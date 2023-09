Řízek z tykve, nechte auto doma, pěstujte škvory. Rozhlas bude poučovat

reklama

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 26439 lidí v rámci Týdne udržitelného rozvoje. Během něho se tři moderátoři budou snažit zlepšit své denní návyky a ČRo zařadí tématické pořady. Dotyčnými moderátory jsou Hana Řičicová, Jan Pokorný a Adéla Gondíková.

Jak vyplývá z názvů pořadů, Řičicová se zaměřila například na omezení spotřeby vody a hledání kompostu, kam by mohla vyhodit rozložitelný odpad, Pokorný zase na nákupy na farmářských trzích, vaření vegetariánské večeře, ježdění na skútru místo autem a vypínání přístrojů, které zrovna nepotřebuje. Také se hodlá celý týden obejít bez masa. Adéla Gondíková taktéž vyzkoušela přepravu bez auta a nakupování v bezobalovém obchodě. A vyrobila si „škvorník“.

„Škvory mít doma chci, protože mi bylo řečeno, že žerou škůdce, např. mšice, které bych měla na bylinkách. Takže nebudu mít mšice, protože mi je přírodně spapají škvoři,“ okomentovala Gondíková foto s květináčem, do kterého je zespoda uvázaná tráva.

Rozhlas také rozjíždí kampaň, aby se lidé přidali, s hesly jako „Nech auto doma!“, „Zkus námořnickou sprchu!“, „Řízek z patizonu? Proč ne!“ nebo „Nekrm popelnice, nakrm žížaly!“ (Patizon je tykev – pozn. red.)

Banner na stránkách ČRo

Český rozhlas se tak zařazuje k dalším českým médiím a firmám, které se snaží vybízet lidi k ekologičtějšímu způsobu života nebo nastolovat taková témata.

Kupříkladu TV Nova uspořádala Zelený týden, ve kterém byli diváci poučeni o správně ekologickém způsobu života. Bezmasé pondělí tak bylo vystřídáno úterní recyklací oblečení, středa byla věnována energii a vodě, a tak dále až do neděle. Lucie Borhyová se na svém instagramu chlubila, že její oblíbený krém na pleť je teď v doplňovatelném balení, takže minimalizuje dopad na životní prostředí.

Psali jsme: Je divák připraven? Musí. TV NOVA zařadila politiku všude

„Jako mediální společnost cítíme zodpovědnost za to, abychom přinášeli divákům nejen zábavu, ale i inspiraci a informace o tématech, která hýbou naší společností,“ vysvětlovala tehdy Hana de Goeij, působící ve funkci CME Head of Production Sustainability & Responsible Content.

Poučná náplň se nevyhnula ani seriálům, například v Ordinaci v Růžové zahradě se uskutečnilo odhalení sexuální orientace. Nebo bylo nastoleno téma veganství.

V Česku se ovšem poučování nesetkává s pochopením. Přesvědčila se o tom Komerční banka, když o Vánocích v roce 2021 nabádala ve videích k „zamyšlení“ se slovy „zkuste to jinak“. Ono „zkuste to jinak“ se týkalo například balení dárků, vánočního stromečku nebo pojídání tradičního vánočního kapra. Právě s tím posledním Komerční banka dost tvrdě narazila.

Psali jsme: Češi, nejezte kapry. Zachráníte planetu. VIDEO od banky, u které možná máte peníze

Ve vysílání CNN Prima News ředitelka pro komunikaci Komerční banky Kovářová prohlásila, že záměrem videa prý nebylo, aby Češi přestali jíst kapra, stali se vegany či „přestali jíst vůbec“. Záměrem mělo být zamyšlení, zdali jídlem neplýtváme, zdali to „s tím jídlem nepřeháníme“. Uvedla při tom, že během svátků Američané vyhodí až 40 procent přebytečného jídla.

Kovářová rychle začala couvat, že „nechtějí svým klientům diktovat“. „Kdybych přestala jezdit autem do práce nebo cestovat, tak ušetřím 2,5 tuny ekvivalentu oxidu uhličitého ročně, což je obrovské číslo, bezpochyby. Samozřejmě bych to musela něčím nahradit a ideální tedy kolem nebo během… Já ale nejsem běžec, to není realita, my si to uvědomujeme, nechceme kázat, aby lidi začali běhat nebo jezdit na kole… Snažíme se najít to, aby to neomezovalo ve standardu žití – například, když jezdím autem, tak nebudu jezdit brzda plyn, budu dávat auto pravidelně do servisu, budu měnit gumy… Budu dělat spoustu věcí, které mě neomezí…“ zaznělo.

Psali jsme: „My vás budeme financovat.“ Kauza kapr: Přitvrdilo. Banky prý změní společnost

Podle mediálního experta Petra Žantovského, kterého oslovily ParlamentníListy.cz, je celá agenda „udržitelného rozvoje“ velkým podvodem, režírovaným EU, která chce mladým lidem vnutit toto téma.

„Mně to trochu připomíná vrcholný socialismus osmdesátých let. To se taky pořád držely nějaké týdny, něco se připomínalo, nebo vybíralo třeba na Angolu. Tohle je podobný nesmysl a má podobný účel. Odlákání pozornosti veřejnosti od skutečných problémů, které tu jsou,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Nelze samozřejmě opomenout ani druhý aspekt, který je finanční. „Je to trvale udržitelné vemeno na peníze, a pohybujeme se v miliardách. Dělají se konference, píšou se brožurky, objednávají si to dokonce i ministerstva“.

Žantovský přiznává, že na pojem „udržitelný rozvoj“ je alergický. „Víte, z jazykového hlediska je každý rozvoj udržitelný, kdyby se neudržel, tak to není rozvoj. Takže pro mě je to fráze na úrovni „lidové demokracie“ s jejímž rozborem jsme s oblibou trápili jednoho kovaného přednášejícího na vysoké škole,“ vzpomíná.

Pokud jde o iniciativu Českého rozhlasu, Žantovský ji vidí jako „deal“ současného rozhlasového managementu, kterému neustále předhazují, že je tam už od Babiše. „Takže oni chtějí ukázat, že jsou taky sto osmičkoví, moderní a liberální,“ vysvětluje. Pro rozhlas je podle něj „trvale udržitelný rozvoj“ ideální téma, protože se v něm dá dlouhé hodiny mlátit prázdná sláma.

A také to odvrací pozornost od jiných věcí. „Veřejnoprávní média se dnes bojí analyzovat a kritizovat, co dělá vláda, tak se řeší udržitelný rozvoj,“ krčí rameny mediální odborník.

Psali jsme: Ještě hůř, Fialo. Benzin v Polsku klesl a Češi si to řekli Svobodní: Vyrážíme do ulic s peticí proti zákazu aut na benzín a naftu Zelený aktivista na tenise. Tři čtvrtě hodiny ho odlepovali. Ale pražský vůdce dopadl v Mnichově ještě hůř Národní zájem. Jak vybírat a volit politiky. Tento je evropský ideál. Hampl, Konvička, Budil a další. Vše veřejně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama