Rusko dostalo cejch ryzího zla. Působí to prý jako umanutost

Zbyněk Petráček z Lidových novin nerozumí tomu, proč nová bezpečnostní strategie Donalda Trumpa vzbudila tolik rozruchu. Vždyť v ní 45. prezident USA opakuje jen to, co říká už rok a půl. A neříká to sám. Podobně jako Trump se vyjadřuje Rusko, Hillary Clintonová nebo český prezidentský kandidát Jiří Drahoš.

Prezident Donald Trump tento týden zveřejnil novou bezpečnostní strategii země. Jen v ní neříká nic nového. Základním heslem jeho nové bezpečnostní doktríny je „Amerika především“. To je něco, co Donald Trump prohlašoval už ve volební kampani a nic na tom nezměnil ani jeho nástup do úřadu šéfa Bílého domu. Petráček proto nerozumí tomu, čemu se dnes lidé diví, když o Trumpově bezpečnostní strategii čtou.



Trump dále prohlašuje, že hodlá hájit ekonomické zájmy USA proti Rusku a Číně. Opět nic nového pod sluncem. Rusko označil za rivala. A je na tom něco překvapivého? Podle novináře nikoliv, velmoci si přece konkurovaly vždycky. Rusko také označuje členské státy NATO, tedy i USA a Českou republiku, za protivníka. Čína se také snaží prosazovat své vlastní zájmy na úkor sousedů.



„U Ruska ještě zůstaňme. Jednak proto, že nás nejvíc zajímá. Leč i proto, že Trumpova doktrína se k němu vyjadřuje kontroverzně, jak se říká. Ale pozor, stejně kontroverzně, jak to ještě loni vyznívalo v podání Hillary Clintonové či před třemi týdny v podání Jiřího Drahoše. Všichni de facto říkají, že Rusko zasahuje do vnitřních věcí zemí po celém světě. Jenže téměř nerozlišují mezi běžnou informační válkou, jejíhož původce lze těžko usvědčit, a prokazatelnou agresí, o níž svědčí tak revanšistické činy jako anexe Krymu. Pokud se toto nerozlišuje a vše, co Rusko učiní, dostává cejch ryzího zla, působí to jako umanutost. Pak se nelze divit, že i bývalý poradce prezidentů Roger Stone mluvil o ‚nejhorší formě mccarthismu, s jakou se za čtyřicet let v americké politice setkal‘,“ zdůraznil Petráček v textu, jenž je k nahlédnutí také na webu Neviditelný pes.

