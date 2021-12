Rychle očkovat děti? Prymula zakročil. Nové info

Někdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula by s očkováním dětí počkal. Podle jeho slov je totiž na trhu pro ně bezpečnější vakcína, než je Pfizer. Uvedl to v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Prymula v rozhovoru poměrně jasně zdůvodnil, proč by počkal s očkováním dětí a vakcínou značky Pfizer by je neočkoval. Podle jeho slov to vychází z mezinárodní konference. „Většinový příklon vědců byl pro to, abychom aplikovali inaktivované vakcíny. Neřeklo se konkrétně Valneva, ale u nás zatím jiná není," poznamenal k francouzské vakcíně, kterou EU nakoupila, ale ještě není schválená, Prymula.

„Vakcína je sice slabší co do imunogenity, ale je naprosto bezpečná. Pokud půjdeme do této dětské kategorie, kde nechceme mít žádné reakce, tak je za mě vhodná právě tato vakcína,“ dodal.

Podle jeho slov jde sice o jeho soukromý názor, chceme-li však očkovat i kategorii dětí, kde přidaná hodnota očkování není tak vysoká jako u dospělých, měli bychom zvažovat všechna pro a proti. „A tady je riziko komplikací naprosto minimální. Proto je toto za mě cesta,“ zmínil Prymula.

Odmítl ale, že Pfizer by byl nebezpečný. „Bezprostřední riziko tam určitě není. Bylo to schváleno orgány Evropské unie, ale kdybych já měl vážit, jestli jít do té či oné vakcíny, tak bych šel do té inaktivované,“ dodal Prymula, že obecně inaktivované vakcíny proti covidu jsou podle jeho názoru bezpečnější.

Schválení Valnevy pak očekává v prvním kvartálu 2022. „Obecně se diskuse povede na téma, jestli vůbec děti očkovat, protože přidaná hodnota pro dětskou populaci je výrazně nižší než pro dospělé. A pokud tady máme výraznou skupinu lidí, která není očkována v dospělém věku, tak si musíme klást otázku, jestli máme proočkovat tuto kategorii, když nepokryjeme vylučování viru, a to je to, co nám vlastně dělá největší problém. A stejně budeme mít nejstarší kategorii v riziku,“ dodal Prymula a znovu zopakoval své stanovisko, že co se týče dětí mezi 5. a 11. rokem, posečkal by zkrátka na dobu, kdy výrazněji proočkujeme zbytek populace.

Závěrem pak ale ujistil ty, kteří nechají naočkovat v prosinci své dítě vakcínou Pfizer, že chybu neudělají. „Vakcína je registrovaná. Ale plošná či povinná řešení si u této skupiny představit nedovedu. Ale to snad nehrozí,“ zakončil.

