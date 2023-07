Romové nechápou, že nejdřív se pomáhá uprchlíkům. Aktivista otevřeně

reklama

Vishwanathana podle jeho slov také v současné době trápí napětí mezi romskou minoritou a ukrajinskými uprchlíky. Uvádí, že bývalo rozhodně hůře, a to po sametové revoluci, kdy se toleroval i vyložený rasismus. Obrat nastal po útoku neonacistických žhářů na spící romskou komunitu v domku ve Vítkově v dubnu 2009, poznamenal.

Romové však podle něj stále pociťují, že nemají rovné podmínky s majoritou. Nedokážou však ani příliš pochopit to, že se prvně poskytuje pomoc běžencům na útěku z války. „Někteří extremisté přešli na druhý břeh a štvou Romy proti Ukrajincům,“ popsal sociální aktivista.

Hlavním důvodem nevraživosti vůči ukrajinským uprchlíkům u části romské menšiny je podle něj bydlení. „V romských očích je pozornost státu vůči ukrajinským uprchlíkům příliš štědrá a ptají se: „Proč my nemůžeme bydlet jako oni?“ Nejvíc je rozhodilo to přednostní přidělování bytů uprchlíkům. Oni (Romové) se tu cítí doma, žijí tu od narození, ale mnozí celý život nedosáhnou na nějaké slušné bydlení. Často jsou odkázaní na obchodníky s chudobou, kteří za malinký pokoj chtějí obrovské peníze. I když takový byt z velké části zaplatí stát pomocí dávek, romským rodinám nezůstanou peníze na holé přežití,“ dodal aktivista.

„Přístup českého státu k ukrajinským romským uprchlíkům byl z mého pohledu zarážející, v podstatě bylo primární je co nejrychleji dostat ze země, skoro všichni také nakonec opustili republiku. Stát se zachoval jedním slovem nedobře, největší trauma to však bylo pro české Romy. Hrozně tím utrpěli a posílilo to v nich vědomí, že majorita vlastně vůbec nepovažuje Romy za plnohodnotné lidi. Zarazilo je to a zároveň se vyhrotil vztah k ukrajinské majoritě, kterou český stát přijal velmi vstřícně,“ doplnil Vishwanathan.

Kvůli rostoucí nevraživosti mezi Romy a válečnými uprchlíky v Česku také adresoval romský aktivista Ivan Veselý dopis hlavě Ukrajiny Volodymyru Zelenskému. Vadí mu, že se Zelenskyj neomluvil rodině zavražděného Roma z Brna. „Vám nestál ani za zmínku, natož za nějaké smířlivé gesto dokonce ani zavražděný člověk,“ píše mimo jiné.

Kořeny nevraživosti je podle něj třeba hledat v devadesátých letech, kdy pracovní agentury přiváděly do Česka levnou nekvalifikovanou pracovní sílu z Ukrajiny. „Romové ve většině pracovali v nekvalifikovaných pozicích na stavbách, v průmyslu a v zemědělství. Tato nekvalifikovaná pracovní síla byla ochotna pracovat za sníženou hodinovou sazbu, a ještě k tomu buď v šedé zóně pracovního trhu, nebo na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Tímto svým chováním Ukrajinci začali vytvářet nevraživost ne jenom mezi Romy, ale i mezi ostatními dělníky,“ připomněl Veselý.

Oblastní vedoucí v Ústí nad Labem Petr Bláha pro změnu v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz upozornil na to, že Romové vnímali, že vyplácená podpora humanitární dávky byla vyšší než příspěvek na živobytí. „Přestože je i na Ukrajině povinná školní docházka, absence dětí ve škole tam nikoho z úřadu příliš nezajímá. Přístup ke zdravotní péči je velmi omezen. Za takřka vše se tam platí,“ podotkl Jan Husák, ředitel zahraniční sekce. Oba muži jsou z obecně prospěšné společnosti Romodrom, která byla založena v Praze roku 2001.

