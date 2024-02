Rusnok tepal zemědělce: Menšina vydírá většinu společnosti. Dotací co nejméně

reklama

„Hlavním zájmem českého zemědělství je soběstačnost,“ začala Jana Maláčová (SOCDEM) o současné situaci v České republice, kde tento týden v Praze zemědělci protestovali proti byrokracii, ekologickým požadavkům v zemědělství a proti dovozu ze zemí mimo Evropskou unii.

Maláčovou na průběhu protestů zaujala jedna věc, a to přístup vlády. „Každý má právo protestovat, myslím, že to k demokracii a patří, a myslím, že každá vláda, když je kritizována, tak si tu kritiku má vzít k srdci. A co mě opravdu velmi negativně překvapilo, bylo to, že ten, kdo kritizuje vládu, je okamžitě obviněn a nálepkován například z toho, že podporuje Rusko,“ řekla Maláčová. Ona sama toto považuje za nepřijatelné.

„Myslím, že to omezuje tu svobodu slova. A divím se zejména veřejnoprávním médiím, že to nějakým způsobem neakcentovala. Protože kritizovat vládu a mít jiný názor je normální,“ uvedla Maláčová.

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

Moderátor Václav Moravec k jejím slovům doplnil, že nepochybně v pořadu Otázky Václava Moravce – diskusním pořadu České televize, je vláda kritizována opakovaně.

Do diskuse se poté zapojila ekonomka a členka Národní ekonomické rady (NERV) Helena Horská. Zemědělství podle ní v současném stavu i z hlediska míry regulovanosti bez dotací nedokáže existovat. „Vypěstovali jsme si tady Otesánka, který bez dotací není schopen přežít. Ale není to vina zemědělství. Je to vina obrovských regulací, tlaku na soběstačnost celé Evropy,“ ekonomka Horská dodala, že nelze mluvit pouze o soběstačnosti České republiky, jelikož ta funguje v rámci evropského trhu.

Ne všechna „pravidla hry“ jsou dle jejích slov pod kontrolou České republiky. Některá z nich se určují v Bruselu a Česká republika je poté v některých případech pouze upravuje nebo doplňuje. Celý systém je tak podle ekonomky velmi složitý a finančně náročný. „A chcete-li – a tato vláda se pokouší – zefektivnit dotační politiku, tak zjistíte, že samozřejmě narazíte na velkou sílu nevole, která znamená, že lidé a podnikatelé nechtějí přijít o stávající dotace. A zároveň tady máte skupinu viz. malý a středně velcí zemědělci, kteří si stěžují, že jsou v rámci dotací diskriminováni,“ uvedla Horská.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28181 lidí

Ke slovu se následně dostal bývalý předseda České republiky a mezi lety 2016 až 2022 guvernér České národní banky, Jiří Rusnok. Ten situaci shrnul jako boj o to, „která nátlaková skupina si vymůže více z našeho společného koláče“. Podivil se i nad tím, že se zemědělci tváří, jako kdyby na dotace měli ústavní právo.

Moderátor Moravec připomněl hlavní argument protestujících zemědělců. Ten říká, že tuzemské zemědělství by v evropské konkurenci neuspělo, pokud by si nedosáhli na dotace.

„Takhle ale argumentují všichni,“ řekl Rusnok. Že se toto téma stalo internacionálním podle něj jen ukazuje, že je evropská politika ve vztahu k zemědělství bez velkých změn dlouhodobě neudržitelná. „Jestliže zde máme sektor, který tvoří 1-2 % HDP a tvoří do 2 % zaměstnanosti, a pobírá 30 % evropských dotací – konzumuje 30 % evropského rozpočtu… ale i těch domácích dotací konzumuje dost, v porovnání s tím, jak je sektor důležitý pro vytváření toho koláče,“ uvedl Rusnok.

Kdyby byl Rusnok premiérem, byl by prý opatrnější s nálepkováním lidí. Považuje však za symptomatické, že největší reprezentativní organizace se za pondělní protest nepostavily. „Asi by to pro mě jako pro premiéra bylo signálem, že to je jen nějaká okrajová iniciativa,“ uvedl.

V souvislosti s dotacemi pak dodal, že by se mělo počítat s tím, že zde s jejich rozdělováním vždycky bude problém. „Ideál je podle mě těch dotací rozdělovat co nejméně a těch co nejjednodušších,“ upozornil i na náklady na provozování dotací, které rostou.

„Dokonce se vypisují i dotace na administraci dotací,“ doplnil Moravec.

„A to je právě jen ukázka té absurdity, kam to pak vede. Čili budeme si asi muset říct, zda by se Evropa nedokázala do jisté míry obejít bez těch dotací,“ řekl Rusnok. Nenavrhoval však úplné zbavení se dotací, nýbrž zásadní zjednodušení.

Maláčová následně dodala, že zemědělství je velmi tvrdou prací, jež je v zájmu České republiky. Poté se vrátila k poradkyni premiéra v tom, že vláda nemá k dispozici žádnou analýzu efektivity dotací. „Jak v tom může vláda dělat pořádek, když nezná základní čísla?“ nechápala Maláčová. „To je vlastně vysvědčení fungování této vlády. V čem teda dělá pořádek? Za jakých podmínek? A čeho chce dosáhnout? Kde je nějaká analýza? Sami jste teď zkonstatovali, že vlastně neví, co dělají.“

„Je to systém nespravedlivý, české zemědělství je nesoběstačné a pravděpodobně ta struktura (rozdělování dotací) je špatná – ne v zájmu této země, ale dokud nebudu mít žádná čísla na stole, tak o čem se bavíme?“ ptala se bývalá ministryně práce a sociálních věcí.

Fotogalerie: - Traktory se valí do Prahy

Horská souhlasila, že v nepřipravenosti materiálů také spatřuje handicap současné vlády. „Máte pocit, že NERV na vládu netlačí?“ Horská upozornila na skutečnost, že NERV každý kvartál zveřejňuje analýzu a tlačí na vládu, aby věci posouvala kupředu. „Nemůžete ale čekat od NERVu, že bude dělat hospodářskou politiku za vládu. My k tomu nemáme kapacity ani data.“

Ekonomka nesouhlasila s tím, že by NERV na vládu nevyvíjel dostatečný tlak. Horská uvedla, že už v rámci fiskálního balíčku NERV žádal o zefektivnění systému dotací. S výsledkem balíčku nicméně spokojená není. „Nejsem, ale myslím, že tady je velký prostor ke zlepšení,“ prohlásila.

Nadnesla k tématu i skutečnost, že s oddotováním ekonomiky všichni souhlasí, horší je to s provedením. „Jakmile se začne brát dotace z jejich kapes, tak vznikají stávky a všichni jsou proti tomu. Ale my stále tvrdíme a budeme tlačit: pojďme zefektivnit dotace, které musí zůstat pojďme oddotovat tuto ekonomiku.“

Reagoval Rusnok: „Je to primárně evropský problém. Nemyslím si, že zrovna my jsme nějak výrazně horší v tomto směru, než je ten průměr Evropy. Je to prostě jeden z těch strukturálních problémů Evropské unie, že si dodnes neporadila s tím, jak naložit s vlastním zemědělstvím, aby ho zároveň nezadusila a nenechala umřít ve světové konkurenci, ale zároveň aby se z toho nestal tento politicko-dotační balvan, kdy naprostá menšina ekonomicky aktivního obyvatelstva angažovaná v zemědělství nebo návazných oborech vlastně vydírá naprostou většinu zbytku těchto společností.“

Všichni tři hosté pořadu Otázky Václava Moravce se následně shodli na tom, že nevěří, že se téma zjednodušení dotačního byznysu změní po letošních evropských volbách.

