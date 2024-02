Sekera a nůž. Žadatel o azyl zajal ve švýcarském vlaku 15 lidí

Íránský žadatel o azyl držel 15 lidí jako rukojmí ve vlaku v západním Švýcarsku. Muž údajně přinutil průvodčího vlaku, aby se připojil ke 14 cestujícím, vyzbrojen sekerou a nožem převzal kontrolu nad vlakem mezi Baulmes a Yverdon-les-Bains nedaleko hranic s Francií na téměř čtyři hodiny, přibližně od 18.35 do 22.30 místního času, uvedla agetura Reuters.

Na smrt vyděšení rukojmí, jejichž život visel v okamžiku na vlásku, stačili na situaci upozornit policii. Jednání s podezřelým nejdříve ze strany policie probíhala částečně přes WhatsApp a za pomoci překladatele mluvícího persky, převládajícím jazykem v Íránu.

BREAKING!?

A 32-year old Iranian asylum seeker has been shot dead by Swiss police after he threatened passengers on a train which he held hostage for 4 hours. He was armed with an axe and knife and tried to attack a police officer who then shot and fatally wounded the Iranian. pic.twitter.com/bscgK9LYWg