Rusnokova vláda, Babišova vláda. Už dvě vlády z vůle prezidenta. Nebezpečný trend, varoval v ČT Marek Benda

Marek Benda (ODS), předseda ústavně-právního výboru PS ČR, byl hostem Interview ČT24 a s moderátorkou Světlanou Witowskou diskutoval například o pozvání předsedy ODS Petra Fialy k jednání s Babišem. Podle Bendy se názor ODS nezmění. „Řekli jsme to před volbami, řekli jsme to po volbách, je to levicový subjekt,“ pronesl poslanec na adresu hnutí ANO.

Předseda ODS Petr Fiala dostal od premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) pozvánku k jednání o vládní spolupráci. Podle Bendy jde Petr Fiala na jednání za účelem si Babiše vyslechnout. Podle Bendy se postoj ODS nezmění. „Vyčká, co bude řečeno, pak si to půjde zkonzultovat,“ uvedl a současně připomněl, že hnutí ANO kandidovalo s levicovým programem a chová se jako levicová strana. A to je pro ODS zásadní problém. Benda současně připouští, že nepředpokládá, že by hnutí ANO udělalo kotrmelec a obrátilo svoje programové ideje o 180 stupňů. ODS je podle něj v tomto kompaktní. „Řekli jsme to před volbami, řekli jsme to po volbách, je to levicový subjekt,“ pronesl Benda na adresu hnutí ANO.

Při čistě teoretické představě, že by ODS byla ve vládě, Benda jasně neodpovídá, jaké ministry by preferoval. V tomto ohledu spíše připomíná některé zásadní programové priority strany jako například deregulace, celkové snížení byrokracie nebo školství. S tím by pak ruku v ruce šly preference odpovídajících resortů. „Změnit přístup k lidem, občanům a nekonečnou byrokracii, která se na nás valí,“ vyjmenovává Benda změny, které jsou z jeho pohledu pro tuto zemi stěžejní.

Kromě toho upozorňuje na jiné hrozby. Připomíná, že od zvolení Miloše Zemana máme druhou vládu, která vychází čistě z vůle prezidenta. „To je nebezpečný trend,“ varuje poslanec s tím, že připomíná Rusnokovu a Babišovu vládu.

Pokud by prezident v tomto ohledu dlouhodobě nekonal, budeme se muset obrátit na Ústavní soud, myslí si Benda. „Není možné se tvářit, že vládu bez důvěry můžu nechat libovolně dlouho vládnout,“ uvádí a připomíná fakt, že mnohé parlamentní demokratické strany deklarovaly, že jsou ochotny sestavit vládu, ve které nebudou trestně stíhaní lidé.

A co říká Marek Benda na scénář předčasných voleb? „Já se voleb nikdy nebojím,“ odpověděl na dotaz, zda nemá strach, že v případě předčasných voleb by hnutí ANO získalo většinu hlasů a mohlo vládnout samo. K variantě předčasných voleb se nepříklání. Podle něj je zodpovědností politiků se nějakým způsobem dohodnout.

Vláda v demisi bude projednávat novelu zákona o protikuřáckém zákonu. „Není to brzo,“ kontruje Benda skutečnosti, že zákon před nedávnou dobou vstoupil v platnost a již nyní by se měl novelizovat. „Ukazuje se, že dopady jsou škodlivé,“ tvrdí a odkazuje se na názor většiny společnosti, která podle jeho slov považuje zákon za špatný. Ve skutečnosti by měl zákon fungovat tak, že budou zřizovány kuřárny v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních a na sportovištích.

autor: sla