Rencar: Dopravní podnik dezinterpretoval soudní rozhodnutí

O podání žaloby na DPP firma Rencar informovala začátkem roku 2017. Spor se týkal tvrzení dopravního podniku, že zatímco Rencar platí za pronájem reklamních ploch na dopravních prostředcích či v metru 45 až 55 milionů korun ročně podle objemu tržeb, tržní nájemné činí více než 100 milionů, což podle podniku potvrdil znalecký posudek. Firma proti tvrzení podala žalobu s tím, že ji poškozuje. Městský soud ji zamítl, což potvrdil odvolací soud.

Podle prohlášení Rencaru činí příjem podniku více než 80 milionů ročně. „DPP také zamlčel, že existuje druhý znalecký posudek, který stanovuje výši tržního nájemného přibližně na 50 milionů korun za rok,“ dodal Peterka.

Obě strany vedou o platnost smlouvy na reklamu z roku 1997 soudní spor. Měla platit do roku 2031 a zahrnuje pronájem desítek tisíc reklamních nosičů na dopravních prostředcích, v metru nebo na zastávkách. DPP ji vypověděl v roce 2016 poté, co ji vedení podniku a tehdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO) označily za nevýhodnou. DPP zároveň zpětně napadl její platnost. Soud ve věci zatím nerozhodl.

Dopravní podnik zároveň některé plochy již přesoutěžil, podle zástupců Rencaru nicméně tyto tendry nebyly transparentní. „Tento způsob zadávání zakázek by neměl uniknout pozornosti vedení města Prahy. My jsme připraveni zúčastnit se jakýchkoliv výběrových řízení, pokud bude zajištěna jejich transparentnost a nebudou v rozporu s naší platnou smlouvou,“ říká Pavel Slabý, generální ředitel skupiny JCDecaux, do které Rencar patří.

Skupina na základě smlouvy s městem z roku 1994 vlastní také většinu přístřešků MHD v metropoli. Provozuje na nich reklamu, za což městu platí roční poplatek. Minulé vedení magistrátu rovněž tuto smlouvu označilo za nevýhodnou, čímž odůvodnilo rozhodnutí ji neprodloužit a vypsat nový tendr na provozovatele po roce 2021, kdy smlouva skončí. Nyní se připravuje. JCDecaux odmítá, že by byla smlouva nevýhodná, město na ní podle zástupců firmy naopak vydělává.

Francouzská skupina JCDecaux působí v 80 zemích a ve 4 000 městech s více než 10 000 obyvateli.