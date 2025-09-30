Rozvodová novela pod palbou. Odborníci v Senátu: ohrožuje děti, je nutné ji odložit a přepracovat

Novela stanovuje tzv. rovnocennou péči obou rodičů – bez jakýchkoli zákonných kritérií pro svěřování dětí do péče. Chybí povinnost zohlednit například domácí násilí nebo věk dítěte. V praxi se to může týkat i kojenců, nebo mohou děti skončit u rodiče s prokazatelně násilným chováním. „Rovnocenná péče obou rodičů bez ochrany dítěte není moderní rodičovství. Novela deformuje nejlepší zájem dítěte tím, že jedno jeho právo staví nad všechna ostatní,“ varuje advokátka Mgr. Markéta Chudáčková.
Psychologové a terapeuti upozornili, že časté střídání prostředí, dvou školek či škol a absence stabilní pečující osoby mohou u dětí vyvolat úzkosti, poruchy spánku, problémy v socializaci i dlouhodobé psychické následky. „Střídavá péče je dobrý sluha, ale zlý pán – funguje jen tam, kde je stabilita, spolupráce a bezpečí,“ zdůraznil rodinný terapeut Martin Galbavý.
Infobox
Co podle odborníků hrozí:
Odborníci kritizovali také nový institut tzv. prozatímního rozhodnutí. Soudy mají až tři měsíce na jeho vydání, během nichž může dítě žít v nebezpečném prostředí, a proti rozhodnutí není možné se odvolat. „Tři měsíce jsou v životě dítěte velmi dlouhá doba a každé prozatímní rozhodnutí fakticky vytváří nový status quo. To je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte,“ upozornila advokátka JUDr. Michaela Dobrovičová.
Přítomní advokáti, psychiatři, psychologové, zástupci OSPOD a justice se shodli, že novela v současné podobě selhává v ochraně dětí, a proto od politiků hned po volbách očekávají, že její účinnost nejméně o rok odloží a během této doby zákon přepracují na základě zkušeností z praxe a skutečných potřeb dětí. To podpořila i senátorka Hana Kordová Marvanová: „Novela by měla být znovu v Parlamentu otevřena a měla by být v zájmu ochrany dětí opravena, protože neobsahuje dostatečnou ochranu dětí například ani v případě domácího násilí v rodině.“ S tím souhlasil i poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL): „Nemohu se smířit s tím, že se z dítěte stává rukojmí konfliktního rozvodu, že je kojící matce nařizována střídavá péče, nebo že je dítě svěřováno rodiči s násilnými sklony. Stát se musí za všech okolností postavit na stranu dítěte – na stranu jeho bezpečí, jistoty a zdravého vývoje.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Procházka