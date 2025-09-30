Rozvodová novela pod palbou. Odborníci v Senátu: ohrožuje děti, je nutné ji odložit a přepracovat

V Senátu proběhl kulatý stůl „Dítě v konfliktu. Kritický pohled na rozvodovou novelu“, který ukázal, že nedávno schválená novela občanského zákoníku představuje vážné riziko pro děti. Zákon, jenž měl zrychlit rozvody a posílit rovnost rodičů, podle odborníků selhává v tom podstatném – místo aby děti chránil, staví je do role rukojmí rodičovských sporů.

Rozvodová novela pod palbou. Odborníci v Senátu: ohrožuje děti, je nutné ji odložit a přepracovat
Foto: Archiv PL
Popisek: Kulatý stůl v Senátu

Novela stanovuje tzv. rovnocennou péči obou rodičů – bez jakýchkoli zákonných kritérií pro svěřování dětí do péče. Chybí povinnost zohlednit například domácí násilí nebo věk dítěte. V praxi se to může týkat i kojenců, nebo mohou děti skončit u rodiče s prokazatelně násilným chováním. „Rovnocenná péče obou rodičů bez ochrany dítěte není moderní rodičovství. Novela deformuje nejlepší zájem dítěte tím, že jedno jeho právo staví nad všechna ostatní,“ varuje advokátka Mgr. Markéta Chudáčková.

Psychologové a terapeuti upozornili, že časté střídání prostředí, dvou školek či škol a absence stabilní pečující osoby mohou u dětí vyvolat úzkosti, poruchy spánku, problémy v socializaci i dlouhodobé psychické následky. „Střídavá péče je dobrý sluha, ale zlý pán – funguje jen tam, kde je stabilita, spolupráce a bezpečí,“ zdůraznil rodinný terapeut Martin Galbavý.

Infobox

Novorozeně

Co podle odborníků hrozí:

  • Svěření i kojenců do rovnocenné péče.
  • Časté střídání dvou domovů, školek či škol.
  • Riziko, že děti skončí v péči násilného nebo závislého rodiče.
  • Ztráta pocitu bezpečí a stability, poruchy spánku a zvýšená úzkost.
  • Jednoinstanční „prozatímní rozhodnutí“ bez možnosti odvolání.

Odborníci kritizovali také nový institut tzv. prozatímního rozhodnutí. Soudy mají až tři měsíce na jeho vydání, během nichž může dítě žít v nebezpečném prostředí, a proti rozhodnutí není možné se odvolat. „Tři měsíce jsou v životě dítěte velmi dlouhá doba a každé prozatímní rozhodnutí fakticky vytváří nový status quo. To je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte,“ upozornila advokátka JUDr. Michaela Dobrovičová.

Přítomní advokáti, psychiatři, psychologové, zástupci OSPOD a justice se shodli, že novela v současné podobě selhává v ochraně dětí, a proto od politiků hned po volbách očekávají, že její účinnost nejméně o rok odloží a během této doby zákon přepracují na základě zkušeností z praxe a skutečných potřeb dětí. To podpořila i senátorka Hana Kordová Marvanová: „Novela by měla být znovu v Parlamentu otevřena a měla by být v zájmu ochrany dětí opravena, protože neobsahuje dostatečnou ochranu dětí například ani v případě domácího násilí v rodině.“ S tím souhlasil i poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL): „Nemohu se smířit s tím, že se z dítěte stává rukojmí konfliktního rozvodu, že je kojící matce nařizována střídavá péče, nebo že je dítě svěřováno rodiči s násilnými sklony. Stát se musí za všech okolností postavit na stranu dítěte – na stranu jeho bezpečí, jistoty a zdravého vývoje.“

 

autor: Jan Procházka

