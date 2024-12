Ruské letadlo v USA. Macinka tuší zásadní změny ve světové politice

„Některé věci se dějí rychleji, než si jich naši gaučoví válečníci Lipavský, Pekarová, Fiala anebo celý slavný západní tisk stačí povšimnout,“ napsal Petr Macinka na Facebooku.

A popsal, co by mohlo vést k rozpoutání vášní našich politiků. „Ruský vládní speciál Iljušin II-96-300 odletěl 26. 12. 2024 z Petrohradu do New Yorku. Po pěti hodinách se přesunul do Washingtonu, kde strávil necelé dva dny, aby se opět na skok vrátil do New Yorku a pak zpátky do Moskvy,“ informoval Macinka o přeletu ruského speciálu Il-96−300 s ocasním číslem RA-96023.

Vysvětlil, že takové lety mají velkou váhu. „Podobné lety vyžadují zvláštní povolení, což naznačuje, že jejich účel obvykle mívá značnou důležitost. Letoun se při své cestě logicky úplně vyhnul evropskému vzdušnému prostoru,“ popsal Macinka.

Podle Macinky se tak můžeme dočkat velkých změn v geopolitice. „Tento typ letadla často přepravuje vládní delegace pro diplomatická jednání na vysoké úrovni. Lze proto očekávat, že věci ve světové geopolitice naberou rychlejší spád, než by se u nás leckomu mohlo zdát (i než by si leckdo u nás přál),“ poukázal Macinka na vládní rétoriku, která u konfliktu na Ukrajině neuznává jiný výsledek než prohru Ruska.

Co dělalo vládní letadlo v USA? Jednali Rusové s administrativou Joea Bidena? Nebo se domlouvali na věcech příštích s administrativou Donalda Trumpa? „Potkala se ruská delegace s končící administrativou Joea Bidena, která chce na poslední chvíli zanechat nějaký diplomatický odkaz? Anebo povaha ruského vládního speciálu signalizuje přípravy na převzetí moci Donaldem Trumpem a nastolení ,nového normálu‘ v mezinárodních vztazích, který lze očekávat po jeho lednové inauguraci?“ ptá se Petr Macinka.

Macinka si myslí, že to povede k velkým protiamerickým vášním ze Strakovy akademie. „Média mlčí, ale jasno bude již brzy. Na Pražském hradě protáhlé obličeje neočekávám (tam neočekávám nic), ale na další hysterickou vlnu protiamerické komunikace TOP 09, ODS a všech jejich roztleskávačů z Twitteru se vyloženě těším…,“ ukončil své zamyšlení předseda Motoristů Petr Macinka.

Dohady o klíčovém jednání Rusů s Američany vznikly na popud jednoho záznamu letového provozu. Dotaz byl položen i ruské straně. Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová potvrdila přílet speciálu Il-96−300 s ocasním číslem RA-96023 z Ruska do Spojených států s tím, že proběhl kvůli běžné rotaci diplomatů.

Podle služby FlightRadar speciální vládní letadlo vzlétlo 25. prosince. Letělo z Moskvy do Petrohradu, 26. prosince z Petrohradu do New Yorku a poté po krátké přestávce odletělo do Washingtonu. 28. prosince Il-96−300 z Washingtonu odletěl zpět do New Yorku a odtud zamířil do Moskvy.

Údajně tento letoun používá nejvyšší ruské vedení, létal v něm například Dmitrij Medveděv. Ministr zahraničí Sergej Lavrov použil tuto speciální palubu například k letu na zasedání Valného shromáždění OSN v roce 2023. Již dříve bylo také oznámeno, že Il-96−300 používal šéf Složky vnější rozvědky, hlavní zahraniční zpravodajské služby Ruské federace, Sergej Naryškin.

