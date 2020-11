Šéf Bulovky: Polovina kapacity volná. Ale ke covidu chci říct toto

reklama

"Za několik posledních týdnů jsme zažili poměrně strmý nárůst. Velmi dlouho jsme se jako Bulovka drželi na nízkých číslech v počtu hospitalizovaných, potom jsme zažili strmý nárůst ke 140-150 hospitalizovaných. To znamená: Máme stále poměrně slušnou kapacitu, ale už to není jako dříve, kdy jsme měli 150 potenciálně volných míst," uvedl Kvaček. Jeho nemocnice je schopna se dostat na 200-250 covidových lůžek.

"Důležitá jsou samozřejmě lůžka na jednotkách intenzivní péče s plicní ventilací. Tam stále nejsme ani v polovině té naší maximální kapacity," sdělil. Podle jeho slov nemocnice pokračovala spolu s růstem případů covidu s transformačním plánem nemocnice. "Uvolnili jsme dvě další lůžková oddělení. Tím, jak definitivně skončila elektivní operativa, tak jsme uvolnili lůžkové oční, uvolnili jsme lůžkovou plastickou chirurgii, která tedy není dedikována na covid, ale bere jiné pacienty z jiných oddělení bez covidu a tam se zase uvolnily další kapacity," poznamenal.

Podle Kvačka nemocnice elektivní péči omezovala postupně. "Vždy jsme ji omezili tolik, abychom měli dostatečnou rezervní kapacitu. Když se začalo naplňovat, omezili jsme to víc. Mnoho jiných nemocnic to ale nedělalo, a tak si myslím, že bylo na místě to nařídit celoplošně," podotkl. "Pro všechny je dobré, když je jedno jasné pravidlo. A já si myslím, že je dobře, že se to udělalo," uvedl.

Kvaček také uvedl, že mu v nemocnici chybí zhruba 100 zdravotních sester. "To je dlouhodobá záležitost. To není kvůli covidu. To je dlouhodobý nedostatek hlavního města Prahy," míní. U něj v nemocnici je pak velmi málo nakažených zdravotníků. "Máme štěstí. Všechny nemocnice mají přísná opatření. Všechny nemocnice chrání zdravotníky. Nedá se říct, že by to ostatní nemocnice dělaly hůře, nám to zkrátka velmi dobře vychází," uvedl.

I když zpomaluje nárůst, jsme podle Kvačka v nárůstu. Ale i tak doufá, že polní nemocnice v Letňanech by se nemusela aktivovat. "Samozřejmě, pokud lidé přestanou opatření respektovat a zase se to rozjede tím způsobem, co jsme tady vnímali před týdnem, stát se to může. To zařízení je v pohotovosti, pokud to bude potřeba, uvedeme ho v provoz," dodal. On sám si začne říkat, že jsme z nejhoršího venku až ve chvíli, kdy zaznamenáme systematický dlouhodobý pokles počtu hospitalizovaných v nemocnicích, a to celorepublikově.

