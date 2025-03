Řidič je propuštěn, hlásí Hřib po kauze s Ukrajinci. Jednal proti hodnotám podniku

Nejdříve se na sociálních sítích objevilo video, ve kterém řidič tramvaje na ukrajinského cestujícího s malým dítětem v náručí křičel, že nemá právo být v této zemi. Do sporu se dostal se šedesátníky z Ukrajiny, kteří cestovali s vnukem, jenž je po mamince Čech. Dítě mělo nohy v botách na sedačce, takže „znečistilo tramvaj“.

„Vypadněte ven, nebo volám policii,“ bylo slyšet řidičova slova. Lidé s kočárkem a s plačícím dítětem v náručí nakonec tramvaj opustili.

Řidič sám incident nahlásil na dispečink a pokračoval v jízdě. Do médií se dostalo video zachycující závěr celého incidentu. Tedy okamžik, kdy rozlícený řidič ukrajinskou rodinu vykazuje z vozu. Řidič později incident sám popsal na sociálních sítích.

Slyšel prý kopání do skla, skákání a dupání, proto cestující vyzval, aby nedělali nepořádek a sundali dítě ze sedačky, po níž šlapalo v botách. Dočkal se ale vulgární odpovědi, muž na něj měl dokonce vypláznout jazyk. „Celá situace pak vyústila v to, že on mi začal nadávat, urážet a já jsem to samozřejmě nedal. Když to řeknu takhle, tak jsem pochybil tím, co jsem mu řekl na tom videu, a za další z toho záznamu všichni vyvodili to, že jsem ho měl napadnout. Že jsem ho měl bouchat nebo něco, ale přes to video je validátor na jízdenky. A já jsem pouze na něj ukázal prstem jako výstrahu, aby šel z tramvaje pryč, nikoliv že jsem ho napadl,“ uvedl řidič.

Přestože řada lidí volala po tom, aby byl zveřejněn celý záznam incidentu, který zachytila bezpečnostní kamera tramvaje, aby se objasnilo, zda řidič zaútočil na rodinu bezdůvodně, nebo jestli k tomu byl dohnaný nevhodným chováním rodiny, byli nevyslyšeni. Záznam DPP předal policii k šetření s tím, že je šifrovaný a odšifrovat jej může právě jen policie.

Nyní tedy došlo k rozvázání pracovního poměru s řidičem.

„Řidič z tramvaje 7 už není zaměstnancem DPP,“ informoval Hřib na síti X, který vedle funkce náměstka pro dopravu zastává zároveň i post předsedy Pirátů.

„Jeho xenofobní a agresivní chování vůči cestujícím s dítětem bylo nepřijatelné a proti hodnotám dopravního podniku,“ napsal dále Hřib.

Zároveň pochválil řidiče, kteří se chovají profesionálně. „Naopak si moc vážím práce ostatních řidiček a řidičů, kteří jednají za všech okolností profesionálně,“ napsal v závěru Hřib.

Řidič z tramvaje 7 už není zaměstnancem @DPPOficialni.



Jeho xenofobní a agresivní chování vůči cestujícím s dítětem bylo nepřijatelné a proti hodnotám dopravního podniku.



Naopak si moc vážím práce ostatních řidiček a řidičů, kteří jednají za všech okolností profesionálně. ?? — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 3, 2025

„V Praze se tady může cestující v MHD beztrestně chovat jako dobytek?“ zazněla pod Hřibovým komentářem otázka. Předseda Pirátů a náměstek pro dopravu ji nechal bez odpovědi. „Byl prošetřen i začátek incidentu? Nebo byl vyhozen bez prošetření celé situace?“ dostal Hřib další dotaz, z jeho strany se stejným efektem.

Přišel ovšem i návrh, jak takovým situacím předcházet. „Super, osobně bych začal prověřovat všechny zaměstnance, jestli nemají náhodou prorusácké smýšlení, a případně je vyhodit,“ mohl se dočíst Zdenk Hřib v diskusi.

