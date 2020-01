Salvini to v novinách rozbalil, jako ještě nikdy. Premiér bez mandátu, veřejné zakázky, běženci. A jeho budou kreslit na provaze?

Šéf italské protiimigrační strany Liga a bývalý ministr vnitra Matteo Salvini v rozhovoru pro italský deník Libero quotidiano promluvil o svém plánu, jak se vrátit k moci. Sám podle svých slov studuje situaci a události „jako předseda vlády“ a cití se být připraven. „Navázal jsem nové vztahy v zahraničí a v Itálii. Do jednoho roku Demokratická strana, PD (sociálnědemokratická, pozn. red.) pohltí Hnutí 5 hvězd (M5S). Další politici z řad M5S vstoupí do Ligy. Nemyslel jsem si, že bych se dostal tak vysoko. Jestliže budou soudit mě, budou soudit Italy. Je čas se podívat na situaci v italské justici,“ říká.

Útoky Italského premiéra Conteho prý mají na Salviniho uklidňující účinek. Premiér na tiskové konferenci na konci roku opakovaně kritizoval svého bývalého ministra a tvrdí, že vůdcovství neboli leadership tajemníka Ligy je znepokojující. „Neslyšel jsem Giuseppeho řeč, byl jsem na cestách. Zdá se mi, že premiér je mnou posedlý, možná se mu o mě zdá i v noci. Žije špatně a ještě hůře spí, jeho časté navštěvování levice ho ničí. Převzal veškerou zášť a hněv bývalých komunistů,“ uvedl Salvini.

Ke Contemu doplnil, že pro demokracii je znepokojivější, že vládne někdo, kdo nedostal ani jeden hlas, ale z hladu po moci se zaklestil v sídle ministerskéhp předsedy (Palazzo Chigi). Salvini zmiňuje, že první věc, na kterou Conteho upozornil, když byl jmenován předsedou vlády, aby se podíval na zákon o zadávání veřejných zakázek, který paralyzuje italské podniky. „Ujistil mě, že to udělá ihned, ale pořád na to ještě čekám,“ doplnil Salvini.

Když se Salvini poohlédne zpět, zopakoval by prý všechno, zvlášť to „sbohem“ vládě. „Divím se, jak se nám podařilo vydržet 14 měsíců. Když si vzpomenu na boj s ministry Bonafedeho, Trenta a Toninelliho a na Conteho ‚ne‘, běhá mi z toho mráz po zádech,“ dodává.

Jak dlouho, podle Salvinivho, vydrží „Conte bis“? „Už se to protahuje příliš dlouho. Sobota byla komická, Conte přišel o jednoho ministra a jmenoval dva. Nebyla snad M5S stranou těch, kteří chtěli snížit počet křesel? V těchto dnech jsem se mimo parlament setkal se skutečným světem. Podnikatelé, státní zaměstnanci, mladí, důchodci, a také imigranti, každý z jiného konkrétního důvodu, ale všichni jsou příšerně naštvaní na žluto-červenou vládu,“ přiblížil Salvini.

„Premiér je schizofrenický, myslí si, že dělá naschvály proti mně, ale přitom způsobuje škodu Itálii,“ dodává Salvini k faktu, že premiér Conte zastavil rozšíření plošné daně a nyní říká, že chce zrušit bezpečnostní dekret.

Na otázku, zda budou v roce 2020 volby, Salvini připomněl, že mezitím se bude hlasovat v osmi krajích, počínaje 26. ledna volbami v Emilia Romagna a v Kalábriíi. „Pokaždé, když se jde k volebním urnám, vyhrává středopravice, ale v této podivné zemi se nezohledňují postoje voličů,“ všímá si.

Poté Salvini predikoval, co se stane 26. ledna – středopravice prý vyhraje a Hnutí 5 hvězd zmizí. Skončí pod 10 procenty jak v Emilia Romagna, kde se zrodilo, tak v Kalábrii, kde měli téměř 50 procent. „Grillo a Di Maio se zamilovali do moci, a aby si ji zachoval, spojili se s PD a tím ztratili svůj původní tah. Špatná politická volba. Jejich voličům se to nelíbí,“ vysvětluje si jejich propad. Předpovídá, že za rok a půl bude do PD začleněno to, co zbývá z M5S.

Odmítá, že by dělali kampaň vůči M5S. „Žádná náborová kampaň. Tři senátoři se rozhodli opustit majoritu, aby působili spolu s Ligou v opozici. Profesoři, právníci, další brzy přijdou. Je mnoho voličů a zvolených politiků M5S, kteří nejsou levicoví a cítí se frustrovaní, takže vzhlížejí k nám, kteří jsme antropologicky alternativou vůči PD,“ doplnil Salvini s tím, že Liga je otevřenou komunitou.

„Vláda může padnout v jakémkoli momentu. Jsou v naprostém zmatku,“ zdlraznil Salvinii a poukázal na ministryni vnitra, která se snaží přisvojit si úspěchy Ligy a prezentuje je, jako by to byly její úspěchy. „Tvrdí, že příliv migrantů se snížil, zatímco však počet migrantů se od září zvýšil. Ona započítává také měsíce mého působení. Poté oznámí zrušení bezpečnostního dekretu – tak je toto pro, nebo proti imigraci?“ dal za příklad.

Obává se Salvini například z toho, že bude souzen za „únos“? „Pokud budu souzen, bude souzena Itálie. Byl by to politický proces, ne trestní. Pokud soudní proces bude, uděláme z toho příležitost k otevření reflexe o situaci italské spravedlnosti a o nedostatku důstojnosti a cti určitých politiků, kteří pro své politické bitvy ‚delegovali‘ a využívají soudce a jejich moc,“ konstatoval.

Parlament podle Salviniho přesvědčení při hlasování o povolení pokračovat „nemá rozhodovat o tom, zda je správné, nebo není správné uzavřít přístavy – ale pouze o tom, jestli jsem jednal jako ministr a myslel na zájmy své země, nebo jestli jsem sledoval své zájmy. Je zřejmé, že pokud mě pošlou k soudu, jedná se o politický útok, a obvykle to jsou ‚režimy‘, a nikoli demokracie, které posílají opozičního vůdce za mříže,“ zdůraznil. A dodal: „To, že proti mně je PD, očekávám. Zatímco Di Maio... jaký to je zrádce, jenž změnil tvář.“

Vyjádřil se i k tvrzení vůdce Hnutí 5 hvězd, že do rady ministrů nepřinesl rozhodnutí o zadržení migrantů na palubě lodi pobřežní stráže Gregoretti. „Bylo zde postupováno ve shodě a protokol považován za konsolidovaný, všichni byli informováni a návzájem jsme to konzultovali. Realizovaná pozice byla sdílená a mám dokumenty, které to dokazují, předložím je při procesu,“ uvedl.

Liga má podle Salviniho „čest a zodpovědnost být první italskou stranou“, a proto vede dialog se všemi. „Problémem u PD a žluto-červené majority ale je, že nemají jasno ani mezi sebou. Mají rozdílné názory na všechno,“ přemítá nad tím, zda se s PD dohodne alespoň na volební reformě. „Pokud je Zingaretti pro volební reformu, jsme připraveni k jednání,“ podotkl Salvini.

„Ničeho nelituji a studuji situaci a události jako premiér. Toto období v opozici je mi hodně prospěšné. Nebýt ve vládě mi dovoluje rozvíjet vztahy a navazovat nové. Děkuji za Conteho, Renziho, Luigiho Di Maio a Zingarettiho touhu po moci, kteří mi tímto dávají čas a způsob, jak růst,“ dodal Salvini s tím, že má v jednom kole různá setkání, také na mezinárodní úrovni, kde z důvodů správného načasování zachová důvěrnost.

Sám situaci až tak obtížně nevidí. „Máme nejlepší podnikatele a pracovníky na světě. Je to jen otázka vytvoření podmínek pro práci, snížením daní a zorganizováním jejich administrativního zpracování. Bude to těžší pro dalšího starostu Říma, aby obnovil město, než pro mě vládnout zemi,“ myslí si.

Růst podle Salviniho je spojen pouze s prací, která je vytvořena snížením daní. Tak to funguje všude na světě. „Je to opak toho, co dělá tato vláda, která dusí zemi pod tíhou daní. Vládě se podařilo zvýšit současně veřejné výdaje a zdanění,“ připomněl.

Nevidí už problém ani ve vztazích s Evropou. Ta podle něj „je ve fázi změn“ a Liga je součástí tohoto procesu. „Další věcí je Evropská unie, kterou spravují lobbisté, je stále více vzdálena vůli lidu. Ale i na této frontě se však věci mění. Unie vidí pro budoucnost v Itálii středopravicovou vládu, která bude trvat 5 let, prvek stability je o mnoho převyšující než to, co mohou zaručit žluto-červení,“ poznamenal.

Uzavřel Salvini mír s Merkelovou a s Macronem? „S Německem máme povinnost k navrácení dobrých vztahů. A s Francií máme právo hájit naše národní zájmy,“ řekl jasně. Mezinárodní vztahy se však podle Salviniho neomezují pouze na Berlín a Paříž.

„Mířím do té světové tendence, která vede od Trumpa, který bude znovu zvolen, a Johnsona, který právě vyhrál, dále k již čtyřikrát zvolenému izraelskému premiérovi Netanyahu, který právě získal v primárkách 72 %, až k Bolsonarovi. Tedy mezi všechny vůdce, které levice kriminalizuje a které chce soudit, ale pro které ovšem normální lidé hromadně hlasují,“ doplnil.

Nesouhlasí však s tím, že by byl považován za „kandidáta na diktátora“. „Už je to nějaký čas, co mi neříkají fašisto. Zřejmě pochopili, že je to jako bumerang. Ale, na druhé straně začali říkat, že prý šířím nenávist... – a kvůli jejich podivné neschopnosti přemýšet nechávají kolovat obrázky, kde jsem oběšen hlavou dolů. Není to příjemné. Žluto-červení a jejich fanoušci odjakživa šilhají,“ uvedl.

V kontextu s tím poukázal na „podivnost“ M5S a PD. Obávají se prý více demokraticky zvolených prezidentů USA a Velké Británie než čínského prezidenta Si Tin-pchinga, který se prohlásil za „doživotního vůdce“ a vede „režim“. „Grillo navštěvuje čínské velvyslanectví a vláda hovoří o předávání našich počítačových dat Pekingu prostřednictvím 5G, a nikdo nic neříká. Právě jsem se setkal s Fiammou Nirenstein (Italsko-izraelská novinářka, autorka a politička, pozn. red.) a v lednu učiním v parlamentu návrh na obranu Izraele,“ uzavřel Salnivi, jenž chce pak vidět, jak se budou chovat ti, kdo mu chtějí dávat lekce z demokracie.

