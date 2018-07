Šéfka neziskovky spustila k uprchlictví: Nemají doklady, nemohou žádat o vstup do země legální cestou! A terorismus? To je o jednotlivcích. Nelze říct, tak tu migraci zrušíme

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová ve videu kolujícím po internetu prohlašuje, že s migrací to není tak zlé, jak mnozí čeští politici tvrdí. Statistiky ukazují, že dlouhodobě migrují jen tři procenta populace. Za migrační vlnu, které čelíme teď, si můžeme do jisté míry sami, neboť bohatá Evropa a bohatá Amerika způsobily globální nerovnováhu ve světě.

„To, že je globální nerovnováha, za to můžeme. A může za to prostě ta bohatá Evropa s tou bohatou Amerikou. Je to to, co způsobil kolonialismus, to, jakým způsobem jsme vstupovali a vstupujeme do zemí, kde následně ten konflikt vzniká,“ začala zostra Faltová na videu, které uveřejnilo uskupení Perspektivně.cz.

Češi, Moravané a Slezané sice často tvrdí, že my jsme žádné kolonie neměli, takže neneseme spoluzodpovědnost za světovou nerovnováhu, ale podle Faltové to není pravda. Česká republika je podle jejího názoru bohatou zemí, užíváme si tu konzumní způsob života plnými doušky a můžeme si ho užívat i díky tomu, že kdosi v Číně nebo v Bangladéši šije oblečení, které my si potom kupujeme, a umírá přitom hlady.

Měli bychom prý však mít také na paměti, že na delší trasy migrují jen tři procenta populace. Většina lidí, která se dává do pohybu, zakotvuje zpravidla v okolních zemích. Jen ona tři procenta zamíří dál než do okolní země. Do Německa sice dorazil milion lidí, ale podle Faltové je to jen zlomek lidí, kteří se na počátku dali do pohybu.

Následně smetla ze stolu argument, že by migranti měli žádat o vstup do jiné země legální cestou. „To je typický znak uprchlictví, to že vy buď nemáte cestovní doklad nebo k němu nemáte přístup, nebo vám do něj někdo nedá vízum. Prostě pro Syřana není reálné, aby přišel na ambasádu a dostal vízum na vstup do země, aby tady mohl požádat o azyl. To se nestane,“ zdůraznila dáma.

Sýrie přitom před válkou bývala relativně bohatou zemí, což by pro nás mělo být varováním. Ukazuje to, že bohatství není zárukou toho, že v té či oné zemi nemůže nastat natolik strašlivá situace, že jí její občané raději opustí.

Pár slov poznamenala i ke spojení uprchlíků s teroristy. Jistěže se stalo, že některé teroristické činy spáchali migranti, ale jde o jednotlivce. Stejně tak se někteří bílí muži dopouštějí vražd. Jenže jen kvůli tomu my nemůžeme říct, že všichni bílí muži jsou vrazi. Teroristický čin je podle Faltové individuální zločin a je třeba to hodnotit z tohoto pohledu. „Je to o jednotlivcích a není podle mě možný si říct: tak tu migraci zrušíme. To prostě nejde. Musíme hledat cesty, které jsou,“ apelovala dáma na diváky.

Jistě je také pravda, že někteří muslimští věřící se chovají jako fanatici, ale fanaticky se dokážou chovat i někteří křesťané nebo Židé. „Ale pravdou je, že Evropa musí řešit to, že někteří radikálové působí v rámci těch mešit. ... Takoví lidé by tady neměli být a měli by být vyhošťováni,“ zaznělo také z úst Faltové.

Západní země podle jejího názoru zanedbaly ještě jednu věc. Zanedbaly vzdělávání potomků migrantů. Proto se teď stává, že se zradikalizují lidí ve druhé či třetí generaci, kteří se narodili ve Francii, ve Velké Británii nebo v jiné západní zemi. Pokud se tito lidé necítí být součástí společnosti, tak snadněji podlehnou fanatikům, kteří jim nabízejí jiný život.

Čeští občané se navíc potýkají s neznalostí islámu. Tato neznalost dokáže ještě zvětšit naše obavy. Na druhé straně, v naší vlasti už žije celá řada migrantů z různých zemí, kteří se tu usadili a v rámci možností se jim tu daří, jejich děti studují české školy a cítí se být Čechy.

autor: mp