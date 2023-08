Sebrat důchodcům volební právo? „Ekologicky odpovědný feminista“ vyvolal zhnusení. Napříč spektrem

reklama

Omezení volebního práva pro seniory? Takový návrh zazněl v článku blogera, který se označuje jako liberál, feminista a ekologicky odpovědný člověk. Zmíněný aktivista Jaroslav Král míní, že výrazná část seniorů už není duševně stoprocentně v kondici na to, aby měli mít právo rozhodovat o směřování země. Dokonce tvrdí, že důchodci výměnou za svůj prospěch volí tak, že v důsledku kazí život mladým.

„Na absurditě této situaci přidává, že často tato věková skupina rozhoduje o věcech, které se jich již vůbec nebudou týkat a kterým ani nerozumí, protože doba letí dopředu raketovým tempem. A to vůbec nemluvím o špatném přístupu k informacím a velkému sklonu podlehnout dezinformaci, třeba například, když jim přijde do schránky osobní dopis od pana Babiše nebo pravicových populistů,“ tvrdí aktivista ve svém článku, o kterém se začalo hojně diskutovat na sociálních sítích.

Podle něho už senioři nedovedou přemýšlet o tom, co je dobré pro jejich potomky. „Velké množství seniorů už si uvědomuje, že většiny věcí, o kterých se v kampaních mluví, se nedožijí a bohužel už často ani nejsou mentálně natolik ve formě, aby dokázali přemýšlet co bude dobré pro jejich potomky a zaměřují se na svůj vlastní aktuální blahobyt. Jako s tou koblihou, nebo jako s neustálým zvedáním důchodů. No a co, že pak už nebudou peníze pro ostatní a stát se zadluží a půjde do háje, oni mají o pětistovku víc,“ píše v kontroverzním textu.

„Stejně tak, jako je určená minimální věková hranice pro účastnění se voleb, měla by být určena i ta maximální. Vůbec nepochybuji, že po světě chodí určité množství elegantních babiček, které jsou plně při vědomí, jdou s dobou, mají všeobecný přehled a mimořádně vyvinuté kritické myšlení, ale ruku na srdce, není jich moc. Zároveň nechci ani trochu zpochybňovat jejich celoživotní práci pro společnost, byť je jasné, že ti starší pracující v dobách komunismu se zrovna nepředřeli, jen je třeba poukázat na to, že by se ve správnou chvíli měla štafeta předat dál a pustit ke kormidlu mladé. Nebo chcete žít v gerontokracii?“ dodává Král.

PL se zeptaly politiků, co na takový názor říkají. Pochopení tento názor nenašel.

„Je to zvrhlost a důsledek vymývání mozků novodobými komsomolci a lá Piráti, TOP 09 nebo STAN. Jasně, většina lidí si poklepe na čelo a pustí to z hlavy, já bych to ale nepodceňoval. U každého selhání společnosti byl na počátku jen pomatený nápad. Vzpomeňte na 50. léta. Vezměme jen velkým, nakonec zlikvidovali velké i živnostníky. Začíná to korespondenční volbou, pak elektronickými volbami plošně, pak vyřadí důchodce od určitého věku. Vždycky si najdete nějaký důvod. Přesně před tímhle varujeme - rostoucí aktivismus, progresivismus, kolektivismus. Výsledkem jsou pomatení klimatičtí aktivisté, novodobí socialisté a za nimi potopa,“ řekl pro ParlamentníListy.cz místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Proti se staví i Piráti. „Je to nesmysl. Každý dospělý má právo podílet se na rozhodování o budoucnosti země. Dezinformace jsou samozřejmě problém a potřebujeme odolnou populaci, která má na ně vyvinutou určitou imunitu, jako když lidi zvládli vyfiltrovat komunistickou nebo nacistickou propagandu. A rozumný člověk by neměl chodit na místa, kde se tenhle balast šíří a marnit tím čas, kdy si může užívat života. Myslím, že tyhle nesmysly proti našim babičkám a dědečkům vypouštějí různé zájmové skupiny účelově, protože se snaží generace v rodinách poštvat proti sobě, což je ale zrůdná a nebezpečná politika,“ míní šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Tento názor je zcela zcestný. V žádném případě nelze stanovovat koho a v jakém věku omezovat v jeho právech rozhodovat. Tyto a podobné názory vnáší do prostoru Piráti a podobně orientovaní levicoví globalisté, kteří svými názory pouze škodí a rozdmýchávají debaty ve společnosti s cílem upozornit na svou omezenost,“ sděluje poslanec SPD Radovan Vích.

Šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná mluví dokonce o nacistických praktikách. „Na toto nelze říct nic jiného, než že je to absolutní šílenost. Koho budou chtít vyloučit příště? Hendikepované? Komunisty? To jsou vyloženě nacistické praktiky. Ti, kteří toto hlásají, by se měli stydět,“ vzkazuje.

„To je nesmysl. Senioři jako každý jiný mají nárok na pravdivé informace místo dezinformací. Kdybychom každému, kdo se může setkat s dezinformací, zakazovali volit, bude tu zítra diktatura,“ píše europoslanec Pirátů Mikuláš Peksa.

Ostře se vůči autorovu názoru o omezení volebního práva seniorů vymezil i první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „Tak určitě! A co u starých ubereme, to u mladých přidáme. Volební právo třeba od deseti. Ale teď vážně. Nebylo by lepší superarbitrovat nositele podobných názorů pro blbost?“ táže se.

