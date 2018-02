Šéf hradního zahraničního odboru: Zeman zemi na východ rozhodně netáhne. Do Ruska jezdí celá řada západních politiků

Ředitel zahraničního odboru prezidenta republiky Rudolf Jindrák prozradil, jaká bude zahraniční politika Miloše Zemana v následujících pěti letech. Prezidentův tým už prý dává dohromady základní východiska pro nadcházející období. „Počítáme s tím, že bude namístě nějaká kontinuita. Na druhou stranu je druhé období příležitost, jak stanovit nové priority a akcenty,“ uvedl v pořadu Interview Plus.

„S panem prezidentem jsme hovořili minulou středu a v příštích dnech a týdnech se budeme bavit ještě více podrobněji,“ řekl v úvodu Rudolf Jindrák, který je právě tou osobou, se kterou Miloš Zeman hovoří, když se v nějaké zahraničněpolitické otázce zmýlí. „Vracíme se k tomu. Když byly teď debaty v televizi, dávali jsme mu nějaké korekce nebo dovysvětlení,“ upřesnil a dodal, že na jeho připomínky prezident reaguje velmi přátelsky. „Nejde o poučení, spíše dialog,“ dodal.

Zahraniční cesty Miloše Zemana prý vycházejí hlavně z diskuse s ministerstvem zahraničí. „Řada věcí je daná. Máme nějaké sousedy, jsme členy nějakých uskupení, počínaje Evropskou unií a konče třeba Visegrádskou skupinou,“ upřesnil Jindrák a dodal, že co se týká síly slova samotných firem, tak například cesty do Ruské federace komunikují se Svazem průmyslu a dopravy a s Hospodářskou komorou. „Vždy se vygeneruje skupina podnikatelů, kteří mají nějaké zájmy. Chtějí mít v dané zemi byznys. A ti potom pana prezidenta doprovázejí,“ vysvětlil.

VIDEO ZDE.

O prezidentovi se píše hlavně jako o politikovi, který je příliš vstřícný vůči Rusku nebo Číně, že by ale Zeman táhl zemi na východ, Jindrák vyvrací. „Byli jsme v Rusku, ale tam jezdí celá řada politiků, v Soči byla v loňském roce paní kancléřka Merkelová a další západní politici. Je to součást širší zahraniční politiky,“ uvedl.

V závěru ale připustil, že Zemanovo vyjádření k ukrajinské krizi, že „Krym je ruský a Ukrajina by mohla žádat o kompenzaci“, není běžný názor. „Je to názor, který se svým způsobem diskutuje. I pan prezident Zeman k tomu dodává, že je anexe Krymu protiprávní a že je to v rozporu s mezinárodním právem,“ zdůraznil.

Psali jsme: Žádné experimenty, to je heslo strany Merkelové už od války. Bývalý velvyslanec, dnes poradce Zemana, nabídl vhled do předvolební situace Ukrajina v NATO? Nesmyslné. Pravá ruka Miloše Zemana, zkušený diplomat, promlouvá. I o tom, jak je to s Trumpem Zeman se v pátek setká s britským ministrem zahraničí Johnsonem Jindrák chce na Hradě klást důraz na vztahy se sousedy a s EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab