SPD? Lůza. Češi jsou nevyspělí, píše Čulíkův kolega Kartous

Podle svých slov s výrazným pobavením sledoval „rétorické průjmy v Poslanecké sněmovně, pulzující horečnou aktivitou ve snaze ukázat se před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše,“ píše doslovně Kartous. Podle jeho soudu opozice „nic nepochopila“, stále se jen předhánějí o to, kdo ctnostněji současnou koalici odsoudí. „Nic nepochopili a pořád zatvrzele odmítají vzít na vědomí, co jim samotný Andrej Babiš už před pár lety otevřeně řekl: Vy jste mě zplodili,“ varuje a připomíná komentář Romana Kandy, který tvrdí, že Andrej není nic jiného než součást kauzality.

Zamýšlí se dále nad politickou vyspělostí české společnosti. Její úroveň je podle něho kritická, posuzuje to podle výsledků voleb. „Je závislá na schématech uvažování ‚inside the box‘, orientující se podle povrchních hesel vytěžujících zejména zatrpklost a iracionální obavy,“ popisuje odraz stavu české demokracie, který je ale současně potřeba respektovat. „Tato společnost zjevně zatím nedokáže pomoci sama sobě, sama sebe naopak nevědomě obětuje,“ myslí si.

Andreje Babiše pak popisuje jako předobraz autoritářské pevné ruky s volebním programem, který v sobě kombinuje pozitivní populismus a „přetrvávající tendence identifikovat několik arciďáblů, viníků veškeré bídy a popela, z nějž nepovstal Fénix, ale Andrej,“ zdůrazňuje Kartous.

Kritikou nešetří ani na adresu ODS. Ta má podle něho zásadní podíl z kauzálního hlediska na současné politické situaci. Pražskou kampaň ODS, která okupuje veřejné prostory s heslem „Bolševická vládo, Praha není stádo“, považuje za intelektuální dno. „To je ale z nouze ctnost, povadlá, zašlá, ponejvíce reprezentovaná politickým a intelektuálním brakem personifikovaným Klausem ml.,“ zamýšlí se. „K SPD stačí málo: lůza. Nejnaivnější a nejméně orientovaní voliči dostali do Sněmovny nefalšovaný póvl v množství větším než malém,“ pokračuje.

Otázka, která autorovi vrtá hlavou, je budoucí scénář. V tomto ohledu se zamýšlí nad ostatními politickými subjekty „na scéně“. Piráty považuje za nehomogenní seskupení, KSČM za ve skutečnosti establishmentovou stranu, ČSSD za umírající subjekt stejně jako TOP 09, a STAN považuje za stranu stojící na vrcholu svých limitů. Předčasné volby tedy jako řešení nevidí. Podle jeho názoru by to dopadlo podobně, jen možná s tím rozdílem, že některým partajím by byla zasazena poslední rána.

Celá zpráva zde.

Takže co dál. „Budete se s pokryteckou velkohubostí tvářit, že vlastně nemůžete dát důvěru vládě Andreje Babiše? V tom případě byste mu museli dát důvěru, aby tedy konečně převzal odpovědnost,“ píše a blíže vysvětluje svoji myšlenku. Podle něj je zapotřebí, aby se Babiš dostal pod skutečný tlak a byl konfrontován s tím, co nedokázal, konfrontován s problémy, které nebude umět řešit. „To je cesta od stavu, v němž se Andrej stále ještě může považovat za důsledek, do stavu, v němž se stane příčinou,“ vysvětluje kauzální vztah Kartous. Domnívá se ale, že současní zákonodárci ve sněmovních lavicích toto zatím nepochopili a ani nepochopí. „A už vůbec nejsou schopni být onou pomyslnou příčinou, která přijde po Babišovi,“ uzavírá.

autor: sla