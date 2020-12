Romský problém: Málem vyhodil TV z okna. Kvůli Lakatošové, která chmatala na auta

Kradou, řvou a vymlouvají se. Tak prý televizní show Policie v akci vykresluje Romy, alespoň dle Gini Tabarika z Romea.cz. „V deseti minutách je tolik rasistických předsudků, že jsem měl chuť vyhodit televizi z okna. Fašisti by si mohli s naprostým klidem video zavěsit na stránky a nemuseli by vůbec nic číst,“ stěžuje si, že pořad Romy ukazuje „tak jak je gádžo chce mít“. Pustil se i do herečky, která ztvárnila „olašskou degešku“. Až zase fašisté zmlátí malého Roma, tak za to bude moct i ona. A co na pořad říká publikum?

Na TV Prima běží už pár let pořad Policie v akci, se kterým ovšem Policie ČR jako taková nemá nic společného a pořad údajně točí jen někteří její příslušníci ve volném čase. A přestože se pořad vysílá už nějakou dobu, nyní se dostal do hledáčku serveru Romea.cz a komentátora Gini Tabarika. Anketa Pojedete na Vánoce k příbuzným? Ano 34% Ne 59% Ještě nevím 7% hlasovalo: 309 lidí

V kostce si Tabarik stěžuje, že pořad zobrazuje Romy stereotypně a ani policejní práce v něm není zahrána s patřičnou pozorností k detailům. „Se skutečnou policejní prací má pořad společného asi tolik, co obecní tenisový šampion Olomouce s Rafaelem Nadalem,“ říká a stěžuje si, že tomu tak je i přes to, že v pořadu účinkují bývalí policisté či městští strážníci. Scénáristé dle Tabarika z rekonstrukcí policejních zákroků dělají směsici komedie a trapnosti.

Například v epizodě o zlodějích dva romští výrostci zkoušejí kliky, přičemž je a jejich matku načapá „pokérovaný“ běloch. Dotyčná matka pak podle Tabarika „vypadá jako z příručky Jak má vypadat cikánka“. Komentátor se trefuje do dalšího děje, kdy běloch dotyčné zadrží a volá hlídku. Zejména do toho, že se ani jeden z nich nepokusil utéct.

„Matka se začne projevovat jako cigoš z příručky pro Dělnickou stranu. Nasadí ‚degeš mód‘ a začne tvrdit, že oni nic neudělali, jen jdou okolo. Běloch má jasno, policajt má taky jasno, Romka Lakatošová ječí na celé kolo a neuklidní jí ani tykání policistů a vyhrožování (a tomu bych i věřil) pokutou. Nakonec to všechno dobře dopadne, na autě není žádné poškození a policisté degešku vyzvou, ať jde domů. A ta si neodpustí nadávky na nebohého gádža, který poslouchá při odchodu, že je ‚hajzl zkurvenej, pojebanej‘. Jak jinak. Vrchol tomu nasadí hlas průvodce pořadem, který řekne, že paní Lakatošová se uklidnila a mířila asi zpět do práce, kde jí skončila polední pauza a děti šly do školy,“ popisuje Giňo Tabarik dění v dílu.

Sestřih Romů v Policii v akci:

zdroj: Romea.cz a TV Prima

Dodává, že v tomto dílu byly všechny stereotypy o Romech dohromady, že jsou „ukřičená tupá hovada“, kradou, nepracují a děti nechodí do školy, protože místo školy chodí zkoušet auta, jestli nejsou náhodou špatně zamčená. „Ten stereotyp z toho stříká na všechny strany a gádžo konzument hýká radostí, protože on to přece dávno ví, jen si to potvrzuje. Policie v akci je přece podle skutečných příběhů, že jo,“ trefuje se komentátor kromě tvůrců i do diváků pořadu. Výtka přišla i na to, že dále v příběhu policie zadrží Lakatošovou a jejího syna a vezou je v autě pohromadě, bez dozoru na zadním sedadle.

„V deseti minutách je tolik rasistických předsudků, že jsem měl chuť vyhodit televizi z okna. Fašisti by si mohli s naprostý klidem video zavěsit na stránky a nemuseli by vůbec nic číst,“ hříme Tabarik na Policii v akci a dodává, že se nejednalo zdaleka jen o tento díl, ve kterém jsou Romové zobrazováni stereotypně.

Fotogalerie: - Romové v Chánově

Na co si Giňa Tabarik také stěžuje, je, že se Romové na natáčení podílejí. „Oni nás skutečně vykreslují jako kriminálníky a dementy všeho druhu a romští herci jim v tom ještě pomáhají!“ říká a dodává, že přemýšlí, jaký za to romský herec musí dostávat „žold“. „Kde je rada pro rozhlasové a televizní vysílání? Kde je vůbec někdo, kdo prostě nahlas řekne, že Prima sází na primitivní rasistické předsudky?“ volá komentátor.

Zvláštní pozornost věnuje romské herečce, jež hrála Lakatošovou. „Uvědomujete si vůbec, co děláte? Vaše děti kradou? Vy takhle řvete a chováte se jako opice?“ klade rétorickou otázku a dodává, že takovéto situace jsou v roce 2020 výjimkou, ale herečka přistoupila na to, že bude hrát „olašskou degešku, která ukazuje Romy přesně takové, jaké by je gádžové chtěli mít“. Tabarik dotyčné přeje, aby si „užila almužnu“, ale až fašista zmlátí romské dítě, tak to bude i její vina.

Nutno říci, Tabarik není sám, kdo nemá o pořadu valné mínění. Česko-Slovenská filmová databáze, na níž mají uživatelé možnost hodnotit filmy a seriály místní i zahraniční provenience, uvádí u pořadu hodnocení 15 %, což opravdu není mnoho.

„Kdybych měl hodnotit stejně, jako podobné smyšlené reality-show, tak by to byl samozřejmě odpad všech odpadů. Ale tady musím hodnotit to, že jako totální komedie to funguje na jedničku! Viděl jsem zatím asi deset pořadů, ale vždycky jsem se tak nasmál, že novodobé komedie můžou jít někam. Tyhle vymyšlené příběhy a jejich protagonisté včetně policejních příslušníků, to je taková prdel, že tvůrci tohoto pořadu musí být fakt bohové! Ty sehrané amatérské scénky, policajti, jak si vykládají cestou o počasí a co budou dělat večer – to prostě nikdy nikde neuvidíte, pouze na televizní stanici Prima. Divím se, že tohle nevysílá Barrandov, kterej je podobnýma žumpama dokonale zásoben,“ uvedl kritik z lidu, který dal pořadu ironických pět hvězdiček.

„Dokureality věrohodná asi jako můj vztah s tchýní. Kameru by některým měli dávat do ruky až po důkladném psychologickém vyšetření. Nejsmutnější je, že tomu leckdo věří. Což už může být i nebezpečné. Umělost sama!“ hodnotil další.

Psali jsme: Gayové, lesby, bisexuálové, transsexuálové, migranti a Romové se v Česku trápí, píše Rada Evropy Tábor: K městské policii nastoupili dva romští asistenti prevence kriminality Trochu jiný semafor. Zelené kraje by měly dostat nepřizpůsobivé, jiné řešení není Romům se práce nevyplatí, nedostali by na bydlení. Komunismus je nic nenaučil, říká Saša Uhlová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.