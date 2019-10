Sankce! Babišův zahraniční expert navrhl, co s Tureckem, pokud v Sýrii překročí meze

Turecko vstoupilo do Sýrie, říká, že tak chce vytvořit bezpečnou zónu pro syrské upchlíky, které teď má na svém území. Ostré boje ale svádí s Kurdy, jež označuje za teroristy, ty Kurdy, kteří Západu pomáhali porazit Islámský stát. Česko společně s Evropou invazi odmítá. Ve čtvrtečním pořadu Interview na ČT24 se moderátor Daniel Takáč ptal Jaroslava Bžocha (ANO), místopředsedy zahraničního výboru PS, o co tureckému prezidentovi jde a zda podle něj Erdogan skutečně otevře brány uprchlíkům směrem na Západ. Ale také například na to, zda je dobře, že dnes definitivně skončilo sesterství Prahy a Pekingu.

To, že Evropa odsuzuje, že Turecko zahájilo ve středu večer pozemní boje na severu Sýrie, je podle Bžocha v pořádku. „Osobně s touto ofenzívou Turků v Sýrii také nesouhlasím,“ uvedl Bžoch, Evropa však podle jeho slov zaspala možnost, kdy k tomu mohla a měla cokoli říct. „Dnes budeme jen těžko přesvědčovat Erdogana, aby toho nechal,“ zdůraznil.

Výzvy typu, že to odsuzujeme a že je to špatně, už ničemu nepomohou. „Erdogan má jasný plán. Šance, že si to nakonec rozmyslí, tu ale ještě je,“ myslí si místopředseda zahraničního výboru.

Nyní je třeba počkat, kam až chce Erdogan dojít a jakým stylem bude v Sýrii nyní konat, dodává Bžoch. „Pokud by tu hrozila velká krize, třeba humanitární, měla by Evropa jednat,“ uvedl Bžoch s tím, že jako Evropa pak můžeme vyvinout tlak. „Nejjednodušší, co pak můžeme s Tureckem udělat, jsou sankce,“ doplnil.

Kde by byla podle Bžocha překročena mez, kdy by se například sankce měly spustit? „Turecko své konání schovává za to, že chce udělat bezpečnou zónu, ale dnes netušíme, jestli to skutečně přeroste ve velké boje. Pokud se z této zóny stane zóna válečná a bude hrozit, že se opět rozprchnou teroristé, a bude ještě větší bujení teroristické organizace v Sýrii nebo násilné přesídlování Syřanů, tak to už je hodně za čarou,“ upřesnil Bžoch.

Vzhledem k tomu, v jaké ekonomické situaci Turecko je, byla podle Bžocha jen otázka času, kdy Erdogan bude chtít nějakým způsobem urpchlíky dát z Turecka pryč. „Byla chyba, že se o tom dřív vůbec nejednalo.“

Nyní také turecký prezident Erdogan vyhrožuje, že brány pro uprchlíky otevře a pustí je do Evropy. „Má se Evropa takto nechat vydírat?“ zajímal se Takáč. „Tohle vydírání není namístě. Mají tam 3,5 milionu syrských uprchlíků, ale není to tak, že by se najednou zvedli a všichni by k nám chtěli,“ řekl Bžoch s tím, že Erdogan by si měl hlavně uvědomit, že Evropa a USA jsou pro ně velkým spojencem. „My se bez něj obejdeme lépe než Erdogan bez nás v jeho ekonomické situaci,“ poznamenal.

Následně přišlo na řadu téma. A sice že Peking s okamžitou platností vypověděl sesterské partnerství s Prahou. Podle Bžochových slov je zbytečné. „Tohle nemělo vůbec ani začít. Ta smlouva měla dobu splatnosti a mohla klidně skončit příští rok. K této diplomatické roztržce nemuselo vůbec dojít,“ kroutil hlavou Bžoch, který sice nesouhlasí s tím, jak se chová čínský velvyslanec, ale smlouva nijak život Pražanů neovlivňovala.

autor: nab