Senátor Goláň: Odvolejte Zemana! Prosadím to. A mám důkazy proti Babišovi

Tomáš Goláň byl zvolen do Senátu v roce 2018 v doplňovacích volbách, když se místo zastupující obvod Zlín uvolnilo po odstoupení Františka Čuby, hlasy 5 991 ze 107 488 voličů, zaregistrovaných v obvodu Zlín.

V Senátu je členem klubu Senátor 21-Klub pro liberální demokracii. V něm sedí společně s předsedou klubu Václavem Láskou, bývalým policistou, nebo Lukášem Wagenknechtem, auditorem zvoleným za Českou pirátskou stranu. Goláň, který je původní profesí finančním poradcem, se nyní rozhodl bojovat za liberální demokracii podáváním trestních oznámení.

„Jsem přesvědčen, že mám nabito,“ představil v rozhovoru pro Seznam Zprávy sérii trestních oznámení, která chystá na premiéra Andreje Babiše.

„Přijdeme s důkazy, které vycházejí ze zákona a prokazují nekalou činnost Andreje Babiše. Je to otázka týdnů,“ slibuje senátor Goláň. Trestní oznámení mají být celkem tři a mají se týkat reklamy na farmě Čapí hnízdo, firmy Profrost a doměření daní v kauze korunových dluhopisů.

Goláň v rozhovoru také uvedl, že v Senátu se mu líbí proto, že tam Babišova vláda nemá jistou podporu. To podle něj ukazuje, že se v horní komoře dělá „dobrá politika“.

Goláň se Babišovi věnoval už v minulosti. Napsal mu otevřený dopis, ve kterém jej nazval „největším podvodníkem v české politice po roce 1989“ a ujistil jej, že jeho daňová kancelář bedlivě sleduje všechny jeho obchody.

Není to jediná „trestní“ iniciativa, do které se liberálnědemokratický senátor pouští. Současně navrhuje v horní komoře „zahájit diskusi“ o ústavní žalobě na Miloše Zemana, která by měla za cíl jeho odstranění z prezidentského úřadu.

Důvodem je Zemanův „útok na demokracii“, spočívající v ovlivňování justice. Vulgarity a napadání oponentů byly podle něj stylem Miloše Zemana vždycky, a pokud to nevadí jeho voličům, těžko s tím něco dělat. „Je to jeho ostuda, a pokud to akceptují jeho voliči, je to jejich věc. Ale tady už opravdu stojí za to se zabývat tím, jestli nedošlo k velezradě. Útok na moc soudní beru jako útok na demokracii,“ vysvětluje zlínský senátor.

Demokracie podle něj stojí na tom, že moc zákonodárná, výkonná a soudní jsou striktně odděleny. Pokud to tak není, jsme na cestě k diktatuře.

Při debatě o ústavní žalobě chce spolupracovat s kolegy ze senátorského klubu liberálních demokratů. Ti přitom kritizovali prezidenta Zemana již v minulosti. Předseda klubu Václav Láska chtěl prezidenta vloni na jaře povolat do Senátu na „veřejné slyšení“ v souvislosti s kauzou Novičok, aby „vysvětlil svůj vztah k Rusku“.

autor: jav