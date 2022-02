Rudá brožurka elfíka Kartouse. Počtěte si, jaké nesmysly o „dezinformační frontě“ média berou vážně a citují

TÝDEN V MÉDIÍCH Skupina anonymů vydává zprávy a zcela neanonymní mainstreamová média je berou vážně. Tak reaguje Petr Žantovský v úvodu pravidelného přehledu mediálních zajímavostí na skutečnost, že se jako směrodatný hlas ve veřejné diskusi bere od organizace, o níž nikdo neví, co je zač, kým je placena a z jakého důvodu byla ustavena. Ke schválené novele pandemického zákona a koncentraci značné moci u tří ministrů podotýká, že vládě by se velice zamlouvalo, kdyby se podařilo shrnout všechna důležitá rozhodování o čemkoli do rukou exekutivy.

Začneme organizací, o níž nikdo neví, co je zač, kým je to placeno, z jakého důvodu to bylo ustaveno, ale všechna mainstreamová média tomu věnují pozornost jako směrodatnému hlasu ve veřejné diskusi. „Jsou to Čeští elfové. Známe pouze jméno a osobu Bohumila Kartouse, který je i šéfem Pražského inovačního institutu, placeným z pražského magistrátu. Odkud ještě dál, to zatím nevíme. Tudíž ani nevíme, proč dělají to, co dělají, tedy proč sledují internetovou komunikaci a detekují tam údajné falešné informace či dezinformace. Teď vydali zprávu, která se týká Ruska a Ukrajiny, podle nich dominantního tématu pro lednovou internetovou komunikaci, což je ovšem celkem logické. Jen mě fascinuje ta neustálá snaha před každou zmínku o čemkoli vložit slovo dezinformační. Například česká dezinformační scéna. To je taková floskule, o níž nikdo neví, co to je. Ale jakmile něco nazvete scénou, už by to mohla být česká dezinformační fronta. Jako byla kulturní fronta za komunismu,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Působí to dojmem, že už jde o cosi masívního, cosi důležitého, cosi organizovaného. „Ale tak to samozřejmě není a Čeští elfové to možná i dobře vědí, ale dělají špinavou práci z nějakého důvodu a pro nějaké zájmy. Tak já bych z té zprávy zacitoval pár obzvlášť šťavnatých vyjádření. Například: ‚S podporou Ruska souvisí i vytváření falešného příběhu na dezinformačních webech, ve kterém jsou Spojené státy, NATO nebo obecně Západ označovány za příliš expanzivní a ohrožující Rusko.‘ Nu, asi by bylo dobré vědět, že Rusko sice provádělo vojenské cvičení, ale na svém území, zatímco NATO vyváží své zbrojní systémy a své vojáky i mimo svoje území. Aktuálně se teď přesouvají americké konvoje, sice v členských zemích NATO, Polskem, projíždějí Českou republikou, odtud na Slovensko, kde si minulý týden v podstatě silovým způsobem bez sebemenšího připuštění diskuse prohlasovali v parlamentu smlouvu o americké vojenské účasti na Slovensku,“ podotýká mediální analytik.

Rusko se polekalo, že to prasklo, tak se raději stáhlo

To mu připomíná neblaze proslulou smlouvu o přítomnosti sovětských vojsk v Československu po srpnu 1968, kterou podepsali naši tehdejší představitelé v čele s Dubčekem. „Něco podobného teď proběhlo na Slovensku jen s tím rozdílem, že paní Čaputová prosazovala tuto myšlenku velice radikálně, kdežto ti naši potentáti v Moskvě byli k podepsání moskevských protokolů přinuceni. Takže je to poněkud v opačném gardu. Nevšiml jsem si, že by Rusko ohrožovalo NATO tím, že má vojska na svém vlastním území. Ostatně po skončení toho cvičení je začalo postupně stahovat z těch oblastí při ukrajinské hranici. Ten narativ vytvářejí spíše Čeští elfové a obecně západní propaganda. Dokonce jsem četl takové humorné tvrzení od amerických a západních mluvčích, ale jimi zcela vážně míněné, že k té válce nedošlo právě proto, že Biden a spol. začali zveřejňovat informace o agresívních plánech Ruska, a to se polekalo, že to takzvaně prasklo, a raději se stáhlo,“ směje se Petr Žantovský.

Podle těchto „odborníků“ té skutečné válce na východní Ukrajině zabránil vlastně ten válečnický pokřik Bílého domu. „Tak to mi přijde opravdu už hodně směšné a na úrovni propagandy Miloše Jakeše a podobných někdejších soudruhů. Další věta, kterou zacituji: ‚Cílem těchto dezinformátorů je přinášet do české debaty kremelskou propagandu, která se může dlouhodobě podílet na podkopávání důležitosti členství Česka v NATO.‘ To je sdělení, u něhož by mě zajímalo, jak by doložili, jakým způsobem je vnášena kremelská propaganda a jak se podílí na podkopávání důležitosti členství Česka. Ještě kdyby tak napsali třeba důvěry veřejnosti v členství Česka v NATO, tak o tom by se dalo asi mluvit a asi by bylo zapotřebí zapojit nějaké statistiky a nějaké výzkumy. Ale podkopávání důležitosti? To znamená, že i podle Českých elfů důležitost členství Česka není nepochybná, když ji lze podkopat? Tady si spíš někdo dává vlastní branku,“ míní mediální odborník.

Kartous si měl zajet na Slovensko, nepsal by nesmysly

Za zábavnou vložku té zprávy považuje formulaci, že „na českých dezinformačních webech je v posledních týdnech tématem například i stáž poslance Jana Farského v USA nebo netransparentní financování Starostů“. „Tak to nevím, co je na tom dezinformačního. Pan Farský do Spojených států odjel, byl předmětem velké debaty, dokonce i mezi svými spojenci v koalici, byl v podstatě přinucen vzdát se mandátu, protože aby bral dvoje peníze z jednoho státního rozpočtu za činnosti, které nevykonává, by bylo poněkud podivné a pro vládní koalici hodně nepříjemné vysvětlování. Stejně tak, co je dezinformačního na financování Starostů, které na ně prasklo v minulých týdnech. Pan Kartous a Čeští elfové se zase trefili vedle branky, do které mířili. Pěkná je i věta, že se vytváří „narativ o tom, že si Slováci nepřejí chystanou obrannou dohodu s USA“. Tak škoda, že pan Kartous nenavštívil v minulých dnech Bratislavu a další města na Slovensku a neviděl ty zástupy a to absolutně přecpané náměstí Slovenského národního povstání,“ lituje Petr Žantovský.

Nebo kdyby zažil demonstranty před prezidentským palácem, tak by do té své elfovské zprávy takový nesmysl nepustil. „Prostě to tak není. Spousta Slováků si nepřeje dohodu s USA a někteří – jako paní Čaputová – si ji přejí, protože si ji přát musí, neboť jsou takto nasměrováni svými loutkovodiči zřejmě z USA nebo odjinud, ale to nevím, tak to nemůžu říkat, protože bych se vystavil nálepce dezinformátora. Ale narazil jsem na zdroj z veřejnoprávní televize a rozhlasu Slovenska, že pro umístění amerických vojáků na Slovensku je pouhých 32 procent občanů. Takže podle elfů je RTVS také dezinformační médium! Za tzv. dezinformaci považují i věty typu ‚Jak je možné, že Spojené státy beztrestně přesouvají své vojáky a techniku všude po světě a tváří se, že je to naprosto normální, ale Rusko nemůže ani přesunout síly a prostředky po vlastním území, aby to nevyvolalo odsouzení Západu a obvinění z provokace?‘ Ale z jakéhokoli mainstreamového média víme, že to, co je elfy pokládáno za dezinformaci, přesně odpovídá skutečnosti,“ upozorňuje mediální analytik.

Anonymové vydávají zprávy a mainstream je bere vážně

Jako u poslední se zastavil u věty, že dezinformační weby „útočí na liberální hodnoty v rámci Evropské unie, NATO a USA“. „Liberální hodnoty, co to je? To, co si přejí Spojené státy nebo Evropská unie? Když Janda, respektive jeho předchůdce Kolář s Fülem a dalšími zakládali Evropské hodnoty, tak tam se daly aspoň evropské hodnoty nějak detekovat. Víme, že jsou nějaké z minulosti, že je tu křesťansko-židovsko-helénský základ, nějaké evropské hodnoty skutečně existují. Ale co je to liberální hodnota? To nevím, tomu nerozumím, tudíž se neumím ztotožnit s tvrzením, že dezinformační weby útočí na liberální hodnoty. To jsou fráze podobné těm z rudých brožurek, jmenovalo se to na pomoc stranickému vzdělávání. Také tam byly prázdné floskule, které nic neznamenaly, ale musely být brány vážně. Tak takhle se u nás zachází s nálepkou dezinformace. A takové zprávy vydává skupina anonymů a zcela neanonymní mainstreamová média je berou vážně. To je smutné,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Druhé téma se týká více než dva týdny trvajícího dění, k jehož rozuzlení došlo v pátek hodinu po poledni. „Z toho celého se chci zabývat tím, co se stalo ve čtvrtek, kdy došlo k odkladu hlasování o pandemickém zákoně a ten bod byl přesunut na pátek třináctou hodinu. Pan premiér – neviditelný Petr Fiala – se k tomu vyjádřil pro mě velmi zábavným způsobem. Pravil, že šlo o součást strategie, jak odblokovat jednání Sněmovny a že to bylo dopředu dohodnuto z toho důvodu, aby co největší počet poslanců měl šanci se k tomu projednávání dostavit. Já mám ale pocit, že ti poslanci jsou placeni za sto procent pracovní doby. Není pro mě představitelné, že bych se na svém pracovišti domlouval se svým zaměstnavatelem, který den budu, nebo nebudu v práci, budu, nebo nebudu vykonávat své povinnosti, a jestli se mi to hodí, nebo nehodí, a kvůli tomu by se přehazovaly jednotlivé segmenty pracovních činností,“ tvrdí mediální odborník.

Jedni chřestí šavličkami na Kreml, druzí dosazují kamarádíčky

To je dle jeho soudu něco, co zase ukazuje na naše stávající politické elity, jak jsou arogantní a jak ignorují základní pravidla slušnosti. „Aspoň slušnosti, když už nerespektují pravidla pracovitosti, pravdomluvnosti a podobně. Ani tu slušnost nemají, to je velmi smutné. Naši novináři se rozhořčují nad panem Okamurou, který označil tento postup koalice za blamáž, protože neměla ani toho potřebného 101 poslance na přehlasování senátního veta. Já si myslím, že to slovo blamáž absolutně sedí a není důvod se kvůli němu rozhořčovat. Asi by nás napadly i horší výrazy, ale nechme je být, zůstaňme u té blamáže. Vládní koalice je nefunkční, rozklížená, rozhádaná, v podstatě se zabývá jenom tím, že jedni chřestí šavličkami směrem na Kreml a druzí hledají trafiky, vyhazují lidi, kteří seděli na důležitých a ekonomicky či politicky významných místech, aby tam honem dosadili své kamarádíčky. To je jediné, co tahle vláda od začátku svého fungování dělá,“ míní Petr Žantovský.

Jen nechápe, když už si vláda vzala pandemický zákon jako svoje klíčové rozhodnutí, že se v koalici nedokázala alespoň dohodnout na tom, že ho opravdu prohlasují. „Ale tohle je opravdu Kocourkov. Zejména když to pan poslanec Výborný, který navrhl odročit hlasování, doprovázel zdůvodněním, proč se přesouvá na páteční odpoledne, větou ‚Nebylo by vhodné hlasovat v brzce ranních hodinách‘. Co to jsou brzce ranní hodiny, když si schválili, že mohou jednat i hlasovat přes půlnoc? Zase se ukazuje, že máme některé nadlidi, některé podlidi, máme více kast mezi lidmi a tihle arogantní politici jsou ve svých očích nadlidmi, kteří mohou všechno. Tak bych jenom dodal, že v tu chvíli, kdy se o novele pandemického zákona mělo hlasovat, chyběli ministři Černochová, Rakušan, Blažek, Stanjura, Gazdík i premiér Fiala. Je to v podstatě opovrhování zastupitelskou demokracií, opovrhování parlamentním systémem,“ zlobí se mediální analytik.

Sto osmička si prohlasuje vše, jen nesmí být moc brzy ráno

Nakonec se ale podle očekávání v pátek po poledni podařilo koaličním poslancům přehlasovat senátní veto tolik kritizované vládní novely pandemického zákona. Rozradostněný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek si konečný triumf náležitě vychutnával a doprovodil ho slovy, že rozum, argumenty a objektivní fakta přesvědčily většinu Poslanecké sněmovny a populismus nevyhrál. „Jim by se – a koneckonců ten pandemický zákon o tom je – velice zamlouvalo, kdyby se jim podařilo shrnout všechna důležitá rozhodování o čemkoli do rukou exekutivy. Takové představy tu už mělo více lidí v minulosti, ale nikdy jim to Parlament nedovolil. Teď mají tedy tu slavnou stoosmičkovou většinu a mohou si prohlasovat všechno, co chtějí. Ovšem, pokud se dostaví a nebude to na ně příliš brzy ráno,“ poznamenává Petr Žantovský.

Poslední poznámka souvisí s protesty, jež začaly v Ottawě konvojem svobody. „Nyní pokračují po celém světě, na Novém Zélandu, v Austrálii, v Rakouskou, v Dánsku, velice krvavě ve Francii i jinde a také na mnoha místech České republiky. Lidem došla trpělivost s tím,že jim jejich vlády omezují svobody, aniž by to byly schopny přesvědčivě odůvodnit, že je to nezbytné a důležité. To je důvod těch demonstrací. Proto také, když kanadský premiér Justin Trudeau reagoval na konvoj svobody tím, že utekl a schovával se, aby mu náhodou někdo nedal něčím po hlavě, což je velmi nestatečné, tak nyní volí jako jediný způsob řešení vyhlášení de facto stanného práva, nouzového stavu. To je skutečně hodně nestatečné, a není proto vůbec divu, že demonstrace, které začaly odporem proti covidovým opatřením, vyúsťují v požadavek odchodu těchto zkompromitovaných vrcholných politiků,“ uznává mediální odborník.

Většina svým očkováním vyjádřila podporu vládním opatřením

V souvislosti s demonstracemi ho absolutně dostalo vyjádření Jacindy Ardernové, premiérky Nového Zélandu, která prohlásila, že „nemá v úmyslu s účastníky protestů diskutovat, protože většina obyvatel Nového Zélandu vládním opatřením vyjádřila podporu tím, že se nechala očkovat“. „To je demagogie na úrovni Rudého práva před rokem 89. Takže obyvatelé Nového Zélandu vyjádřili podporu tím, že uposlechli vládní příkaz, protože byli přitlačeni ke zdi tak jako my, že když to očkování nepodstoupíme, budeme připravováni o určité typy svobod, cestování, pohybu, návštěv různých zařízení a podobně. Mnoho lidí tak podstoupilo očkování jenom proto, aby se nemuseli potýkat s těmito nepříjemnostmi. A tomu tedy paní premiérka říká podpora. Já si myslím, že to je spíš strach, rezistence nebo ústupek té moci, ale rozhodně se to nedá nazvat podporou,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Očekává, že i u nás přijde někdo stejně inteligentní s takovou argumentací, která má jenom vyjádřit neschopnost mocenských elit vysvětlit své názory a snahy o omezování svobod ve jménu nějakého chimérického veřejného zdraví. „A protože k tomu už nemají žádné argumenty, tak se argumentům i celé diskusi vyhnou. To mi zase připomíná – už potřetí dnes – minulý režim. Velmi dobře si pamatuji, když jsme byli rozháněni na Palachových týdnech na Václavském náměstí, jak se o nás psalo, že s námi nikdo jednat nebude, že jsme jenom výtržníci, hlouček bezvýznamných, jak by řekl Trudeau. Přesně taková slova jsme četli v Rudém právu před rokem 89. Je zjevné, že ten svět tzv. liberální – to jsou možná ty liberální hodnoty, možná jsme na to konečně kápli – už je světem komunistického rozkladu, protože v letech 88-89 to už byl totální rozklad a v podstatě se vědělo, že otázka nestojí, zda to padne, ale kdy to padne. A teď jsme v podobném stavu,“ vidí mediální analytik.

