Šéf praktických lékařů ocenil Vojtěcha: Mnohé dokázal změnit, hlavně dlouhodobě neřešené věci

„My jsme s panem ministrem Vojtěchem měli dlouhodobou spolupráci, která se odehrávala na reformní primární péči, takže mě jeho odchod mrzí. Myslím si, že to byl dobrý ministr zdravotnictví. Na druhou stranu: situace je, jaká je, máme nového ministra zdravotnictví, my s panem profesorem Prymulou máme rovněž velmi dobré vztahy. Myslím si, že to je člověk na svém místě pro zvládnutí druhé vlny koronavirové epidemie nebo krize,“ řekl úvodem k výměně ministrů v čele resortu zdravotnictví Šonka. Podle něj je Prymula v současné době asi nejpovolanější osobou.

Šonka následně uvedl, že Vojtěch byl jedním z nejlepších ministrů zdravotnictví u nás. „Byl to ministr, který měl odvahu přijít s nějakými systémovými změnami. Měl odvahu otevřít zakázky, které byly dlouhodobě v českém zdravotnictví neřešené a které už řešení potřebovaly. A zejména ze začátku svého funkčního období měl opravdu velký drajv a spoustu věcí dokázal změnit, rozjet některé ty procesy změn, a myslím si, že až odezní tato pachuť kolem koronavirové epidemie a podíváme se na to zpětně, tak teprve dokážeme zhodnotit, že to byl ministr, který patří k těm úspěšným a k nejlepším,“ dodal.

A co očekávají praktičtí lékaři od Romana Prymuly? „Tak my od něho očekáváme především to, že v podstatě bude řešit tu druhou podzimní vlnu. Že se zlepší komunikace mezi jednotlivými složkami zdravotního systému, zejména tedy u nás mezi praktickými lékaři a hygienickými stanicemi, že se zlepší komunikace nejenom uvnitř resortu, ale také směrem k veřejnosti, a byli bychom velmi rádi, kdyby kromě koronaviru ještě zbyla novému panu ministrovi nějaká energie a čas na to, abychom pokračovali dál v těch systémových změnách. U nás tedy konkrétně jde o reformu primární péče,“ zmínil Šonka.

Současná vlna covidu-19 zabírá praktickým lékařům podle Šonky zhruba 30–40 procent aktuální kapacity. „Je to určitě docela velká zátěž, kterou normálně nepodstupujeme. Je to dramaticky větší zátěž než na jaře. Příznakové pacienty testujeme na přítomnost viru a já osobně mám ve své ordinaci asi 18 pacientů s onemocněním covid-19, kteří jsou zaplať pánbůh v domácím léčení a s relativně lehkými příznaky,“ poznamenal mimo jiné Šonka. Podle něj se však zatím stíhá, i když je to na hranici možností.

Základní rada pro pacienty, kteří mají podezření na covid-19, zní, aby nechodili k lékaři a raději mu zatelefonovali. Lidé jsou podle Šonky velmi disciplinovaní a dodržují to. „Samozřejmě pokaždé se stane, že někdo přes všechny ty informace dorazí, ale je to spíš výjimečná záležitost. Je to ale velmi důležité, protože se snažíme udržet chod našich ordinací v běžném provozu, to znamená dělat normální běžnou péči, léčebnou, ale také preventivní prohlídky. A je velmi důležité, aby se lidé mohli v našich čekárnách cítit bezpečně a aby tam nepřišel někdo, kdo bude mít příznaky respirační infekce nebo trpěl příznaky onemocnění covid-19,“ dodal.

Pacient, který na sobě pozoruje nějaké z příznaků, by se měl nejprve izolovat od svého okolí, zůstat doma. „Apelujeme na lidi, aby nepřecházeli sebemenší známky respirační infekce, nevycházeli z domu, nechodili do práce, nepoužívali hromadnou dopravu. Pokud je stav lehký, je samozřejmě možné zavolat lékaři až druhý třetí den. Rozhodně není potřeba to řešit návštěvou pohotovosti nebo nemocnice ve večerních hodinách, ale opravdu to chce vyčkat do druhého dne, zavolat svému lékaři. Tam žádné velké prodlení nehrozí. Naopak je pravděpodobné, že podle toho, jak se ta nemoc bude vyvíjet, budeme schopni lépe rozlišit, o co se jedná,“ zmínil.

