Rusové na hranici NATO! Washingtonský institut varuje před „špatným nápadem“ s Ukrajinou

Američané dnes řeší otázku, jak pokračovat v pomoci Ukrajině. Washingtonský Institut pro studium války upozornil, že Američané v tomto konfliktu hrají mnohem zásadnější roli, než si většina lidí myslí. A popsal, co by se stalo, kdyby se Američané rozhodli Ukrajinu dále nepodporovat. Fakticky by to prý vedlo např. i k tomu, že by si museli Američané vybrat, komu pomohu v případě krize. Budou se raději soustředit na obranu Evropy, nebo budou věnovat pozornost svým asijským spojencům. Mezitím Japonci posílili sankce proti Rusku.

Válka na Ukrajině neutichá. Po neúspěšné letní protiofenzivě se v zimě opět hlásí o slovo armáda ruská a ve své zimní ofenzivě na Ukrajinu tlačí u Avdijivky i na dalších místech fronty. Washingtonský Institut pro studium války (ISW) si v této souvislosti položil otázku, jak velkou roli hrají Spojené státy v celém konfliktu. Konstatoval, že role USA je v současné situaci větší, než si většina lidí myslí.

„USA mají na ruské válce proti Ukrajině mnohem větší podíl, než si většina lidí myslí. Zatímco Američané zvažují náklady na pokračování pomoci Ukrajině v boji proti Rusům v nadcházejících letech, zaslouží si pečlivé zvážení nákladů na to, aby Rusko zvítězilo,“ zaznělo hned na úvod od ISW.

Pokud by se Američané rozhodli přestat Ukrajinu podporovat, na což by mohla zareagovat EU stejným krokem, vítězství Ruska na úplně celém území Ukrajiny, by se stalo velmi reálnou možností.

„Ruské dobytí celé Ukrajiny není v žádném případě nemožné, pokud Spojené státy přeruší veškerou vojenskou pomoc a Evropa je bude následovat. Takový výsledek by přivedl potlučenou, ale triumfující ruskou armádu až k hranici NATO od Černého moře po Severní ledový oceán. Pokud Rusko zvítězí, bude vítězná ruská armáda na konci této války bojově zkušená a podstatně větší než ruské pozemní síly před rokem 2022,“ připomněl ISW.

Takovéto vítězství by prý pomohlo k zotavení ruské ekonomiky, která sice čelí sankcím. Ale sankce se všelijak obcházejí. V této situaci by Rusové měli peníze na další modernizaci zkušené armády. Armády, která bude mít podle ISW k dispozici i moderní systémy protivzdušné obrany, kterými proniknou jen nejmodernější americké stíhačky.

„K odstrašení a obraně proti obnovené ruské hrozbě po plném ruském vítězství na Ukrajině by USA musely rozmístit ve východní Evropě značnou část svých pozemních sil. Celý podnik by stál jmění a náklady by trvaly tak dlouho, dokud bude ruská hrozba pokračovat – potenciálně neomezeně dlouho. Téměř jakýkoli jiný výsledek ukrajinské války je výhodnější než tento,“ uvedl institut.

Analytici ISW proto v této souvislosti jednoznačně prohlásili, že je pro Spojené státy mnohem výhodnější podporovat Ukrajinu v její snaze odrazit ruské agresory. „To je pro USA mnohem výhodnější a levnější než dovolit Ukrajině prohrát,“ uvedl institut.

Stejně špatným nápadem je podle analytiků ISW nechat válku na Ukrajině zamrznout, protože to jen Rusům poskytne čas posílit armádu, dorazit Ukrajinu a opět stanout na hranicích NATO.

„Pomoci Ukrajině znovu získat kontrolu nad celým nebo většinou jejího území by bylo mnohem výhodnější, protože by to zahnalo ruské síly ještě dále na východ. Nejlepší na tom je, že podpora Ukrajiny k jejímu vítězství a následná pomoc při její obnově by postavila největší a bojově nejúčinnější armádu na evropském kontinentu do čela obrany NATO – bez ohledu na to, zda Ukrajina nakonec do aliance vstoupí, nebo ne,“ uvedl institut.

Tím vším chtěli analytici říct jednu zásadní věc. Podporovat Ukrajinu je drahé. Pro všechny americké daňové poplatníky. Ale nepodporovat ji by bylo podstatně dražší.

„Od amerického lidu se ale žádá, aby utratil spoustu peněz na pomoc Ukrajině v boji proti Rusku, a není nerozumné, aby se také dozvěděli, jaké by byly finanční náklady, kdyby Ukrajině nepomohli.“

Mezitím přinesl server Ukrajinská pravda informace o situaci na bojišti. Jen za uplynulý den zlikvidovali obránci Ukrajiny 1090 útočníků, 38 protiletadlových střel, 14 tanků a 11 nepřátelských dělostřeleckých systémů, 38 bojových obrněných vozidel a 24 cisteren.

Server Kyiv Post upozornil, že Japonci rozšiřují soubor sankcí vůči ruskému agresorovi.

„Tokio přidalo na svůj sankční seznam 57 organizací v Rusku a šest dalších v zemích včetně Spojených arabských emirátů, Arménie, Sýrie a Uzbekistánu, uvedlo v prohlášení ministerstvo obchodu. S dodatky nyní Japonsko uvalilo zákaz vývozu na 494 ruských organizací, 27 běloruských subjektů a šest dalších v jiných zemích. … Tokio již zmrazilo majetek ruských jednotlivců a skupin a zakázalo vývoz zboží do ruských vojenských organizací, jakož i vývoz stavebních a inženýrských služeb,“ uvedl server.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.