy opatření. Analýzy, která opatření fungují a která nefungují,“ pokračuje Zima.

Za snižování závažnosti koronaviru byl Zima kritizován, když v březnu prohlásil, že v Česku na chřipku za první čtvrtletí zemřelo padesát lidí a nikdo nepanikaří. „To byl koronavirus na počátku. Dnes chřipka vůbec není, což je také s podivem, rouškami to ale není, jinak by tu nebyl i koronavirus,“ myslí si.

V lednu Zima tvrdil, že by se mladí lidé měli setkávat a přirozeně imunizovat. „Mladí lidé trpí dnes osamocením, depresemi, ztrácejí motivaci ke studiu. Zapomíná se, že je to řada jiných nemocí. Řada lidí dnes zemře na to, že se nedostane k operačnímu výkonu, stavy pacientů se zhoršují kvůli odkládání péče, to mě velmi trápí,“ podotkl.

Trvá si rovněž i na svých slovech o tom, že jsme pokusní králíci v rukou teoretických imunologů, matematiků a experimentátorů. „Tito lidé nemají dostatečný kontakt s pacienty, jsou to jen vážení odborníci. Když začal PES, řeklo se, že se bude vyhodnocovat každý týden, pak se vyhodnocoval v médiích dvakrát denně. Tak není to experiment?“ pochybuje o matematickém modelu.

„Přitom dnes by jednoduše stačilo některá opatření vyhodnotit. Byla zavřená ekonomika, pokračuje zavření škol, a to nejdéle v EU. Mělo přijít také vyhodnocení roušek v dopravních prostředcích. Vyhodnocení, kde je největší nakažlivost, na základě dat. Nemáme tu jasná čísla a procenta,“ kritizoval Zima, že taková data postrádá.

Moderátor Daniel Takáč profesorovi připomněl, že jeho výroky kritizovalo i mnoho jeho univerzitních kolegů, kteří se od jeho názorů distancovali. „To vás neznejisťuje, jestli nepodceňujete situaci?“ zajímal se. „Pane radaktore, na univerzitách se vedly disputace od středověku. Pluralita názorů zde je. Já se chovám slušně a od názorů mých kolegů se v médiích nedistancuji, i když říkali, že budou desetitisíce mrtvých na ulicích. Šlo spíše o zprávu poplašnou pro mediální titulky,“ dodal, že zatím nikdo nedoložil, že by jeho tvrzení byla špatná.

„Samozřejmě výroky v březnu na tu smrtnost a tu závažnost, která se na počátku epidemie neprojevovala, protože to bylo podobné jako chřipka, na to bych svůj pohled dnes změnil. Je to dáno dnes i mutacemi. Že ale rouška a respirátor virus nezabije, to je fakt,“ shrnul své postoje ke koronaviru.

Odmítá, že by jeho postoje byly více politické než odborné. „Co je na tom politického? Kdyby se dělaly mediální analýzy, tak myslím, že řada kolegů byla v médiích více než já,“ podotkl.

Výhledově nevyloučil politické ambice. „Člověk nemá nikdy říkat ne, budu to ale řešit příští rok. Spíše bych řekl nějaký veřejný prostor. Nechci nic vylučovat, teď ale spíše přemýšlím o rehabilitaci a fungování univerzity,“ uvedl Zima.

Po konferenci Rok s covidem-19 nastínil, co by mělo následovat. „Konference odborníků se účastnil ministr školství pan Plaga i pan ministr Blatný. Zazněl rychlý návrat žáků do škol v etapách,“ sdělil, že konkrétní data však nezazněla. Byla také debata o očkování. „To je kruciální záležitost. Vedlejší účinky vakcín jsou zanedbatelné s rizikem. Benefit je obrovský,“ řekl Zima, že očkování je klíčová věc pro návrat k normálu.

Přesto je podle Zimy očkování „krásný byznys“. „Je to tak, to samozřejmě platí, ale lidé se mají očkovat, je to i záchrana životů,“ dodává profesor s tím, že není dokázáno, že by krevní sraženina vznikla po očkování.

Prezidentu Zemanovi, který Zimu oslovil, aby vědci vakcínu Sputnik V prozkoumali a přišli s doporučením, zda ji lze v Česku používat, závěrem vzkázal: Univerzita Karlova o tom nikdy nebude a nemůže rozhodovat, může pouze posoudit odbornost, a k tomu bychom museli získat obrovské kvantum informací. Nejde to rychle, jsou to týdny až měsíce,“ uzavřel Zima.

Psali jsme: Psychické problémy, násilí. Rektor Zima po covidu popsal, co vidí kolem sebe Plzeň: Evakuační krizové středisko nabídlo střechu nad hlavou v mrazech desítkám osob bez domova Česká krajina: Prvním mládětem letošního roku v milovické rezervaci je pratur Rok 2023. Babiš by mohl opozici zmrazit úsměv. Těžce. A když ne? Česká Čaputová, seznamte se

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.