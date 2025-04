Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 89% Neobávám se 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 1048 lidí

Rusové ničí Ukrajinu už 1161 dní. Ruský prezident Vladimir Putin teď oznámil, že s tím chce na tři dny přestat. Konkrétně ve dnech 8. až 10. května. V rámci oslav konce druhé světové války z let 1939–1945. Rusové slaví konec Velké vlastenecké války, z let 1941 až 1945, protože mezi lety 1939 až 1941 se nacističtí Němci a Rusové, resp. tehdy Sověti, považovali za spojence.

Ale jak je to se vztahy Američanů a Rusů teď? Názory se různí.

V prohlášení, které vydal Kreml v rámci vyhlášení příměří, zazněl i apel na Ukrajince. A varování. „Rusko se domnívá, že ukrajinská strana by měla následovat tento příklad,“ pokračovalo prohlášení. „V případě porušení příměří ukrajinskou stranou budou Ozbrojené síly Ruské federace adekvátně a účinně reagovat.“

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov oznámil, že se „prezident řídí humanitárními ohledy“. Citovala ho ruská státní agentura TASS.

Když Putin naposledy vyhlásil třicetihodinové velikonoční příměří, Rusové i Ukrajinci tvrdili, že druhá strana toto příměří porušila. V tisících případů. Možná i pod dojmem této zkušenosti 47. prezident USA Donald Trump tvrdí, že třídenní příměří je málo.

deník The Washington Post. „Prezident dal jasně najevo, že chce nejprve vidět trvalé příměří, aby se zastavilo zabíjení, zastavilo krveprolití. Ačkoli zůstává optimistický, že dokáže uzavřít dohodu, je také realistický. … Oba vůdci si musejí sednout k jednacímu stolu, aby našli cestu k míru," pokračovala.

Americký investor David Sacks tvrdí, že pro Spojené státy však Rusové nejsou nepřáteli a je třeba s nimi mluvit. V prosinci 2024 prezident Donald Trump jmenoval Sackse šéfem pro práci s umělou inteligencí a kryptoměnami.

Prohlášením, že „Rusové nejsou naši nepřátelé“, reagoval Sacks na vystoupení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který promluvil k Američanům a sdělil jim, že Ukrajinci ve své zemi bojují nejen za své zájmy, ale i za zájmy Spojených států, protože Rusové v žádném případě nejsou přáteli Američanů.

