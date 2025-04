Schillerová natočila video, šlechtic už se zaklíná nacisty

Bývalý politik Jiří Lobkowicz, potomek jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů a občanský aktivista, ostře reaguje na prohlášení místopředsedkyně opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové. Ta v posledních dnech ve videu, které koluje na sociálních sítích, tvrdě kritizovala vládu za údajné šíření strachu v souvislosti s neveřejnou mimořádnou schůzí zaměřenou na obranu a bezpečnostní situaci státu. Podle ní má jít o účelovou manipulaci veřejnosti, která má zakrýt selhání vlády v jiných oblastech.

Ve svém videu Alena Schillerová říká: „Už v dávných dobách přišli všehoschopní vládci na fintu, jak se udržet u moci. Přestože jejich vláda nestojí za nic. Přestože se lidem nedaří. Přestože jsou nespokojení. Přestože země chudne. Jen jedna jediná emoce dokáže odvést pozornost od jejich neschopnosti a selhání. Tou emocí je strach. Právě v těchto dnech začala vláda pumpovat do naší společnosti koňské dávky strachu, úzkosti a nenávisti,“ uvádí Schillerová.

Vláda si podle jejích slov vymyslela sprostou lež o tom, že hnutí ANO nezáleží na obraně Česka. „Zakázala schůzi Sněmovny, kde bychom naši jednotu mohli společně veřejně potvrdit. Oni vědí, že když se budete bát, nebudete je vést k odpovědnosti za milion lidí v chudobě, za předražené zakázky, za rekordní daně, za zdražování, za migrační pakt, za praní špinavých peněz v premiérově kampeličce. Nevěřte jim,“ pokračovala stínová ministryně financí.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 79% Jen Motoristé sobě 3% Jen STAČILO! 16% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5174 lidí

Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD se v minulém týdnu rozhodli nezúčastnit uzavřené části mimořádné schůze Sněmovny, která se týkala obrany. Důvodem bylo, že v otevřené části jednání neměli příležitost vystoupit všichni řečníci s přednostním právem. Opozice kritizovala rozhodnutí vést schůzi v utajeném režimu, což považovala za snahu umlčet opoziční hlasy a zabránit občanům slyšet její názory.

Jiří Lobkowicz ostře zkritizoval styl komunikace Aleny Schillerové následujícími slovy: „Je to jako nacistický propagandistický film, prezentující lákavé vize nového řádu: prosperující České republiky v čele s Babišem a ANO,“ uvádí bývalý politik ve svém komentáři na sociální síti X.

Zde přirovnává Alenu Schillerovou k Josephu Goebbelsovi, ministru nacistické propagandy. Podle Lobkowicze používá ve svém projevu stejné mechanismy jako oni – démonizaci, strach a vyhrocení emocí: „Schillerová jako Goebbels démonizuje nepřátele, prezentuje je jako hrozby pro českou společnost nebo západní civilizaci. Jedná se o typický propagandistický film vytvořený za účelem šíření lží, záměrného vynechávání informací, zjednodušování složitých myšlenek, hraní na city, napadání protivníků a cílení na žádané publikum,“ uzavírá Jiří Lobkowicz.

Je to jako nacistický propagandistický film prezentující lákavé vize Nového řádu: prosperující české republiky v čele s Babišem a ANO. Schillerová jako Goebels démonizuje nepřátele, prezentuje je jako hrozby pro českou společnost nebo západní civilizaci. Jedná se o typický… https://t.co/VsQaNAjVpC — Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) April 1, 2025

Mezi vládou a opozicí došlo k rozepřím i poté, co kabinet rozhodl o navýšení obranných výdajů na tři procenta HDP do roku 2030 bez předchozí konzultace s opozičními stranami. Ty včetně hnutí ANO a SPD kritizovaly, že nebyly přizvány k jednáním, a tvrdily, že schůzka předsedů sněmovních stran svolaná premiérem přišla pozdě – až po faktickém rozhodnutí vlády. Podle opozice by taková schůzka měla smysl jen tehdy, pokud by jí klíčové rozhodnutí nepředcházelo. I tento postup vyvolal rozepře a obvinění z nedostatečné transparentnosti a snahy obejít opozici při zásadních otázkách národní bezpečnosti. Naopak vláda tuto neúčast označuje jako nedostatek zájmu opozice o klíčové otázky národní bezpečnosti.

Psali jsme: „Ať o tom všude mluví.“ Vidlák už ví, jak na Fialu Uzbekistán se spoléhá na českou technologii. ERA získala významnou zakázku „Brutálně zneužíváte válku.“ Hádka k nezastavení. Havlíček a Lipavský v sobě Senátorka Zwyrtek Hamplová: Piráti prý mluvili o bezpečném Česku. Já tam to bezpečí ale marně hledám