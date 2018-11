Schillerová v Partii vytočila Kalouska. Ten bouchal do stolu: Každá diskuse má svou míru demagogie, ale tohle už přesahuje jakýkoli rámec!

Většina poslanců všem v pátek vzkázala, že si nechtějí nikým nechat překazit razantní zvýšení platů o dvacet procent. Piráti a SPD nedokázali prosadit, aby se ještě v listopadu hlasovalo o návrhu, který by měl růst platů politiků zbrzdit. Novela, která leží ve Sněmovně od května, se možná schválit nestihne.

Premiér Andrej Babiš na to reagoval slovy, že „je to nehorázné, skandální a je to ostuda“. Ministryně financí Schillerová připomněla, že hlasovala pro to, aby se platy poslanců nenavyšovaly tak razantně od 1. ledna 2019. „Tedy aby zůstaly na navýšení, které je stejné od 1. ledna 2018, tedy dva a půl násobek,“ uvedla.

Návrh prý podpořila z důvodu, že v něm vidí smysl. Připomněla, že platy ve veřejném prostoru se navyšují o osm procent a nárůst průměrné mzdy je zhruba osm procent. „Byl by to výsměch občanům, kdyby se platy ve výsledku navyšovaly o tak moc,“ podotkla ministryně financí.

Poslanci za hnutí ANO však návrh nepodpořili, pouze dva hlasovali pro a šedesát se jich zdrželo. Schillerová to komentovala tak, že jejich hnutí ja naprosto demokratické. Pokračovala s tím, že byla na debatě klubu, kde zaznívaly některé hlasy proti tomuto návrhu, ale většinově byl klub pro tento návrh. „Hlasování nakonec ale vypadalo, jak vypadalo, musíme to zanalyzovat, budeme se o tom bavit, bylo to pro mě velké zklamání,“ dodala.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



ministryně financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Dokončí podle vás Miloš Zeman své prezidentské funkční období? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 7168 lidí

Přiblížil, že politická dohoda byla, že k rozmrazení platů postupně dojde do osmi let. „Takže k tomu plnému rozmrazení ma dojít k 1.1. 2019. Tady nejde o žádné zvýšení platů, ani o žádné snížení. Jde jen o rozmrazení tohoto automatu, který jsem snížil a zamrazil. Kdybych to tenkrát nesnížil, tak by dnes razantně nenarostly,“ sdělil s tím, že je skutečně zásadně proti tomu, aby si nadále určovali své platy.

Ti, kteří kříčí a chtějí si platy ve finále naopak snižovat, nikoliv zvyšovat, jak se říká, to dělají podle Kalouska z důvodu populismu. „Lidská pamět je krátka a populismus a lá Okamura, a lá Babiš je věčný,“ poznamenal směrem k Schillerové a mimo jiné dodal, že na jejich demokratické hlasování by si rád vzal lístek do první řady, až na něj přijde i předseda Babiš. „To pak nepochybuji, jak bude klub hlasovat,“ smál se exministr financí.

Na to Schillerová poznamenala, že sahat na plat státním zástupcům a soudcům je něco jiného. „Něco takového by nás dostalo do problému s tím, že chceme sahat na určitou míru nezávislosti jejich činnosti,“ řekla a dodala, že žádný automatismus, který je nastaven, není zrušen. Ale chtějí, aby zůstal násobek na úrovni ledna 2018.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to prostě fér vůči občanům. Navýšení o dvacet procent, to je nehorázné,“ trvá si na svém Schillerová. Těžko by pak politici mohli prý pohlédnout občanům do očí. „Není to žádný populismus! Vždyť to dává jasný smysl a každý tomu snad rozumí,“ svěsila ruce Schillerová.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 na to vydechl se slovy, že už mu tato diskuse o vlastních platech skutečně nepřijde důstojná. „Prosím pěkně, tady není žádný návrh na zvýšení platů, ani na snížení platů podle automatu, který zde běží řadu let. Ten byl rozhodnut před patnácti lety, ty platy jsme jen v krizi zamrazili,“ opět zopakoval s tím, že kdyby to tenkrát o dvacet procent nesnížil, nebyly by dnes ani tolik zvyšovány.



Miroslav Kalousek a Alena Schillerová v pořadu Partie. (Screen: FTV Prima)

Poté se rozhodla ministryně celou věc občanům vysvětlit na svém platu. „Můj plat za předpokladu, že to zůstane tak, jak je to v zákoně teď, vzroste o dvacet tisíc. Pokud se to sníží a prosadí se to, co vláda navrhla, tak se zvedne jen o pět tisíc korun,“ uvedla s tím, že pět tisíc korun navíc jim stačí, když občanům také mzdy tak nerostou. „Tohle není populismus, ale pragmatismus,“ míní.

„Ale mně můj plat stačí také, jaký mám, nechce se mi jen o něm rozhodovat. Vy jste tu Pandořinu skříňku otevřeli tím, že zase chcete rozhodovat o našich platech,“ rozčílil se už Kalousek, podle kterého tohle nebude brát nikdy konce. „Tady je ten systém automatu, který se prostě nabourává obrovským populismem. Chápu, že má asi své posluchače, ale ta debata už je trapná,“ bouchl Kalousek do stolu.

Na řadu pak přišel státní rozpočet. Minulý týden prošel Sněmovnou v prvním čtení, vládě pomohly hlasy ANO, ČSSD a KSČM. Poslanci schválili přijmy, výdaje a schodek čtyřicet miliard korun. Schodkový rozpočet však kritizuje opozice i někteří ekonomové. Plánovaný deficitní schodek v současné ekonomické situaci je podle nich těžko obhajitelný.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ani v době mimořádné ekonomické prosperity podle Schillerové nemohl být schodek vyrovnaný. Ministr financí musí podle jejích slov při sestavování rozpočtu vycházet ze dvou základních kritérii. Jedna stránka je příjmová a druhá výdajová. „Na příjmové se musím chovat maximálně obezřetně, když nastavujeme vyšší předpoklad příjmů, musíme vycházet z konzervativní prognózy. U výdajů zase naopak z té maximální,“ uvedla.

V rámci těchto předpokladů se pak vybalancovaly priority vlády. Ty základní byly zvyšování důchodů, platy ve veřejném sektoru, investice, dále také věda a výzkum a další. „Tohle vše vedlo k tomu, že jsem předložila tento deficitní rozpočet. Naše veřejné finance jsou ale absolutně zdravé. Jsou v třetím nejvyšším přebytku v rámci EU a dluh je čtvrtý nejnižší,“ řekla ministryně financí a dodala, že tohle je to podstatné. V tom jí prý rozumí především na půdě EU, ale nikoli v Česku.

Fotogalerie: - Kalousek, Kalousek!

Podle Kalouska však mohl být rozpočet rozhodně vyrovnaný, určitě by šlo minimálně upravit obrovské plýtvání. „V podstatě se tady akorát pokračuje v politice Sobotkovy vlády: Myslí se na dnešek a nemyslí se na zítřek,“ řekl.

Tato neodpovědnost je podle něho dána zejména tím, že narůstají ze zákona povinné mandatorní výdaje, které budeme muset platit, i když se nám přestane dařit. „Obrovsky narůstá armáda státních zaměstanců. Vládu jsem žádal, aby na příští rok nenavyšovala státní zaměstnance o těch šílených šestnáct tisíc,“ uvedl a dodal, že není pravda, že investujeme do budoucnosti. Veřejné finance jsou prý zdravé, jen když se podíváme na letošní statistická čísla. Dlouhodobé trendy jsou prý díky této politice ale neudržitelné.

„Tak já teď řeknu, jak je to doopravdy a popravdě,“ usmála se Schillerová a podotkla, že podíl mandatorních výdajů na procentech HDP klesá a bude i nadále. Není prý možné to posuzovat v absolutní částce, protože pak by se muselo sahat na důchody.

Co se týká státních úředníků, jejichž počet se navýší o šestnáct tisíc od 1. ledna 2019, jsou to všechno prý učitelé. „Učitele potřebujeme. Potřebujeme reformu regionálního školství. Musíme to dát do platů učitelů, aby nám tam chtěli zůstávat. Je třeba zvýšit vzdělanostní úroveň této země,“ řekla Schillerová s tím, že tohle nejsou žádní úředníci.

„Já tady musím hrát roli stabilizátora ekonomiky a udělám pro to vše. Neustále apeluji na vládu, abychom snižovali počtyúředníků a nenechám toho,“ připomněla s tím, že zároveň zavádí systém sledování, který zde chyběl. „Zjišťuji, že některé resorty dostávají obrovský balík dotačních peněz včetně provozních výdajů a ani nevíme přesně, kam co jde,“ sdělila.

Armáda uředníků s věškerou digitalizací stejně neustále roste a každý rok je jich více, nesouhlasil předseda poslaneckého klubu TOP 09. „Tohle budeme muset platit, až se ekonomice dařit nebude. A to včetně vědy, výzkumu, investic, kde je to v poměru HDP prostě méně, než to bývalo i v dobách krize, protože se to dennodenně projídá,“ zdůraznil s tím, že i v letech 2020 a 2021 se předpodkládá stejně neodpovědná politika bez myšlenky, že dojde k prudkému ochlazení ekonomiky. „Tohle, co děla vláda v rozpočtové politice, je politika po nás potopa,“ chytal se už Kalousek za hlavu.

Ministryně zmínila, že zvolili cestu, kdy se přestávají rozevírat nůžky, nezvyšovat tedy všude stejně, jelikož to je podle ní špatná politika. „My zvyšujeme tam, kde jsou platy nižší,“ připomněla. To už Kalouska rozpálilo. „No tak každá diskuse má svou míru demagogie, ale tohle už přesahuje jakýkoli rámec,“ neudržel se.

Poukázal na to, že z roku na rok se předpokládají díky ekonomice vyšší příjmy o 150 miliard korun. Platy do školství jsou ale zhruba pětatřicet miliard a důchodcům čtyřicet. „Takže budete mít o 150 milard více a přesto máte čtyřicetimiliardový schodek rozpočtu?“ obrátil ze zhrozeně na Schillerovou s tím, ať se stále neohání důchodci a učiteli. „Projídáte na všechny strany, kam se podíváte,“ řekl.

Schillerová na svou obhajobu uvedla, že je potřeba přičíst však také investice, osmdesát miliard z národních zdrojů, nebo investice do dopravní infrastruktury a dalších. To už se Kalousek opět začal smát. „Musím se usmívat. Ten poměr k celkovým výdajům je daleko nižší. Vláda má o stovku víc, tak dá o korunu víc na investice, o korunu víc na vědu a výzkum a osmadevadesát akorát projí,“ řekl Kalousek na závěr.

Psali jsme: Topolánek se rozpálil do běla: Lidé, kteří berou přes 100 tisíc, si nemohou nemoc dovolit. A přitom platí nemocenskou těm vašim chudáčkům! Štěpán Křeček: Přebytek státního rozpočtu klesl na 6 miliard korun Ministryně Schillerová: Přistoupení k Fiskálnímu paktu nás žádným způsobem nepřibližuje k přístupu do eurozóny Ministryně Schillerová: Politici v žádném případě nesmí zasahovat do řízení správců daně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab