Ruských osm procent. Počty Danuše Nerudové, Turek kroutil hlavou

„Evropské armády se vejdou na jedno parkoviště. Tři miliardy liber jsou drobné. Bez Ameriky jsme nahraní,“ prohlásil v březnu europoslanec Filip Turek (Motoristé sobě) v politické debatě Otázky Václava Moravce v České televizi.

Chce Západ mír na Ukrajině?

Vyjádřil se také k tomu, že pokud chce Západ jednat o uzavření míru na Ukrajině, není možné tvrdit, že Rusko je agresor. „Žádná mírová jednání nebudou s protistranou, které budete říkat, že je agresor. Bohužel,“ řekl europoslanec Turek ve vysílání ČT.

Tvrdil také, že je to záležitost zejména jaderných mocností, tedy Ruska a USA. „Aby ta válka skončila, tak záleží na těchto dvou jaderných velmocích, to je základní hra teorie mezinárodních vztahů,“ poznamenal europoslanec.

Vybírali jsme si mírové dividendy

Začalo to sporem o výši příspěvků na obranu. Nerudová rozebírala, že někteří členové Evropské unie ještě nevydávají dvě procenta HDP na obranu. „Když se podíváme, jak za dvě dekády rostly výdaje na zbrojení, tak v Evropě o 22 procent, v USA o 66 procent a v Rusku rostly o 279 procent a v Číně rostly o 689 procent,“ vyčíslila europoslankyně. Dále podotkla, že Evropa vydávala velmi málo. „Vybírali jsme si mírové dividendy, protože jsme si mysleli, že situaci za nás vždycky vyřeší USA a že za nás účet v NATO vždycky zaplatí,“ pokračovala politička.

Pak Danuše Nerudová vykládala, že Rusko dává osm procent HDP, což nedává nikdo z EU. – Turek ji upozornil, že vzhledem k rozdílnému HDP stomilionového Ruska a půlmiliardové EU je i nižší procento vyšší nominální částkou. – V tu chvíli Danuše Nerudová zareagovala slovy, že Turek se ještě nedávno posmíval, že se všichni evropští vojáci vejdou na jedno parkoviště, a poznamenala „rozumíte tomu jako koza petrželi“.

Nerudová v debatě na CNN Prima News Turkovi vmetla do tváře: „Onehdá jste tvrdil, že se všechny evropské armády vejdou na jedno parkoviště, tak si prosím údaje srovnejte.“

Odnesl to nehet

„Paní Nerudová neví o čem mluví,“ reagoval Filip Turek a vyvracel její čísla, vzápětí padl dehonestující výrok Nerudové, že Turek tomu rozumí jako koza petrželi.

„Si dělám u toho zrovna manikúru a najednou pfuf a nehet pryč…,“ podělila se o své dojmy z výpočtů profesorky Nerudové jedna z divaček.

Spor se pak přenesl do prostředí sociálních sítí. „Pan Turek předvádí jeden názorový přemet za druhým. Jednou je Evropa příliš slabá, vzápětí až příliš silná a zbrojí více než Rusko. Nejde mu o řešení, jen o chaos, lajky a pozornost bez práce. Člověka už ani nepřekvapí, že v Evropském parlamentu hlasuje ruku v ruce s rudou soudružkou vedle něj,“ napsala Nerudová na svém facebookovém profilu.

Turek zareagoval: „Podle paní Nerudové je procento HDP Ruska (ekonomika srovnatelná s Itálií) srovnatelné s procentem HDP EU. No... Dokud EU nebude mít cca 5–6 tisíc jaderných hlavic (jako USA i Rusko), s nadsázkou se proti zbytku světa naše armády ‚vejdou na parkoviště‘. Teorie hrozby oboustranného zničení supervelmocí, nebo jaderného odstrašení asi nemá smysl této paní vysvětlovat... Asi jako to, že Rusku ‚válečná ekonomika‘ nevadí, pro nás by byla zničující a mimo tyto mozkové giganty z EPP by ji v EU opravdu nikdo nedocenil.“

