S pravdou ven. Řehka má „holku z vesnice“. S tříletým dítětem

„Ne vše v životě vychází tak, jak bychom si přáli. Ani moje manželství není výjimkou. Po náročném období jsme s manželkou Irenou v odluce. Bohužel jsou lidé, kteří z toho chtějí udělat věc veřejnou. Ireny si moc vážím a zůstáváme rodiče a přátelé. Proto prosím touto cestou o pochopení a respektování soukromí v tomto těžkém období pro moji rodinu a blízké,“ napsal včera na sociálních sítích Karel Řehka.

Ne vše v životě vychází tak, jak bychom si přáli. Ani moje manželství není výjimkou. Po náročném období jsme s manželkou Irenou v odluce. Bohužel jsou lidé, kteří z toho chtějí udělat věc veřejnou. Ireny si moc vážím a zůstáváme rodiče a přátelé. Proto prosím touto cestou o…

„Nemám ve zvyku veřejně sdílet svoje soukromí, teď je ale otevřenost důležitější zejména kvůli různým spekulacím. Vstupuji do další životní etapy s novým partnerem. Pokud je to možné, chtěla bych poprosit o respekt k soukromí všech, jichž se to týká. Díky,“ napsala pak dnes na sociální síť poslankyně za hnutí STAN Michaela Opltová, která má doma tříletého syna. Na sociálních sítích o sobě v minulosti hovořila jako o „holce z vesnice“.

A vyloučila i možné obavy ze střetu zájmů s partnerem. „Stručně k možnosti střetu zájmů v mém vztahu s partnerem: Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny kontroluje vládu v oblasti obrany, tudíž ministra a ministerstvo, nikoliv armádu a náčelníka generálního štábu. Obavy z něčeho takového jsou opravdu zbytečné,“ uvedla.

Střet zájmů odmítá i Karel Řehka .

